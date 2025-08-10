«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στον Νταβίντε Καλάμπρια για τριετές συμβόλαιο, που θα τον κρατήσει στην Αθήνα έως το καλοκαίρι του 2028, όπως αποκαλύπτει ο Νικολό Σκίρα.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ είναι ελεύθερος στην αγορά μετά από μεγάλη καριέρα στη Μίλαν και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πράσινων για τον αντικαταστάτη του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, το «τριφύλλι» δεν είναι μόνο του στο παιχνίδι για τον Ιταλό, καθώς ομάδα από την Premier League ενδιαφέρεται για την περίπτωση του, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό ποια είναι.

Για τον Καλάμπρια προέκυπτε και ενδιαφέρον από τη Λιλ, η οποία μάλιστα όπως γράφτηκε έχει καταθέσει και πρόταση στον παίκτη.

Ο Καλάμπρια, που μετρά πάνω από 200 συμμετοχές στη Serie A και διαθέτει εμπειρία από το Champions League, αναμένεται να πάρει σύντομα απόφαση για το μέλλον του.