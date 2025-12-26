ESPN Brazil: «Ο Τετέ ανακοινώνεται τις επόμενες ώρες στην Γκρέμιο»
Σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα η μετακίνηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο έχει μπει στην τελική ευθεία
- Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης - Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία
- Ο Άσαντ από τη «Ρωσία με Αγάπη»: Η παραδεισένια ζωή ενός έκπτωτου δικτάτορα
- Χριστουγεννιάτικα δώρα ζωής από 57χρονο δότη οργάνων - Χάρισε νεφρούς και κερατοειδείς
- Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση
Ο Τετέ αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα όπως μεταδίδουν τα μέσα της Βραζιλίας με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού να ετοιμάζεται να φορέσει και πάλι τη φανέλα της Γκρέμιο.
Δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Zero Hora» κάνει λόγο για οριστική συμφωνία των δυο πλευρών και το μόνο που απομένει πλέον είναι οι τελικές διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό.
Αυτό επιβεβαίωσε και το «ESPN Brazil» το οποίο υπογραμμίζει ότι οι συνομιλίες προχωρούν κυρίως λόγω της διάθεσης του παίκτη να επιστρέψει στην Βραζιλία
Σελίδα που ασχολείται αποκλειστικά με το ρεπορτάζ της βραζιλιάνικης ομάδας τονίζει ότι: «Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη στείλει σήμα στη διοίκηση της Γκρέμιο ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί την προσφορά του συλλόγου από τη Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, με μόνο μικρές λεπτομέρειες να απομένουν πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία».
Δείτε τι αναφέρουν στη Βραζιλία για το μέλλον του Τετέ
MUITO PERTO!
Grêmio se aproxima de retorno de Tetê por empréstimo; veja detalhes#FutebolNaESPNhttps://t.co/uv4KOOToDH
— ESPN Brasil (@ESPNBrasil) December 25, 2025
O Tετέ φέτος έχει αγωνιστεί σε 27 παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχοντας σκοράρει δύο φορές και έχοντας καταφέρει να μοιράσει και επτά ασίστ.
- Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
- «Πρώτος στόχος της Γιουβέντους ο Μανδάς» – Τι λένε στην Ιταλία για τον Έλληνα τερματοφύλακα
- Απίστευτη στιγμή: Ο Σακίλ Ο’Νιλ πέρασε… μέσα από το videowall της εκπομπής (vid)
- Μυθικός Γιόκιτς ανήμερα των Χριστουγέννων: Έκανε την τρίτη καλύτερη επιθετική επίδοση στην ιστορία του NBA
- Ακραίες καταστάσεις στην Τουρκία: 29 ακόμη συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα
- Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του
- «Τρέλανε» και τους συμπαίκτες του ο Ελ Κααμπί: Το απίθανο «ψαλιδάκι» από όλες τις λήψεις (vid)
- Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις