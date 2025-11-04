Κανιθάρες για Κορόνα: «Δεν έχει αξιοπρέπεια»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είναι ενήμερος ότι θα εργαστεί σε μία ομάδα που η υπομονή και η ανοχή από τον κόσμο έχει εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό. Ο Ισπανός παράγοντας δεν προβληματίζεται για αυτό, αφού προέρχεται από μία παρόμοια κατάσταση… Διότι οι οπαδοί της Βαλένθια είναι εξίσου εξοργισμένοι με τον ιδιοκτήτη, Πίτερ Λιμ, όσο και οι φίλοι του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη Αλαφούζο!

Επίσης, όπως στο Τριφύλλι η οργή στρέφεται κατά των συνεργατών του Γιάννη Αλαφούζου, το ίδιο συμβαίνει με τους ανθρώπους του Λιμ στις «νυχτερίδες»! Ο Κορόνα, ένας υψηλά ιστάμενος στη διοίκηση της Βαλένθια και άλλοτε στενός σύμβουλος του Λιμ, έχει τεθεί στο επίκεντρο της κριτικής.

Επιπροσθέτως, σε αντιδιαστολή με τον Αλαφούζο που βρίσκεται στην Αθήνα και είναι προσβάσιμος στις αποδοκιμασίες των οπαδών του Παναθηναϊκού, ο Λιμ κατάγεται και ζει στη Σιγκαπούρη. Στην ουσία, είναι απρόσιτος για τους Βαλενθιάνους, με συνέπεια αυτοί να στρέφονται εναντίον του Κορόνα ή άλλων διοικούντων, όπως ο γενικός διευθυντής Χαβιέ Σολίς!

Είναι τόσο μεγάλη η αγανάκτηση στην πόλη της Βαλένθια για τον Λιμ και τον περίγυρο του, που ο θρύλος της ομάδας, Σαντιάγκο Κανιθάρες, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση!

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας μίλησε σε γνωστή ισπανική διαδικτυακή εκπομπή και από την έντονη κριτική του, δεν εξαίρεσε τον Κορόνα και τον Σολίς. Ο Κανιθάρες ρωτήθηκε εάν τα δύο στελέχη των «νυχτερίδων» πρέπει να παραιτηθούν, προκειμένου να πιέσουν τον Λιμ να αποχωρήσει.

📺#LaBanda ⚽🦇 #RealMadridValencia 🗣 @estherkollado: «L’estructura del club no funciona» 🗣 @FranGuaitaSER: «El comunicat de Gourlay dient que l’objectiu era Europa és un dels problemes de la temporada» 👀 Seguix el programa en directe👇 ▶ https://t.co/aND6EfgkBX pic.twitter.com/MVUOWv6hjJ — À Punt Esports (@apuntesports) November 3, 2025

«Ζητάμε μία πράξη αξιοπρέπειας από ανθρώπους που έχουν άλλες αρχές, που δεν περιλαμβάνουν την αξιοπρέπεια. Όταν δεν υπάρχει αξιοπρέπεια, δεν περιμένεις παραίτηση. Δεν την είχαν ποτέ. Όποιος μένει κοντά στον Πίτερ Λιμ, δεν είναι αξιοπρεπής. Θα πω μία λέξη: υποταγή. Είναι υποταγμένοι στον Λιμ» σχολίασε ο Κανιθάρες.

Ο Κανιθάρες συνέχισε λέγοντας ότι «ας μην περιμένουμε από αυτούς να φύγουν τώρα. Θεωρώ ότι τους ζητάμε κάτι αδύνατο». Αλλά καταλήγοντας, ο Κανιθάρες αναγνώρισε ότι οι Κορόνα και Σολίς δεν είναι τα πραγματικά προβλήματα: «Στο τέλος της ημέρας, ο Κορόνα και ο Σολίς είναι μία λεπτομέρεια. Από τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες, αλλά λεπτομέρεια σε σύγκριση με το πραγματικό πρόβλημα: ο Πίτερ Λιμ βρίσκεται ακόμα στην πόλη μας».

Ίσως ο Κανιθάρες να αγνοεί ότι ο Κορόνα ήδη κίνησε τη διαδικασία της αποχώρησης του από τη Βαλένθια και έχει συμφωνήσει προφορικά με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού…