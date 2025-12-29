Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»

Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, στην «Diario de Almeria» της Ισπανίας.

Ο Κορόνα αναφέρθηκε στο πρώτο του διάστημα στον σύλλογο, στους στόχους και τις αλλαγές που γίνονται αλλά και στον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός αναφέρθηκε στο πως περνάει τον πρώτο καιρό που βρίσκεται στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό, τις αλλαγές που έγιναν στο διοικητικό κομμάτι, τον στόχο που έχει τεθεί και τον ερχομό του πολύπειρου Ράφα Μπενίτεθ.

Όσα είπε ο Κορόνα:

Πώς προέκυψε η ευκαιρία να υπογράψετε σε έναν ιστορικό σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός;

«Ο σύλλογος βρισκόταν σε φάση αναδόμησης. Προφανώς, δεν υπήρχε μεγάλη προβολή, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες έχει γίνει μια πλήρης δομική αλλαγή, από τη γενική διοίκηση μέχρι το προπονητικό επιτελείο. Πολλοί νέοι άνθρωποι ήρθαν, ανάμεσά τους κι εγώ, στον ρόλο του «επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος», όπως αποκαλείται εδώ. Παράλληλα, ήρθε και ένας γενικός διευθυντής ποδοσφαίρου. Υπό τη δική μου καθοδήγηση προσλήφθηκε ένας αθλητικός διευθυντής και η αλλαγή προπονητή ήταν στη λίστα προτεραιοτήτων, κάτι που τελικά οδήγησε στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ράφα Μπενίτεθ. Εποπτεύω ολόκληρη την αθλητική δομή του συλλόγου και όχι μόνο τη μεταγραφική πολιτική».

Καταλαβαίνω ότι στόχος είναι να κλείσει η ψαλίδα με τον Ολυμπιακό, τον μεγάλο αντίπαλο στην Ελλάδα…

«Η πρόκλησή μας είναι να φτάσουμε στο 2027 με τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, το οποίο έχουμε να κατακτήσουμε εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για ένα λογικό χρονικό πλαίσιο ώστε να ξαναχτιστεί το πρότζεκτ και να εγκαινιαστεί το νέο γήπεδο, που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την άνοιξη εκείνης της χρονιάς. Θέλουμε να επαναφέρουμε τον σύλλογο στη θέση που ιστορικά του αξίζει, δηλαδή στην κορυφή. Φέτος συμμετέχουμε στο Europa League και στόχος είναι πάντα να έχουμε καλή παρουσία στην Ευρώπη, παρά το πολύ υψηλό επίπεδο των αγγλικών, ισπανικών και ιταλικών συλλόγων».

Πώς έχει γίνει δεκτός ο Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο;

«Οριστικοποίησε την άφιξή του είκοσι ή τριάντα ημέρες πριν από εμένα. Είναι αυτονόητο ότι το βιογραφικό του μιλά από μόνο του, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή που έχει κερδίσει τίτλους σε κάθε χώρα όπου εργάστηκε και έρχεται με το ίδιο όραμα και τους ίδιους στόχους. Είναι χαρά για όλους μας να έχουμε τη σοφία και την εμπειρία του».

Πώς είναι η ζωή στην Αθήνα; Έχεις την αίσθηση ότι ήταν το λίκνο των πολιτισμών;

«Πολύ καλά, γιατί δεν έχω αισθανθεί κάποια πολιτισμική αλλαγή. Είμαστε σαν αδέλφια και φαίνεται ότι πρόκειται για μεσογειακές χώρες. Οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι και φιλικοί, βοηθώντας σε να προσαρμοστείς όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η πόλη είναι πολύ ζωντανή· έχουν ήδη ξεπεράσει τη γνωστή κρίση που τους προκάλεσε δύσκολες στιγμές ως χώρα, και βλέπω μια δυναμική πόλη με πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα και καταλαβαίνεις ότι μπορείς εύκολα να συνδεθείς με τους ανθρώπους εδώ».