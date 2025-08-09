Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από τον Ιωαννίδη για τον επαναληπτικό με Σαχτάρ
Η αποθεραπεία του Φώτη Ιωαννίδη φαίνεται πως πηγαίνει καλύτερα και πλέον συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να προλάβει τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ.
- Νεκρός λουόμενος στα Χανιά – Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
- Τουλάχιστον έξι στρατιώτες νεκροί από έκρηξη στον νότιο Λίβανο
- Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action
- Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Πολωνία, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει κάποια ευχάριστα νέα από την χθεσινή (8/8) προπόνηση.
Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός είδε τον Φώτη Ιωαννίδη να τα πηγαίνει καλύτερα, αφού ο Έλληνας επιθετικός μπορεί να συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα, λόγω της θλάσης α’ βαθμού που είχε υποστεί στο πρώτο παιχνίδι, όμως πλέον έχει προσθέσει και την μπάλα στο ασκησεολόγιό του.
Ο πόνος έχει υποχωρήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και ο Ιωαννίδης κάνει πλέον αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι, γι’ αυτό μάλιστα και ο Βιτόρια αποφάσισε να τον διατηρήσει στην ευρωπαϊκή λίστα.
Σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ρεπό, αλλά ο 25χρονος ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει κανονικά το ατομικό του, όπως θα κάνει και αύριο. Μάλιστα από τη Δευτέρα θα προσπαθήσει να να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
- Πρώην πρόεδρος της Τζένοα πήρε εισιτήριο διαρκείας με παρέμβαση της εισαγγελίας
- «Ο Γιακουμάκης επιστρέφει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ»
- Παρασκήνιο: Χόρευαν μαζί οι διαιτητές και οι ξένοι της ΚΕΔ
- Μεντιλίμπαρ: «Δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα στο γήπεδο»
- Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Ο Ινίγο Μαρτίνεθ μόλις υπέγραψε στην Αλ Νασρ!»
- Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις