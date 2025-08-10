Παναθηναϊκός: Ελπίζει για τον επαναληπτικό με τη Σαχτάρ ο Φώτης Ιωαννίδης
Ο Φώτης Ιωαννίδης έβγαλε μέρος της προπόνησης και ευελπιστεί πως θα προλάβει τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο Φώτης Ιωαννίδης έβγαλε μέρος της προπόνησης και «τρέχει» για να προλάβει τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
Ο Έλληνας φορ έλειψε από το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ ενώ εκτός παραμένει ο Τάσος Μπακασέτας που είναι και εκτός λίστας.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Κυριακή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος.
Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας».
