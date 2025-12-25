«Συμφωνία Γκρέμιο και Τετέ – Αποφασίζει ο Παναθηναϊκός»
Η εφημερίδα «Zero Hora» της Βραζιλίας κάνει λόγο για συμφωνία Γκρέμιο και Τετέ για δανεισμό του και στη συνέχεια υποχρεωτική οψιόν απόκτησης του ποδοσφαιριστή ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.
- «Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
- Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
- Πρωτιά της Κρήτης στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2025
- Ισχυρή χαλαζόπτωση στη Λέρο - Το «έστρωσε» ανήμερα των Χριστουγέννων
Το… σίριαλ με το μέλλον του Τετέ στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται από τους Βραζιλιάνους, αφού δημοσίευμα από τη χώρα του καφέ, φέρνει νέα δεδομένα στο ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον ποδοσφαιριστή των Πράσινων.
Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει η εφημερίδα «Zero Hora» ο σύλλογος από το Πόρτο Αλέγκρε φαίνεται πως έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονος εξτρέμ για τους προσωπικούς όρους του μεταξύ τους συμβολαίου, με τον ίδιο να είναι θετικός στο να επιστρέψει στην πατρίδα του.
Όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, η Γκρέμιο βρίσκεται κοντά στο να ανακοινώσει τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον ατζέντη του παίκτη, Πάμπλο Μπουένο, να δουλεύει με τους Πράσινους ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και να ολοκληρωθεί το deal.
Οι Βραζιλιάνοι φαίνεται πως προσφέρουν στον Παναθηναϊκό 1.5 εκατομμύριο ευρώ για τον δανεισμό του παίκτη για έναν χρόνο, ενώ θέλουν να υπάρχει και υποχρεωτική οψιόν απόκτησης του ποδοσφαιριστή ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ιανουάριο του 2027.
Συγκεκριμένα η Γκρέμιο προσφέρει ως «ενοίκιο» το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (9,7 εκατομμύρια ρεάις) και άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ (26 εκατομμύρια ρεάις) ως υποχρεωτική οψιόν αγοράς σε έναν χρόνο.
Μάλιστα τονίζεται ότι δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες ο Βραζιλιάνος ατζέντης να βρεθεί στην Αθήνα για να τελειώσει από κοντά το θέμα.
Ο Τετέ βρίσκεται στο Πόρτο Αλέγκρε για να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων, με τις εξελίξεις να αναμένονται ακόμα και πριν την αλλαγή του έτους, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.
- «Συμφωνία Γκρέμιο και Τετέ – Αποφασίζει ο Παναθηναϊκός»
- Το χιουμοριστικό challenge των Μουζακίτη και Μπότη: Ο εξυπνότερος, ο ομορφότερος και ο πιο… υπναράς
- Ο Μόντο Ντουπλάντις αποκάλυψε με τι θα ασχοληθεί όταν αποσυρθεί από τον στίβο
- «Η Γιουβέντους πάει να πάρει τον Φρατέζι από την Ίντερ»
- Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
- Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της οικογένειας ΜακΚίσικ (pics)
- Πέιν: «Η Παρτιζάν μου έδωσε μια ευκαιρία – Μίλησα με τον Ουάσινγκτον πριν έρθω»
- «Η Κρουζ Αζούλ θέλει 10 εκατ. ευρώ για τον Γιακουμάκη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις