Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από τον Ιωαννίδη για τον επαναληπτικό με Σαχτάρ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Πολωνία, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει κάποια ευχάριστα νέα από την χθεσινή (8/8) προπόνηση.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός είδε τον Φώτη Ιωαννίδη να τα πηγαίνει καλύτερα, αφού ο Έλληνας επιθετικός μπορεί να συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα, λόγω της θλάσης α’ βαθμού που είχε υποστεί στο πρώτο παιχνίδι, όμως πλέον έχει προσθέσει και την μπάλα στο ασκησεολόγιό του.

Ο πόνος έχει υποχωρήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και ο Ιωαννίδης κάνει πλέον αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι, γι’ αυτό μάλιστα και ο Βιτόρια αποφάσισε να τον διατηρήσει στην ευρωπαϊκή λίστα.

Σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ρεπό, αλλά ο 25χρονος ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει κανονικά το ατομικό του, όπως θα κάνει και αύριο. Μάλιστα από τη Δευτέρα θα προσπαθήσει να να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.