«Πρόταση της Γκρέμιο στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ»

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ του Τετέ! Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, η Γκρέμιο επιμένει για την απόκτηση του άσου του Παναθηναϊκού καταθέτοντας πρόταση για δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Το «GZH» συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε προσφέρει 500.000 ευρώ ως «ενοίκιο» και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026 με ένα ποσό μεταξύ 4-5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται επίσης πως οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη και μένει να δούμε ποια θα είναι η στάση των «πράσινων».

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πάντως δείχνει πως θέλει να επιστρέψει στην Γκρέμιο από όπου ξεκίνησε την καριέρα του και ίσως να μην είναι τυχαίο το ότι φωτογραφήθηκε με φανέλα της ομάδας. Με τον Παναθηναϊκό πάντως έχει συμβόλαιο ως το 2028 και φέτος έχει καταγράψει 27 εμφανίσεις με 2 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η σχετική ανάρτηση