«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»
Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας στον Νταβίντε Καλάμπρια, την ώρα που υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδα από την Premier League.
Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στον Νταβίντε Καλάμπρια για τριετές συμβόλαιο, που θα τον κρατήσει στην Αθήνα έως το καλοκαίρι του 2028, όπως αποκαλύπτει ο Νικολό Σκίρα.
Ο Ιταλός δεξιός μπακ είναι ελεύθερος στην αγορά μετά από μεγάλη καριέρα στη Μίλαν και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πράσινων για τον αντικαταστάτη του Γιώργου Βαγιαννίδη.
Ωστόσο, όπως τονίζει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, το «τριφύλλι» δεν είναι μόνο του στο παιχνίδι για τον Ιταλό, καθώς ομάδα από την Premier League ενδιαφέρεται για την περίπτωση του, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό ποια είναι.
Για τον Καλάμπρια προέκυπτε και ενδιαφέρον από τη Λιλ, η οποία μάλιστα όπως γράφτηκε έχει καταθέσει και πρόταση στον παίκτη.
Ο Καλάμπρια, που μετρά πάνω από 200 συμμετοχές στη Serie A και διαθέτει εμπειρία από το Champions League, αναμένεται να πάρει σύντομα απόφαση για το μέλλον του.
🚨 Excl. – #Panathinaikos and a #PremierLeague’s club are interested in signing Davide #Calabria as a free agent. The greek club have offered to former AC Milan’s captain a contract until 2028. #transfers https://t.co/kBIK141oC8
— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2025
