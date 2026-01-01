«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Γιουβέντους για τον Κόστιτς»

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ενισχύσει το ρόστερ του κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, προκειμένου να έχει καλύτερη εικόνα στο δεύτερο μισό της χρονιάς και ένας από τους «στόχους» του είναι ο Φίλιπ Κόστιτς της Γιουβέντους.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ενισχυθούν στο αριστερό άκρο την ώρα που ο Μλαντένοβιτς πλησιάζει προς την έξοδο και όπως αναφέρει και το ιταλικό «Transferfeed», έχουν κάνει πρόταση στη Γιουβέντους για τον δανεισμό του Σέρβου, ο οποίος έχει περιορισμένο ρόλο τη φετινή σεζόν, με συνολικά 12 συμμετοχές (2 γκολ, 1 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις – οι περισσότερες ως αλλαγή.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς της επίθεσης, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο τον 33χρονο Φίλιπ Κόστιτς. Ο ελληνικός σύλλογος έχει έρθει σε επίσημη επαφή με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Σέρβου ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού.

Ο Κόστιτς θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να συμβάλει τόσο στη δημιουργία όσο και στο τελείωμα. Εντάχθηκε στη Γιουβέντους το 2022 από τη Φρανκφούρτη έναντι 14,7 εκατομμυρίων ευρώ. Την τρέχουσα σεζόν, έχει πραγματοποιήσει 15 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 2 γκολ και δίδοντας 1 ασίστ.

Ο διεθνής Σέρβος έχει 70 συμμετοχές και 3 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, και το συμβόλαιό του με την ομάδα του Τορίνο ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Έχει επίσης συνδεθεί με την Μπενφίκα. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται από το Transfermarkt στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2025, η τιμή αγοράς της Γιουβέντους φέρεται να κυμαινόταν μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ».