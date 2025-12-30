Ανάβει… φωτιές η «Tuttosport»: «Πωλείται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός» (pic)

Πρωτοχρονιάτικη… βόμβα απευθείας από τον Ιταλικό βορρά. Η καθόλα έγκυρη Tuttosport με αποκλειστικό ρεπορτάζ της αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός είναι προς πώληση, εξηγεί γιατί επενδυτικά η Ελλάδα είναι πλέον εξαιρετικός (ποδοσφαιρικός) προορισμός και καταλήγει σε ένα όνομα που… ηλεκτρίζει. Αυτό της Μαρίας Αγγελικούση.

«Ο Παναθηναϊκός πωλείται. Γιατί συμφέρει στην Ελλάδα», είναι ο βασικός τίτλος στο θέμα της σπουδαίας εφημερίδας. «Η χώρα προσφέρει μια πλατφόρμα όπου αγοράζεις, αναπτύσσεις και μεταπωλείς.

Και όπου η Ευρώπη λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας» αναφέρεται στον υπότιτλο. Και όπως μπορεί να παρατηρήσει κάποιος με ευκολία στο «χτύπημα» που υπάρχει δεξιά στη σελίδα:

«Μια πλούσια οικογένεια εφοπλιστών είναι έτοιμη να μπει για να επανεκκινήσει το πρότζεκτ. Ακούγεται έντονα το όνομα της Μαρίας Αγγελικούση» λέει. Και μια λέξη ίσως κάνει την διαφορά. Επανεκκίνηση!

Δείτε το δημοσίευμα της «Tuttosport» πως ο Παναθηναϊκός είναι προς πώληση:

Ναι, είναι καλά ενημερωμένοι οι Ιταλοί. Ακόμη και για την διάψευση στην οποία προχώρησε προ ημερών η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όταν για πρώτη φορά ακούστηκε το όνομα της Ελληνίδας που διαχειρίζεται τις τύχες της μεγάλης εφοπλιστικής οικογένειας. Το ρεπορτάζ τους όμως έχει τεράστιο ενδιαφέρον γιατί ακριβώς επειδή είναι «μακριά» βλέπουν καθαρά μια σειρά από δεδομένα που καθιστούν έξυπνη επένδυση την εμπλοκή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. «Θυμίζει την Πορτογαλία και το Βέλγιο» γράφει η Tuttosport περιγράφοντας μια «πλατφόρμα» ιδανική για επιτυχία:

«Η Ελλάδα δεν είναι προορισμός από συναισθηματισμό. Είναι μια δομική επιλογή. Το κόστος εισόδου είναι χαμηλότερο σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα, οι μισθοί παραμένουν ελεγχόμενοι και η δυνατότητα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις προσφέρει άμεση ορατότητα και έσοδα. Η χώρα λειτουργεί σαν πλατφόρμα: αγοράζεις έναν σύλλογο, τον αναδιοργανώνεις, επενδύεις σε υποδομές και παίκτες, και στη συνέχεια μπορείς να πουλήσεις είτε ποδοσφαιριστές είτε τον ίδιο τον σύλλογο σε υψηλότερη αξία» λέει ανοίγοντας κουβέντα moneyball και φτάνοντας στο δια ταύτα υπενθυμίζει πως:

«Η Ευρώπη κάνει τη διαφορά. Ακόμη και μία μόνο καλή πορεία στα προκριματικά ή στους ομίλους αρκεί για να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα».

Γιατί εκτιμάται ο Παναθηναϊκός ως ιδανική περίπτωση; Το ρεπορτάζ στέκεται σε 4 άξονες

• Τεράστιο brand name, αναγνωρίσιμο εντός και εκτός Ελλάδας

• Μεγάλη βάση φιλάθλων

• Ιστορία και ευρωπαϊκό παρελθόν

• Στάδιο, στοιχείο καθοριστικό για την αύξηση των εσόδων

Για τον λόγο αυτό προσθέτει με νόημα πως «Σε αντίθεση με άλλους συλλόγους, δεν χρειάζεται να «χτιστεί από το μηδέν». Χρειάζεται αναδιοργάνωση, επαγγελματική διοίκηση και καθαρό στρατηγικό πλάνο. Το σύγχρονο μοντέλο δεν βασίζεται στις υπερβολικές δαπάνες. Βασίζεται στην επιλογή σωστών παικτών, στη σωστή ηλικία, σε πρωταθλήματα όπου μπορούν να αποκτηθούν σε χαμηλό κόστος και να μεταπωληθούν με κέρδος. Η Ελλάδα επιτρέπει αυτό το μοντέλο. Δεν είναι ακόμη πλήρως κορεσμένη αγορά, ούτε οικονομικά, ούτε αγωνιστικά.

«Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς ένας σύλλογος προς πώληση. Είναι ένα επενδυτικό case σε μια χώρα που επιτρέπει να αγοράσεις χαμηλά, να οργανώσεις σωστά και να πουλήσεις ψηλότερα. Και γι’ αυτό, σήμερα, η Ελλάδα συμφέρει» καταλήγει το ρεπορτάζ.