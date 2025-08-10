Ο Τετέ ανήκε στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όμως τον Αύγουστο του 2023 πήγε στη Γαλατάσαραϊ, επικαλούμενος τους έκτακτους κανονισμούς της FIFA που επέτρεπαν στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονταν στην Ουκρανία, να αποδεσμευτούν εξαιτίας της ρωσικής εισβολής.

Η Σαχτάρ δεν αποδέχτηκε την αποχώρηση του Τετέ και προσέφυγε στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία, υποστηρίζοντας πως ο Βραζιλιάνος δεν ενέργησε με τη σωστή διαδικασία. Προτού τελεσιδικήσει η υπόθεση στα αρμόδια όργανα της FIFA, ο Τετέ πήρε νέα μεταγραφή στον Παναθηναϊκό πριν έναν χρόνο.

Στη συμφωνία των «πράσινων» με τους Τούρκους για τον 25χρονο άσο, προστέθηκε η υποχρέωση του Τριφυλλιού να αποζημιώσει τη Σαχτάρ, εάν δικαιωνόταν με την προσφυγή της.

Πράγματι, η FIFA επιδίκασε 2,4 εκατομμύρια ευρώ στη Σαχτάρ για την αποχώρηση του Τετέ, ένα ποσό που θα επιβάρυνε πλέον τον Παναθηναϊκό. Όμως, η Γαλατά και ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός κατέθεσαν έφεση στο CAS κατά της απόφασης, η οποία εκδικάστηκε τον Μάιο και περίμεναν την τελική ετυμηγορία.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο πια δεν είναι απαραίτητο. Γιατί ο Τετέ και η Σαχτάρ κατέληξαν σε συμβιβασμό και θα κλείσουν οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός θα καταβάλλει ένα εκατομμύριο ευρώ στους Ουκρανούς και θα αποσυρθούν όλα τα ένδικα μέσα των δύο πλευρών.

Είναι προφανές ότι οι επαφές μεταξύ των παραγόντων Παναθηναϊκού και Σαχτάρ με αφορμή τα μεταξύ τους παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa League, επέτρεψαν να διαμορφωθεί ένα πεδίο συνεννόησης. Έτσι οι Ουκρανοί τα βρήκαν με τον Τετέ και θα πάρουν αυτά τα χρήματα για τον παίκτη.

Συνολικά, η μεταγραφή του Τετέ θα κοστίσει στο Τριφύλλι 5,75 εκατομμύρια ευρώ, αφού πέρυσι είχε καταβάλλει στη Γαλατάσαραϊ 4,75 εκατομμύρια ευρώ.