Το ρόστερ του Παναθηναϊκού χρήζει σοβαρής ενίσχυσης σε ποσότητα και ποιότητα και ο Ράφα Μπενίτεθ ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Ο Ισπανός προπονητής απάντησε λακωνικά ότι «τον Ιανουάριο ανοίγει το μεταγραφικό παράθυρο, θα δουλέψουμε και σε αυτό το κομμάτι». Ο Ράφα απέφυγε να μιλήσει με λεπτομέρειες, όμως έχει καταθέσει τις εισηγήσεις του και οι Κορόνα και Κοτσόλης, δουλεύουν προκειμένου να τις υλοποιήσουν.

Από τη Δευτέρα, ο Μπενίτεθ θα συναντήσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης» τον Ανδρέα Τεττέη. Ο 24χρονος επιθετικός αποχαιρέτησε την Κηφισιά και είναι έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του. Ο Τεττέη θα προσδώσει διαφορετικά στοιχεία στην επίθεση του Παναθηναϊκού, που ο Μπενίτεθ θα τα χρειαστεί.

Μετά το γκολ που σκόραρε στην ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό, ανακινήθηκε η συζήτηση για το αν ο Παύλος Παντελίδης θα φορέσει πρόωρα τα πράσινα. Ο 23χρονος εξτρέμ ανήκει στον Παναθηναϊκό, αλλά η συμφωνία προβλέπει τη μετακόμιση του στο Κορωπί από την 1η Ιουλίου του 2026. Η διοίκηση του Τριφυλλιού έχει προβεί σε προεργασία και όλα εξαρτώνται από τον Μπενίτεθ: αν θελήσει την άμεση έλευση του στο Κορωπί, τότε θα υλοποιηθεί η επιθυμία του. Μέχρι σήμερα, ο Ισπανός δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο.

Τα προϊόντα της Λιβαδειάς

Από τον Λεβαδειακό, σε αυτό το τάιμινγκ οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν ξεχωρίσει τον Μάριο Βήχο και τον Γιάννη Κωστή από τον Λεβαδειακό. Οι δύο 25χρονοι ποδοσφαιριστές είναι βασικοί στην εξαιρετική πορεία της ομάδας της Λιβαδειάς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και αγωνίζονται σε θέσεις που το Τριφύλλι χρειάζεται προσθήκες. Ο Βήχος θα μπορούσε να αναπληρώσει τον Μλαντένοβιτς στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ ο Κωστή θα ήταν η δεύτερη από τις δύο μεταγραφές που προγραμματίζονται για τη μεσαία γραμμή. Με την πρώτη να αφορά έναν πρωτοκλασάτο ξένο αντί του Ρενάτο Σάντσες.

Για τους δύο παίκτες του Λεβαδειακού έχει ενημερωθεί ο Ράφα Μπενίτεθ και θα αποφασίσει εάν ταιριάζουν με το πλάνο του. Εφόσον ο 65χρονος προπονητής δώσει τη συγκατάθεση του, οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού θα προχωρήσουν άμεσα, αλλά σίγουρα το ενδεχόμενο να υπάρξει κίνηση θα ξεκαθαρίσει μέσα στα Χριστούγεννα.

Επίσης, σοβαρά εξετάζεται από τους «πράσινους» ο 20χρονος μέσος Σωτήρης Κοντούρης του Παναιτωλικού. Ο οποίος εκτός από τις ικανότητες του, έχει άλλο ένα πλεονέκτημα: καλύπτει την υποχρέωση στο Κύπελλο για τη χρησιμοποίηση στην ενδεκάδα ενός ποδοσφαιριστή κάτω των 20 ετών. Είναι ένα προσόν που επιτρέπει στον Ράφα Μπενίτεθ να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια σε μία διοργάνωση που ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In», η περίπτωση του Κοντούρη είναι πιο προχωρημένη. Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει την προεργασία με τον Παναιτωλικό και η μετακίνηση του Κοντούρη στην Αθήνα θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου.