«Η Γκρέμιο συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για Τετέ»
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός έκανε αποδεκτή την πρόταση της Γκρέμιο για τον Τετέ και ο ποδοσφαιριστής ετοιμάζει βαλίτσες για τη χώρα του καφέ.
Ο Τετέ συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο στη Βραζιλία τις τελευταίες ώρες, με τα σενάρια για το μέλλον του και την Γκρέμιο να δίνουν και να παίρνουν.
Μάλιστα, μπορεί ο Παναθηναϊκός να διεμήνυσε με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε διαδικασία συζήτησης για τη παραχώρηση του 25χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού, όμως στη χώρα του καφέ αναφέρουν ότι όχι μόνο είναι σε επαφές με την Γκρέμιο, αλλά ότι είναι μια ανάσα από οριστική συμφωνία.
Σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, μετά την αρνητική απάντηση, ο σύλλογος από το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ αναδιαμόρφωσε την προσφορά του και κατέθεσε νέο μοντέλο συμφωνίας, που αφορά δανεισμό με υποχρεωτική αγορά στο τέλος της περιόδου.
Δείτε το δημοσίευμα για τον Τετέ και την Γκρέμιο:
🚨 Gregos do Panathinaikos aceitam a proposta do Grêmio por Tetê, e apenas detalhes burocráticos separam o jogador do Tricolor. Negociação entrou na reta final e o desfecho é tratado com otimismo nos bastidores. 🇪🇪
🗞 Créditos: eusguri1903 | Jean Lemes (YouTube) pic.twitter.com/DD9S6NMRaP
— Gremio Dompa News 🇪🇪 🇪🇪 🇪🇪 (@DompaNews) December 29, 2025
Από εκεί και πέρα, η οριστική παραμονή του Τετέ θα εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που έχουν προβλεφθεί στο συμβόλαιο. Εφόσον οι όροι αυτοί εκπληρωθούν, η Γκρέμιο θα υποχρεωθεί αυτόματα να αποκτήσει τα δικαιώματα του 25χρονου μεσοεπιθετικού, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο ρόστερ της ομάδας και από το 2026.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπόρτερ Ζαν Λέμες από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στη νέα πρόταση. Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026
- Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
- Ο Τζόουνς θέλει Ολυμπιακό, αλλά η Παρτίζαν ακούει προτάσεις και συζητάει με την Dubai BC
- Έξαλλος με τη διαιτησία ο Μουρίνιο: «Για εμένα κερδίσαμε 3-2» (vid)
- «Η Γκρέμιο συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για Τετέ»
- Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/12): Πού θα δείτε τα ματς των Ελ Κααμπί και Σαλάχ για το Κόπα Άφρικα
- Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις