ESPN Brazil: «Ο Τετέ ανακοινώνεται τις επόμενες ώρες στην Γκρέμιο»

Ο Τετέ αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα όπως μεταδίδουν τα μέσα της Βραζιλίας με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού να ετοιμάζεται να φορέσει και πάλι τη φανέλα της Γκρέμιο.

Δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Zero Hora» κάνει λόγο για οριστική συμφωνία των δυο πλευρών και το μόνο που απομένει πλέον είναι οι τελικές διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό.

Αυτό επιβεβαίωσε και το «ESPN Brazil» το οποίο υπογραμμίζει ότι οι συνομιλίες προχωρούν κυρίως λόγω της διάθεσης του παίκτη να επιστρέψει στην Βραζιλία

Σελίδα που ασχολείται αποκλειστικά με το ρεπορτάζ της βραζιλιάνικης ομάδας τονίζει ότι: «Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη στείλει σήμα στη διοίκηση της Γκρέμιο ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί την προσφορά του συλλόγου από τη Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, με μόνο μικρές λεπτομέρειες να απομένουν πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία».

Δείτε τι αναφέρουν στη Βραζιλία για το μέλλον του Τετέ

MUITO PERTO! Grêmio se aproxima de retorno de Tetê por empréstimo; veja detalhes#FutebolNaESPNhttps://t.co/uv4KOOToDH — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) December 25, 2025

O Tετέ φέτος έχει αγωνιστεί σε 27 παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχοντας σκοράρει δύο φορές και έχοντας καταφέρει να μοιράσει και επτά ασίστ.