Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
14.11.2025 | 15:18
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Κορόνα με διπλή ιδιότητα
Ποδόσφαιρο 14 Νοεμβρίου 2025 | 13:10

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Κορόνα με διπλή ιδιότητα

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κορόνα ως τεχνικού διευθυντή και ως επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η διακοπή της συνεργασίας του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα με τη Βαλένθια, σήμανε την άμεση ενεργοποίηση της προφορικής συμφωνίας του με τον Παναθηναϊκό. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα (14/11) την πρόσληψη του Ισπανού και μάλιστα με διπλή ιδιότητα! Ο Κορόνα είναι επίσημα ο τεχνικός διευθυντής του Τριφυλλιού και ταυτόχρονα, επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Είναι η επιβεβαίωση ότι θα είναι ο προϊστάμενος του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος έχει τον τίτλο του αθλητικού διευθυντή. Ο Κορόνα αναμένεται άμεσα στην Αθήνα και από τη Δευτέρα θα πιάσει δουλειά στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα τεχνικού διευθυντή του συλλόγου και επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η πρόσληψή του εντάσσεται στο πλάνο ριζικής αναδιάρθρωσης της ομάδας.

Ο κ. Κορόνα γεννήθηκε στην Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα της Ισπανίας στις 12 Φεβρουαρίου 1981. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και συνέχισε σε Σαραγόσα, Πόλι Έχιδο, Αλμπαθέτε, Αλμερία, ενώ αγωνίστηκε και στην Αυστραλία. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας σπούδασε και πήρε πτυχίο Νομικής στην Ισπανία.

Αμέσως αφότου κρέμασε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του το καλοκαίρι του 2017, ο κ. Κορόνα ανέλαβε ρόλο αθλητικού διευθυντή στην Αλμερία. Τον Ιανουάριο του 2020 προσελήφθη από τη Βαλένθια ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και στα χρόνια που ακολούθησαν αναβαθμίστηκε σε τεχνικό διευθυντή και αργότερα σε αθλητικό διευθυντή των Νυχτερίδων, θέση που κατείχε μέχρι πρότινος.

Καλωσορίζουμε τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
