Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Οι επαφές της Γκρέμιο για τον Τετέ με τον Παναθηναϊκό, αλλά και με την πλευρά του παίκτη συνεχίζονται με σκοπό, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ να αποκτηθεί άμεσα από τους «τρικολόρ» με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Ένα νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία αναφέρει ότι το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, ο ατζέντης του Τετέ, Πάμπλο Μπουένο, είχε συνάντηση με την Γκρέμιο, προκειμένου να συζητήσουν και να καταλήξουν στην προσφορά που θα κατατεθεί στον Παναθηναϊκό.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι την ίδια στιγμή ο Τετέ βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό προσπαθώντας να εξασφαλίσει την αποδέσμευση του από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2026. Παράλληλα ο Μπουένο, σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την πρόταση της Γκρέμιο στους «πράσινους».

Ως τώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκρέμιο είναι διατεθειμένη να καλύψει ένα ποσό, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για να τον δανεισμό του Τετέ με οψιόν αγοράς 4 εκατ. ευρώ.

Δείτε το δημοσίευμα για τον Τετέ και την Γκρέμιο: