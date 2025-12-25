«Συμφωνία Γκρέμιο και Τετέ – Αποφασίζει ο Παναθηναϊκός»

Το… σίριαλ με το μέλλον του Τετέ στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται από τους Βραζιλιάνους, αφού δημοσίευμα από τη χώρα του καφέ, φέρνει νέα δεδομένα στο ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον ποδοσφαιριστή των Πράσινων.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει η εφημερίδα «Zero Hora» ο σύλλογος από το Πόρτο Αλέγκρε φαίνεται πως έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονος εξτρέμ για τους προσωπικούς όρους του μεταξύ τους συμβολαίου, με τον ίδιο να είναι θετικός στο να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, η Γκρέμιο βρίσκεται κοντά στο να ανακοινώσει τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον ατζέντη του παίκτη, Πάμπλο Μπουένο, να δουλεύει με τους Πράσινους ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και να ολοκληρωθεί το deal.

Οι Βραζιλιάνοι φαίνεται πως προσφέρουν στον Παναθηναϊκό 1.5 εκατομμύριο ευρώ για τον δανεισμό του παίκτη για έναν χρόνο, ενώ θέλουν να υπάρχει και υποχρεωτική οψιόν απόκτησης του ποδοσφαιριστή ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ιανουάριο του 2027.

Συγκεκριμένα η Γκρέμιο προσφέρει ως «ενοίκιο» το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (9,7 εκατομμύρια ρεάις) και άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ (26 εκατομμύρια ρεάις) ως υποχρεωτική οψιόν αγοράς σε έναν χρόνο.

Μάλιστα τονίζεται ότι δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες ο Βραζιλιάνος ατζέντης να βρεθεί στην Αθήνα για να τελειώσει από κοντά το θέμα.

Ο Τετέ βρίσκεται στο Πόρτο Αλέγκρε για να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων, με τις εξελίξεις να αναμένονται ακόμα και πριν την αλλαγή του έτους, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.