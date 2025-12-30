Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε μέχρι το 2029 τον Κοντούρη
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και επίσημα την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη, με τον νεαρό Έλληνα να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 στους πράσινους.
Η κίνηση αυτή γίνεται με γνώμονα την ελληνοποίηση του ρόστερ αλλά και την απόκτηση ενός 19χρονου μέσου με αρκετά καλή προοπτική για τους πράσινους που δεν έχουν και αρκετούς Έλληνες σε αυτή την ηλικία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μετεγγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.
Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.
Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.
Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19.
Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».
