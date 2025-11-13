sports betsson
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Παναθηναϊκός: Οι οπαδοί της Βαλένθια «σήκωσαν» πανό κατά του Κορόνα
Ποδόσφαιρο 13 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Οι οπαδοί της Βαλένθια «σήκωσαν» πανό κατά του Κορόνα

Οπαδοί της Βαλένθια σήκωσαν πανό κατά του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και απαίτησαν την παραχώρηση του. Ο Μπαλντίνι εξετάζει και άλλον υποψήφιο τεχνικό διευθυντή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Spotlight

Το κλίμα στη Βαλένθια διαμορφώνεται εξαιρετικά… ανθυγιεινό για τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Όχι με την κυριολεκτική έννοια του όρου, αφού δεν κινδυνεύει η υγεία του. Πρόκειται για μεταφορά, αφού ο Ισπανός παράγοντας θεωρείται ανεπιθύμητος στην πόλη. Για την ακρίβεια, η αντιμετώπιση του Κορόνα από τους Βαλενθιάνους, θυμίζει την αντίστοιχη που είχε ο Γιάννης Παπαδημητρίου από τους φίλους του Παναθηναϊκού το φετινό φθινόπωρο. 

Οι αντιδράσεις εναντίον του 44χρονου παλαίμαχου κορυφώθηκαν την Κυριακή, στην ισοπαλία 1-1 της Βαλένθια με τη Μπέτις στο Μεστάγια. Οι οπαδοί των «νυχτερίδων» έχουν ξεσηκωθεί και απαιτούν αλλαγή ιδιοκτησίας, εξαιτίας της κακής πορείας της αγαπημένης τους ομάδας επί σειρά ετών. Ο μεγαλομέτοχος της Βαλένθια, Πίτερ Λιμ, κατάγεται και μένει στη Σιγκαπούρη, μακριά από τις εστίες αντίδρασης στην Ισπανία. Οπότε, η οργή της φίλαθλης κοινής γνώμης της περιοχής, επικεντρώνεται στους αντιπροσώπους του στη διοίκηση.

Στο επίκεντρο της σφοδρής κριτικής έχουν τεθεί ο Κορόνα και ο γενικός διευθυντής, Χαβιέ Σολίς. Στον κυριακάτικο αγώνα πραγματοποιήθηκε ρεκόρ προσέλευσης θεατών, με 45.820 ανθρώπους και η συντριπτική πλειονότητα, αποδοκίμασε τον ιδιοκτήτη και τους συνεργάτες του.

Εκτός από τα συνθήματα, οι οργανωμένοι της Βελάνθια ανάρτησαν πανό για τον Κορόνα και τον Σολίς. Τα ονόματα τους δεν αναγράφονταν στο πανό, όμως υπήρχαν οι φωτογραφίες τους και η επιγραφή «ούτε ξεχνώ, ούτε συγχωρώ». Επίσης, οι οπαδοί πέταξαν τρικάκια με την φωτογραφία του Λιμ, τα οποία έγραφαν «Πίτερ, εξαφανίσου».

Είναι προφανές ότι με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο Μεστάγια, ο Κορόνα δεν μπορεί να σταθεί για πολύ. Κανένα διοικητικό στέλεχος που γίνεται δέκτης τέτοιων αντιδράσεων δεν μακροημερεύει. Το ζητούμενο είναι το πότε θα λύσει το συμβόλαιο του με τη διοίκηση και με ποιους όρους, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νέος διευθύνων σύμβουλος, ο Άγγλος Γκέρλεϊ, ζητάει χρήματα για την αποδέσμευση του Κορόνα!

Ο Φράνκο Μπαλντίνι τηρεί στάση αναμονής για τις εξελίξεις και όπως έχετε διαβάσει στο «In», εξετάζει και άλλους υποψήφιους. Την ίδια ενημέρωση έχει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Σαλβά Γκομίς, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα «Χ» πως η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Κορόνα, όμως έχει προχωρημένες συζητήσεις και με άλλο ένα πρόσωπο.

Στο «πράσινο» στρατόπεδο δεν επικρατεί βιασύνη, αφού πλέον υπάρχει ο Στέφανος Κοτσόλης που διαχειρίζεται τα τρέχοντα ζητήματα. Ωστόσο, εκτιμούν πως στο επόμενο δεκαήμερο, θα ρυθμιστεί και το ζήτημα του ξένου τεχνικού διευθυντή, για να συμπληρωθεί η νέα ηγετική ομάδα στον σύλλογο.

Business
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

