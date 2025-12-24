Νέα σενάρια για Τετέ: «Ο Παναθηναϊκός ζητάει 5 εκατ. για να τον πουλήσει»

Ο Τετέ φαίνεται πως είναι ο πρώτος στόχος της Γκρέμιο για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και φέρεται έτοιμη να κάνει κίνηση για την απόκτηση του.

Όμως όπως αναφέρει το ESPN Βραζιλίας, ο Παναθηναϊκός ζητάει από την Γκρέμιο το ποσό των 5 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον 25χρονο μεσοεπιθετικό.

Οι Βραζιλιάνοι, μάλιστα στο δημοσίευμά τους επισημαίνουν ότι το ποσό που ζητάει ο Παναθηναϊκός αποτελεί εμπόδιο για την Γκρέμιο, όμως σημειώνουν ότι επιθυμία του Τετέ είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Τι αναφέρει το ESPN Βραζιλίας για τον Τετέ και τον Παναθηναϊκό

«Για να αποδεσμεύσει τον επιθετικό, ο ελληνικός σύλλογος ζητά περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ (λίγο πάνω από 32 εκατομμύρια ρεάλ Βραζιλίας με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία).

Η τιμή που ζητά ο ελληνικός σύλλογος αποτελεί προς το παρόν εμπόδιο, γι’ αυτό και η διοίκηση του συλλόγου χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις με μεγάλη προσοχή. Δεν θέλουν να δημιουργήσουν υψηλές προσδοκίες.

Στο πλεονέκτημα της Γκρέμιο είναι η επιθυμία του 25χρονου παίκτη να επιστρέψει στη Βραζιλία, ειδικά στον σύλλογο που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα».