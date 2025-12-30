Κορόνα: «Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαδικασία ανακατασκευής»

«Ο Μίγκελ Κορόνα άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του τους τελευταίους μήνες, αφήνοντας πίσω του την Βαλένθια αναλαμβάνοντας κομβικό ρόλο στον Παναθηναϊκό, σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάρθρωσης για τον ιστορικό ελληνικό σύλλογο», τονίζει σε σχετικό της αφιέρωμα η «Ας». Σε συνέντευξή του στον ισπανικό Τύπο, ο Ισπανός παράγοντας μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το παρελθόν του, αλλά και με ρεαλισμό για το παρόν και το μέλλον.

Αναφερόμενος στην αποχώρησή του από τη Βαλένθια, ο Κορόνα φρόντισε να βάλει τέλος σε κάθε αφήγηση σύγκρουσης ή ρήξης. Όπως τόνισε, η έξοδός του από το κλαμπ ήταν «απολύτως φιλική», υπογραμμίζοντας ότι βρήκε κατανόηση, ζεστασιά και σεβασμό από τους συνεργάτες του και τη δομή του συλλόγου. «Φεύγω έχοντας αφήσει πίσω μου πολλούς φίλους και εξαιρετικές σχέσεις. Ήταν πέντε υπέροχα χρόνια και νιώθω πραγματικά περήφανος που αποτέλεσα μέρος της Βαλένθια και έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα», σημείωσε, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη φύση μιας απαιτητικής εξέδρας όπως αυτή του Μεστάγια, που –όπως είπε– δικαίως ζητά συνεχώς νίκες και επιτυχίες, καθώς πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο.

Η κουβέντα, μοιραία, στράφηκε και στη νέα του πρόκληση στην Ελλάδα. Ο Κορόνα περιέγραψε τον Παναθηναϊκό ως έναν οργανισμό που βρισκόταν –και βρίσκεται– σε φάση πλήρους ανασυγκρότησης. Τους τελευταίους μήνες, όπως εξήγησε, συντελέστηκε μια συνολική δομική αλλαγή, από τη γενική διεύθυνση μέχρι τον πάγκο, με την άφιξη πολλών νέων προσώπων. Ο ίδιος έχει πλέον την ευθύνη ολόκληρης της αθλητικής δομής και όχι μόνο του μεταγραφικού σχεδιασμού, κάτι που δείχνει το εύρος και τη βαρύτητα του ρόλου του στο νέο εγχείρημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό λίγες εβδομάδες πριν από την άφιξη του Κορόνα. Ο Ισπανός διευθυντής ποδοσφαίρου μίλησε με σεβασμό για το βιογραφικό και τη διαδρομή του έμπειρου τεχνικού, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν προπονητή που έχει κερδίσει τίτλους σε κάθε χώρα όπου εργάστηκε και έρχεται με ξεκάθαρη φιλοσοφία και στόχους. «Για όλους μας είναι προνόμιο να έχουμε δίπλα μας τη γνώση και την εμπειρία του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ισπανική εφημερίδα τονίζει πως «Μέσα από τα λόγια του Κορόνα, γίνεται σαφές ότι βλέπει τη θητεία του στον Παναθηναϊκό όχι ως ένα απλό επόμενο βήμα, αλλά ως ένα σύνθετο πρότζεκτ με βάθος και φιλοδοξία. Έχοντας αφήσει πίσω του μια πενταετία γεμάτη ένταση, κριτική αλλά και ισχυρούς δεσμούς στη Βαλένθια, ο Ισπανός παράγοντας επιχειρεί πλέον να μεταφέρει την εμπειρία του σε ένα περιβάλλον που αλλάζει, με στόχο να βάλει σταθερά θεμέλια και να συμβάλει στη συνολική επανεκκίνηση ενός συλλόγου με βαρύ όνομα και υψηλές απαιτήσεις».