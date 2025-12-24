sports betsson
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Κίνηση για Κοντούρη, τι ισχύει με Παντελίδη, Κωστή και Βήχο
Ποδόσφαιρο 24 Δεκεμβρίου 2025 | 14:11

Παναθηναϊκός: Κίνηση για Κοντούρη, τι ισχύει με Παντελίδη, Κωστή και Βήχο

Η ελληνική αγορά έχει την τιμητική της για τον Παναθηναϊκό, με τους Κοντούρη, Παντελίδη, Βήχο και Κωστή να απασχολούν τη συζήτηση στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το ρόστερ του Παναθηναϊκού χρήζει σοβαρής ενίσχυσης σε ποσότητα και ποιότητα και ο Ράφα Μπενίτεθ ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Ο Ισπανός προπονητής απάντησε λακωνικά ότι «τον Ιανουάριο ανοίγει το μεταγραφικό παράθυρο, θα δουλέψουμε και σε αυτό το κομμάτι». Ο Ράφα απέφυγε να μιλήσει με λεπτομέρειες, όμως έχει καταθέσει τις εισηγήσεις του και οι Κορόνα και Κοτσόλης, δουλεύουν προκειμένου να τις υλοποιήσουν.

Από τη Δευτέρα, ο Μπενίτεθ θα συναντήσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης» τον Ανδρέα Τεττέη. Ο 24χρονος επιθετικός αποχαιρέτησε την Κηφισιά και είναι έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του. Ο Τεττέη θα προσδώσει διαφορετικά στοιχεία στην επίθεση του Παναθηναϊκού, που ο Μπενίτεθ θα τα χρειαστεί.

Μετά το γκολ που σκόραρε στην ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό, ανακινήθηκε η συζήτηση για το αν ο Παύλος Παντελίδης θα φορέσει πρόωρα τα πράσινα. Ο 23χρονος εξτρέμ ανήκει στον Παναθηναϊκό, αλλά η συμφωνία προβλέπει τη μετακόμιση του στο Κορωπί από την 1η Ιουλίου του 2026. Η διοίκηση του Τριφυλλιού έχει προβεί σε προεργασία και όλα εξαρτώνται από τον Μπενίτεθ: αν θελήσει την άμεση έλευση του στο Κορωπί, τότε θα υλοποιηθεί η επιθυμία του. Μέχρι σήμερα, ο Ισπανός δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο.

Τα προϊόντα της Λιβαδειάς

Από τον Λεβαδειακό, σε αυτό το τάιμινγκ οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν ξεχωρίσει τον Μάριο Βήχο και τον Γιάννη Κωστή από τον Λεβαδειακό. Οι δύο 25χρονοι ποδοσφαιριστές είναι βασικοί στην εξαιρετική πορεία της ομάδας της Λιβαδειάς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και αγωνίζονται σε θέσεις που το Τριφύλλι χρειάζεται προσθήκες. Ο Βήχος θα μπορούσε να αναπληρώσει τον Μλαντένοβιτς στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ ο Κωστή θα ήταν η δεύτερη από τις δύο μεταγραφές που προγραμματίζονται για τη μεσαία γραμμή. Με την πρώτη να αφορά έναν πρωτοκλασάτο ξένο αντί του Ρενάτο Σάντσες.

Για τους δύο παίκτες του Λεβαδειακού έχει ενημερωθεί ο Ράφα Μπενίτεθ και θα αποφασίσει εάν ταιριάζουν με το πλάνο του. Εφόσον ο 65χρονος προπονητής δώσει τη συγκατάθεση του, οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού θα προχωρήσουν άμεσα, αλλά σίγουρα το ενδεχόμενο να υπάρξει κίνηση θα ξεκαθαρίσει μέσα στα Χριστούγεννα.

Επίσης, σοβαρά εξετάζεται από τους «πράσινους» ο 20χρονος μέσος Σωτήρης Κοντούρης του Παναιτωλικού. Ο οποίος εκτός από τις ικανότητες του, έχει άλλο ένα πλεονέκτημα: καλύπτει την υποχρέωση στο Κύπελλο για τη χρησιμοποίηση στην ενδεκάδα ενός ποδοσφαιριστή κάτω των 20 ετών. Είναι ένα προσόν που επιτρέπει στον Ράφα Μπενίτεθ να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια σε μία διοργάνωση που ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In», η περίπτωση του Κοντούρη είναι πιο προχωρημένη. Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει την προεργασία με τον Παναιτωλικό και η μετακίνηση του Κοντούρη στην Αθήνα θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

inWellness
inTown
Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές
La Liga 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ψύχραιμα τις επιλογές της μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με το οικονομικό πλαίσιο και τη χρησιμότητα κάθε κίνησης να μπαίνουν πάνω απ’ όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Ο 19χρονος επιθετικός της Βάσκο ντα Γκάμα, Ραγιάν, έχει εκτοξεύσει την αξία του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να πιέζουν και τον σύλλογο να στοχεύει σε ιστορικό deal

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά

Βoλές κατά ριπάς κατά Λανουά, Γκαγκάτση από Καραπαπά, Μπούση και ΕΠΣ Πειραιά, ενώ έπεται συνέχεια. Αιτία η προκλητική απόφαση να κόψουν το βίντεο της τηλεκριτικής

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι ένα… δεκάρι σε όλα ο Μεντιλίμπαρ» – Η αποθέωση στην Ισπανία, οι εξαιρετικές προπονήσεις και οι… τούμπες
Ποδόσφαιρο 24.12.25

«Είναι ένα… δεκάρι σε όλα ο Μεντιλίμπαρ» – Η αποθέωση στην Ισπανία, οι εξαιρετικές προπονήσεις και οι… τούμπες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε ξανά στην Ισπανία τόσο σαν χαρακτήρας, όσο και σαν προπονητής – Οι τρομερές ιστορίες με τις… τούμπες!

Σύνταξη
Μια «ανάσα» από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Μια «ανάσα» από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!

Ο Αντουάν Σεμένιο είναι ανάμεσα στις ομάδες του Μάντσεστερ, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Νησί, μία ομάδα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει το deal.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!

Η Άρσεναλ συμπληρώνει το «καρέ» των ημιτελικών του League Cup Αγγλίας, καθώς έναν συγκλονιστικό προημιτελικό που έγινε στο «Emirates» απέκλεισε με 8-7 την Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Σφοδρά πυρά 24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»
Οικονομία 24.12.25

Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»

Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, οι Millenials και η Gen Z, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν δώρα για τον εαυτό τους τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για την τάση του self-gifting ή αλλιώς «πρώτα εγώ, μετά εσύ».

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο
«Προοδευτική Ελλάδα» 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο

«Η πρόοδος των ανθρώπων, που είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στηρίζεται στο να πιανόμαστε χέρι - χέρι», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα
Μπάσκετ 24.12.25

Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα

NBA και FIBA περνούν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου τους, καλώντας ομάδες και επενδυτές και υποσχόμενες ένα πρωτάθλημα που θα συνδυάζει το αμερικανικό μοντέλο με τις ευρωπαϊκές αξίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ
«Άδικη ζωή» 24.12.25

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ

Σε ανάρτηση του στο Χ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Έπσταιν «περιέχουν σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Σύνταξη
Ευρώπη: Με μετρητά ή κάρτα – Πώς πληρώνουν οι πολίτες στη γηραιά ήπειρο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Με μετρητά ή κάρτα; Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο κοινή μέθοδο πληρωμής, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την αξία των συναλλαγών

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

