Συνεχίζεται το σίριαλ με Τετέ: «Η Γκρέμιο καταθέτει πρόταση αγοράς στον Παναθηναϊκό»
Ποια είναι τα δεδομένα στην υπόθεση του Τετέ, με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό και τη Γκρέμιο να πιέζουν τον Παναθηναϊκό.
- Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
- «Η σέξι εμφάνιση... θα πρέπει να εξαιρεθεί» - Σάλος με σχόλιο του Μασκ για 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση
- Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητηρίαση σε δείπνο και πέθαναν
- Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Τετέ, η οποία εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» σίριαλ της μεταγραφικής περιόδου για τον Παναθηναϊκό.
Οι «πράσινοι» απέρριψαν την πρόταση της Γκρέμιο για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι αρνητικοί στην αποχώρησή του, αρκεί να είναι για πώληση.
Στη Βραζιλία και συγκεκριμένα η «GZH» αναφέρει πως η Γκρέμιο δεν εγκαταλείπει την υπόθεση και εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού και να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Τετέ.
Δείτε τι αναφέρουν για Γκρέμιο και Τετέ:
🚨🚨🚨 URGENTE: ESQUENTOU!
A novela Tetê tem novos capítulos!O Panathinaikos RECUSOU a oferta de empréstimo do Grêmio pelo atacante. No entanto, os gregos sinalizaram que topam liberar o atleta, mas SOMENTE em venda definitiva.
O Grêmio já estuda realizar uma proposta de… pic.twitter.com/9w0f6WnCAF
— GRÊMIO ∞ (@gremioprasempre) December 29, 2025
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, εκεί ο Τετέ πρόκειται να ξεκαθαρίσει ότι τον ενδιαφέρει να πάρει μεταγραφή μόνο στην Γκρέμιο, «κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις».
- Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
- «Ο Λούκα Μόντριτς είναι η καλύτερη μεταγραφή φέτος»
- Τα δεδομένα με Ταϊρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακό – Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό
- Πιτίνο: «Σε αγαπώ Ελλάδα – Ευλογία που πήγα στον Παναθηναϊκό»
- Συνεχίζεται το σίριαλ με Τετέ: «Η Γκρέμιο καταθέτει πρόταση αγοράς στον Παναθηναϊκό»
- Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
- Μεγάλη αγωνία στους Νάγκετς: Ο Γιόκιτς τραυματίστηκε και αποχώρησε κουτσαίνοντας (vid)
- Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο, κερδίζουν οι Μπακς: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη κόντρα στους Χόρνετς (113-123)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις