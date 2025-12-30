sports betsson
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Κορόνα: «Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαδικασία ανακατασκευής»
Ποδόσφαιρο 30 Δεκεμβρίου 2025 | 22:56

Κορόνα: «Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαδικασία ανακατασκευής»

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού μιλά για την πενταετία στη Βαλένθια, τη νέα αρχή στην Αθήνα και τη συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Γιώργος Μαζιάς
Spotlight

«Ο Μίγκελ Κορόνα άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του τους τελευταίους μήνες, αφήνοντας πίσω του την Βαλένθια αναλαμβάνοντας κομβικό ρόλο στον Παναθηναϊκό, σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάρθρωσης για τον ιστορικό ελληνικό σύλλογο», τονίζει σε σχετικό της αφιέρωμα η «Ας». Σε συνέντευξή του στον ισπανικό Τύπο, ο Ισπανός παράγοντας μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το παρελθόν του, αλλά και με ρεαλισμό για το παρόν και το μέλλον.

Αναφερόμενος στην αποχώρησή του από τη Βαλένθια, ο Κορόνα φρόντισε να βάλει τέλος σε κάθε αφήγηση σύγκρουσης ή ρήξης. Όπως τόνισε, η έξοδός του από το κλαμπ ήταν «απολύτως φιλική», υπογραμμίζοντας ότι βρήκε κατανόηση, ζεστασιά και σεβασμό από τους συνεργάτες του και τη δομή του συλλόγου. «Φεύγω έχοντας αφήσει πίσω μου πολλούς φίλους και εξαιρετικές σχέσεις. Ήταν πέντε υπέροχα χρόνια και νιώθω πραγματικά περήφανος που αποτέλεσα μέρος της Βαλένθια και έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα», σημείωσε, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη φύση μιας απαιτητικής εξέδρας όπως αυτή του Μεστάγια, που –όπως είπε– δικαίως ζητά συνεχώς νίκες και επιτυχίες, καθώς πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο.

Η κουβέντα, μοιραία, στράφηκε και στη νέα του πρόκληση στην Ελλάδα. Ο Κορόνα περιέγραψε τον Παναθηναϊκό ως έναν οργανισμό που βρισκόταν –και βρίσκεται– σε φάση πλήρους ανασυγκρότησης. Τους τελευταίους μήνες, όπως εξήγησε, συντελέστηκε μια συνολική δομική αλλαγή, από τη γενική διεύθυνση μέχρι τον πάγκο, με την άφιξη πολλών νέων προσώπων. Ο ίδιος έχει πλέον την ευθύνη ολόκληρης της αθλητικής δομής και όχι μόνο του μεταγραφικού σχεδιασμού, κάτι που δείχνει το εύρος και τη βαρύτητα του ρόλου του στο νέο εγχείρημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό λίγες εβδομάδες πριν από την άφιξη του Κορόνα. Ο Ισπανός διευθυντής ποδοσφαίρου μίλησε με σεβασμό για το βιογραφικό και τη διαδρομή του έμπειρου τεχνικού, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν προπονητή που έχει κερδίσει τίτλους σε κάθε χώρα όπου εργάστηκε και έρχεται με ξεκάθαρη φιλοσοφία και στόχους. «Για όλους μας είναι προνόμιο να έχουμε δίπλα μας τη γνώση και την εμπειρία του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ισπανική εφημερίδα τονίζει πως «Μέσα από τα λόγια του Κορόνα, γίνεται σαφές ότι βλέπει τη θητεία του στον Παναθηναϊκό όχι ως ένα απλό επόμενο βήμα, αλλά ως ένα σύνθετο πρότζεκτ με βάθος και φιλοδοξία. Έχοντας αφήσει πίσω του μια πενταετία γεμάτη ένταση, κριτική αλλά και ισχυρούς δεσμούς στη Βαλένθια, ο Ισπανός παράγοντας επιχειρεί πλέον να μεταφέρει την εμπειρία του σε ένα περιβάλλον που αλλάζει, με στόχο να βάλει σταθερά θεμέλια και να συμβάλει στη συνολική επανεκκίνηση ενός συλλόγου με βαρύ όνομα και υψηλές απαιτήσεις».

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης

Ο Βέλγος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών και αποτελεί την πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική

Η πρωτοβουλία του Ολυμπιακού να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ οδήγησε στην αλλαγή της απόφασης και ο Λανουά θα σχολιάσει τους Φωτιά, Ευαγγέλου και Κουμπαράκη

Βάιος Μπαλάφας
Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 30.12.25

Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε νικηφόρα το 2025, επικρατώντας με 99-89 στο Μαρούσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague στις 2 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Ηλιόπουλος και Σαββίδης διασταύρωσαν τα βέλη τους στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Η προτροπή του δεύτερου: «Ξεκίνα από την ΑΕΚ, αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο».

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
On Field 30.12.25

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάση ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάση ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
EuroCup 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο
ΔΥΠΑ 30.12.25

Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο

Μαζί με την επίσημη λήξη της τουριστικής σεζόν κορυφώθηκαν οι απολύσεις σε εστίαση-καταλύματα, με αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον 126.000 νέοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Νοέμβριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες
Μάριο Ροντρίγκες 30.12.25

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και επίθεση, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατ. δολαρίων και στρεφόμενος και κατά της Lionsgate

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απόρρητο