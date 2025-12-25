Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»
Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο που συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό.
Οι επαφές της Γκρέμιο για τον Τετέ με τον Παναθηναϊκό, αλλά και με την πλευρά του παίκτη συνεχίζονται με σκοπό, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ να αποκτηθεί άμεσα από τους «τρικολόρ» με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.
Ένα νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία αναφέρει ότι το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, ο ατζέντης του Τετέ, Πάμπλο Μπουένο, είχε συνάντηση με την Γκρέμιο, προκειμένου να συζητήσουν και να καταλήξουν στην προσφορά που θα κατατεθεί στον Παναθηναϊκό.
Το δημοσίευμα προσθέτει ότι την ίδια στιγμή ο Τετέ βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό προσπαθώντας να εξασφαλίσει την αποδέσμευση του από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2026. Παράλληλα ο Μπουένο, σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την πρόταση της Γκρέμιο στους «πράσινους».
Ως τώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκρέμιο είναι διατεθειμένη να καλύψει ένα ποσό, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για να τον δανεισμό του Τετέ με οψιόν αγοράς 4 εκατ. ευρώ.
Δείτε το δημοσίευμα για τον Τετέ και την Γκρέμιο:
O Grêmio realizou, na noite de ontem, uma reunião com Pablo Bueno, empresário de Tetê, para alinhar os termos da primeira proposta que será apresentada ao Panathinaikos, da Grécia.
O clube gaúcho deve formalizar, nas próximas horas, uma oferta de R$ 9,7 milhões pelo empréstimo… pic.twitter.com/RpBGGZ7syF
— Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) December 25, 2025
