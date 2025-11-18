Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αναμένεται σήμερα (18/11) στην Αθήνα, προκειμένου να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του στον Παναθηναϊκού. Η πρόσληψη του Ισπανού έχει ανακοινωθεί από την ΠΑΕ και απλώς χρειάστηκε μεριμές ημέρες για να οργανώσει τη μετακόμιση του από τη Βαλένθια.

Η άφιξη του Κορόνα θα επισπεύσει και τις αλλαγές στο τμήμα σκάουτινγκ του Τριφυλλιού. Δεν θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις αμέσως μόλις ο νέος τεχνικός διευθυντής πατήσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», αλλά τα μαντάντα έπονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Κορόνα έχει συνομιλήσει με τον Φράνκο Μπαλντίνι και τον Στέφανο Κοτσόλη για την τωρινή δομή του δικτύου και την θεωρούλ παρωχημένη, που επιβάλλεται να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων. Τόσο για την επάνδρωση της, όσο και για τα μέσα που χρησιμοποιεί. Οπότε ο σκοπός του Κορόνα είναι διττός: να επανδρώσει σωστά το τμήμα και ταυτόχρονα, να το εφοδιάσει με τα κατάλληλα υλικά που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Κορόνα έχει επαφές με έναν συμπατριώτη του, τον οποίο προορίζει για επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού. Έναν ρόλο που κατέχει αυτή τη στιγμή ο Μάκης Λιβαθηνός.

Η ισπανική ιστοσελίδα «plazadeportiva» ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο Κορόνα έχει προτείνει σε μέχρι πρότινος συνεργάτες του στη Βαλένθια να δουλέψουν μαζί του στην Αθήνα. Το δημοσίευμα τονίζει ότι πρόκειται για σκάουτς των «νυχτερίδων», που είναι δυσαρεστημένοι με τη διοίκηση του Άγγλου Ρον Γκέρλεϊ στο Μεστάγια.

Ήδη, το τμήμα σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού μετράει μία προσθήκη, τον Ζέκα. Ο Πορτογάλος θα δραστηριοποιείται στην Πορτογαλία και στη Λατινική Αμερική και συμμετείχε στις εργασίες του «Transfer Room» στη Λισαβόνα. Περαιτέρω, για τα υπάρχοντα μέλη του δικτύου, προεξάρχοντος του τωρινού επικεφαλής, Μάκη Λιβαθηνού, οι αποφάσεις θα ληφθούν από τον Κορόνα σε συνεννόηση με τον Κοτσόλη στις επόμενες ημέρες.