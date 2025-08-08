Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ολοκληρώσει την υπέρβαση για το δεξιό άκρο της άμυνας με την απόκτηση του Νταβίντε Καλάμπρια. Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν έχει δεχτεί μία άκρως δελεαστική πρόταση από τους «πράσινους» και σκέφτεται σοβαρά να την αποδεχτεί.

Πάντως, ο Καλάμπρια δεν είναι το μόνο ιταλικό όνομα στο ρεπορτάζ του Τριφυλλιού. Η ιστοσελίδα «Tuttomercatoweb» αναφέρει πως απασχολεί ο 26χρονος δεξιός μπακ, Σαμουέλε Μπιριντέλι, ο οποίος ανήκει στη Μόντσα μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Αν σε κάποιους θυμίζει κάτι το επώνυμο, πρόκειται για τον γιο του παλαίμαχου μπακ-χαφ της Γιουβέντους, Αλεσάντρο Μπιριντέλι. Πατέρας και γιος έχουν τον ίδιο σωματότυπο και αγωνίζονται στην ίδια θέση…

Ο Μπιριντέλι κατέγραψε την περασμένη σεζόν 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και σκόραρε τρία γκολ. Είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Ιταλίας και η Μόντσα τον αγόρασε πριν τρία χρόνια από την Πίζα με αντίτιμο 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός αγόρασε από τη Μόντσα τον Γιώργο Κυριακόπουλο, οπότε η συνεργασία μεταξύ των ομάδων είναι νωπή και καλή. Ο Μπιριντέλι δεν υπολογίζεται για βασικός από τους «πράσινους», αφού δεν έχει αντίστοιχο βιογραφικό με τον Καλάμπρια.

🎙 𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 @JUANMISB97 👇 🔴 El Panathinaikos ofrece una cesión + opción de compra obligatoria por Maffeo 👀 El lateral ha rechazado dicha opción ya que el club griego le ofrece la mitad de la ficha que en el Mallorca ⚽ Se siguen buscando opciones para una salida pic.twitter.com/OowLZOKljM — La Zona 10 (@lazonadiez) August 8, 2025

Το άλλο μεταγραφικό σενάριο προέρχεται από την Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να πρότεινε στη Μαγιόρκα την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο. Ο Αργεντινός με το ισπανικό διαβατήριο έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027, όμως δεν πρόκειται να μείνει στο νησί.

Τα ισπανικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το Τριφύλλι ζήτησε τον δανεισμό του Μαφέο με υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Αλλά ο 28χρονος αμυντικός αρνήθηκε, επειδή η αμοιβή του στην Αθήνα θα είναι η μισή σε σχέση με τις αποδοχές του στις Βαλεαρίδες.

Η Μαγιόρκα δεν είχε αντίρρηση για τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, όμως μετά την άρνηση του Μαφέο, ψάχνει εναλλακτικές επιλογές για την παραχώρηση του. Πάντως, δεν διευκρινίζεται το ποσό που θα πλήρωνε το Τριφύλλι για να φέρει τον ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα.