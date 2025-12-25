sports betsson
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
«Συμφωνία Γκρέμιο και Τετέ – Αποφασίζει ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 25 Δεκεμβρίου 2025

«Συμφωνία Γκρέμιο και Τετέ – Αποφασίζει ο Παναθηναϊκός»

Η εφημερίδα «Zero Hora» της Βραζιλίας κάνει λόγο για συμφωνία Γκρέμιο και Τετέ για δανεισμό του και στη συνέχεια υποχρεωτική οψιόν απόκτησης του ποδοσφαιριστή ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Το… σίριαλ με το μέλλον του Τετέ στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται από τους Βραζιλιάνους, αφού δημοσίευμα από τη χώρα του καφέ, φέρνει νέα δεδομένα στο ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον ποδοσφαιριστή των Πράσινων.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει η εφημερίδα «Zero Hora» ο σύλλογος από το Πόρτο Αλέγκρε φαίνεται πως έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονος εξτρέμ για τους προσωπικούς όρους του μεταξύ τους συμβολαίου, με τον ίδιο να είναι θετικός στο να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, η Γκρέμιο βρίσκεται κοντά στο να ανακοινώσει τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον ατζέντη του παίκτη, Πάμπλο Μπουένο, να δουλεύει με τους Πράσινους ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και να ολοκληρωθεί το deal.

Οι Βραζιλιάνοι φαίνεται πως προσφέρουν στον Παναθηναϊκό 1.5 εκατομμύριο ευρώ για τον δανεισμό του παίκτη για έναν χρόνο, ενώ θέλουν να υπάρχει και υποχρεωτική οψιόν απόκτησης του ποδοσφαιριστή ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ιανουάριο του 2027.

Συγκεκριμένα η Γκρέμιο προσφέρει ως «ενοίκιο» το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (9,7 εκατομμύρια ρεάις) και άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ (26 εκατομμύρια ρεάις) ως υποχρεωτική οψιόν αγοράς σε έναν χρόνο.

Μάλιστα τονίζεται ότι δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες ο Βραζιλιάνος ατζέντης να βρεθεί στην Αθήνα για να τελειώσει από κοντά το θέμα.

Ο Τετέ βρίσκεται στο Πόρτο Αλέγκρε για να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων, με τις εξελίξεις να αναμένονται ακόμα και πριν την αλλαγή του έτους, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.

Τεχνολογία
Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής
Άλλα Αθλήματα 25.12.25

Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής

Θλίψη σκέπασε την οικογένεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην Ιταλία, αφού την παραμονή των Χριστουγέννων βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής διάθλου, Σίβερτ Μπάκεν.

Σύνταξη
Διάκριση με… άρωμα γιορτών για τον Μουζακίτη: Δεύτερος ακριβότερος που έχει γεννηθεί Χριστούγεννα (pic)
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Διάκριση με… άρωμα γιορτών για τον Μουζακίτη: Δεύτερος ακριβότερος που έχει γεννηθεί Χριστούγεννα (pic)

Διπλή γιορτή για τον Χρήστο Μουζακίτη ανήμερα των Χριστουγέννων, με το transfermarkt να καταγράφει ότι είναι και ο δεύτερος πιο ακριβός παίκτης στην Ευρώπη που έχει γεννηθεί στις 25 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Και η Ρεάλ Μαδρίτης στο κόλπο για τον Καρέτσα!
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Και η Ρεάλ Μαδρίτης στο κόλπο για τον Καρέτσα!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένας από τους πλέουν περιζήτητους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα μπορούσε να λείπει από τον... χορό!

Σύνταξη
Γάζα: Ανασύρθηκαν 25 πτώματα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου – Ερειπωμένες οι πόλεις
Δείτε βίντεο 25.12.25

Ανασύρθηκαν 25 πτώματα από τη Γάζα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου - Ερειπωμένες οι πόλεις

Η Γάζα αποτελεί τον «μεγαλύτερο μαζικό τάφο στον κόσμο» αφού πάνω από 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του
Ενδοοικογενειακή απειλή 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του

Ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου αποχώρησε από την εκπροσώπησή του και αναλαμβάνει πλέον τη σύζυγό του. ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του

Σύνταξη
Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς
Άγια Νύχτα 25.12.25

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση μιλά για ειρήνη και γαλήνη. Η ιστορική πραγματικότητα, όμως, δείχνει μια Γέννηση που εκτυλίχθηκε σε έναν κόσμο κατοχής, βίας και φόβου — μια ιστορία προσφυγιάς και επιβίωσης που, 2025 χρόνια μετά, μοιάζει ανησυχητικά οικεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κινητοποιήσεις: Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη
Ρεβεγιόν στους δρόμους 25.12.25

Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ήταν ποιητικό» – Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008
Συγχρονισμός 25.12.25

«Ήταν ποιητικό» - Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008

«Όταν ακούω τη φωνή της, η καρδιά μου γεμίζει ζεστασιά και θυμάμαι πόσο τυχερή ήμουν που με αγάπησε τόσο βαθιά» λέει στο People η κόρη της Έρθα Κιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
«Πού είναι ο Τζο;» 25.12.25

Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Σύνταξη
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
