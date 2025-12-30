Συνεχίζεται το σίριαλ με Τετέ: «Η Γκρέμιο καταθέτει πρόταση αγοράς στον Παναθηναϊκό»

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Τετέ, η οποία εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» σίριαλ της μεταγραφικής περιόδου για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» απέρριψαν την πρόταση της Γκρέμιο για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι αρνητικοί στην αποχώρησή του, αρκεί να είναι για πώληση.

Στη Βραζιλία και συγκεκριμένα η «GZH» αναφέρει πως η Γκρέμιο δεν εγκαταλείπει την υπόθεση και εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού και να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Τετέ.

Δείτε τι αναφέρουν για Γκρέμιο και Τετέ:

🚨🚨🚨 URGENTE: ESQUENTOU! A novela Tetê tem novos capítulos!O Panathinaikos RECUSOU a oferta de empréstimo do Grêmio pelo atacante. No entanto, os gregos sinalizaram que topam liberar o atleta, mas SOMENTE em venda definitiva. O Grêmio já estuda realizar uma proposta de… pic.twitter.com/9w0f6WnCAF — GRÊMIO ∞ (@gremioprasempre) December 29, 2025

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, εκεί ο Τετέ πρόκειται να ξεκαθαρίσει ότι τον ενδιαφέρει να πάρει μεταγραφή μόνο στην Γκρέμιο, «κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις».