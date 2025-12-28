«Πρόταση της Γκρέμιο στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ»
Πρόταση στον Παναθηναϊκό για τον δανεισμό του Τετέ με οψιόν αγοράς, έχει καταθέσει η Γκρέμιο σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία.
Νέο επεισόδιο στο σίριαλ του Τετέ! Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, η Γκρέμιο επιμένει για την απόκτηση του άσου του Παναθηναϊκού καταθέτοντας πρόταση για δανεισμό με οψιόν αγοράς.
Το «GZH» συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε προσφέρει 500.000 ευρώ ως «ενοίκιο» και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026 με ένα ποσό μεταξύ 4-5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται επίσης πως οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη και μένει να δούμε ποια θα είναι η στάση των «πράσινων».
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πάντως δείχνει πως θέλει να επιστρέψει στην Γκρέμιο από όπου ξεκίνησε την καριέρα του και ίσως να μην είναι τυχαίο το ότι φωτογραφήθηκε με φανέλα της ομάδας. Με τον Παναθηναϊκό πάντως έχει συμβόλαιο ως το 2028 και φέτος έχει καταγράψει 27 εμφανίσεις με 2 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
O Grêmio mudou os moldes da proposta por Tetê após sinalização do Panathinaikos
Agora, o Tricolor oferece 500 mil euros pelo empréstimo com obrigação de compra já na metade de 2026, por um valor entre 4 e 5 milhões de euros. Conversas seguem em andamento.
🗞️ GZH@rdimortal pic.twitter.com/AwQOQt5rZ7
— Gremio Dompa News 🇪🇪 🇪🇪 🇪🇪 (@DompaNews) December 27, 2025
