«Η Γκρέμιο συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για Τετέ»

Ο Τετέ συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο στη Βραζιλία τις τελευταίες ώρες, με τα σενάρια για το μέλλον του και την Γκρέμιο να δίνουν και να παίρνουν.

Μάλιστα, μπορεί ο Παναθηναϊκός να διεμήνυσε με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε διαδικασία συζήτησης για τη παραχώρηση του 25χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού, όμως στη χώρα του καφέ αναφέρουν ότι όχι μόνο είναι σε επαφές με την Γκρέμιο, αλλά ότι είναι μια ανάσα από οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, μετά την αρνητική απάντηση, ο σύλλογος από το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ αναδιαμόρφωσε την προσφορά του και κατέθεσε νέο μοντέλο συμφωνίας, που αφορά δανεισμό με υποχρεωτική αγορά στο τέλος της περιόδου.

Δείτε το δημοσίευμα για τον Τετέ και την Γκρέμιο:

🚨 Gregos do Panathinaikos aceitam a proposta do Grêmio por Tetê, e apenas detalhes burocráticos separam o jogador do Tricolor. Negociação entrou na reta final e o desfecho é tratado com otimismo nos bastidores. 🇪🇪 🗞 Créditos: eusguri1903 | Jean Lemes (YouTube) pic.twitter.com/DD9S6NMRaP — Gremio Dompa News 🇪🇪 🇪🇪 🇪🇪 (@DompaNews) December 29, 2025

Από εκεί και πέρα, η οριστική παραμονή του Τετέ θα εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που έχουν προβλεφθεί στο συμβόλαιο. Εφόσον οι όροι αυτοί εκπληρωθούν, η Γκρέμιο θα υποχρεωθεί αυτόματα να αποκτήσει τα δικαιώματα του 25χρονου μεσοεπιθετικού, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο ρόστερ της ομάδας και από το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπόρτερ Ζαν Λέμες από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στη νέα πρόταση. Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026