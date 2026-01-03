O Ράφα Μπενίτεθ περίμενε με ανυπομονησία την επιστροφή του Σίριλ Ντεσερς από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, γιατί ο Νιγηριανός στράικερ απέδειξε στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Βόλου πως έχει την ποιότητα να μεταμορφώσει την επίθεση. Ωστόσο, δυστυχώς για τον Ισπανό προπονητή, η κατάσταση εξελίχτηκε διαφορετικά.

Ο Ντέσερς επέστρεψε τραυματίας στην Αθήνα, αφού χτύπησε σε προπόνηση της Νιγηρίας και οι εξετάσεις έδειξαν δυσάρεστα αποτελέσματα: ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού. Μία διάγνωση που μεταφράζεται σε απουσία του 30χρονου άσου για τουλάχιστον δύο μήνες…

Πρακτικά, ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει χωρίς τον βασικό σέντερ φορ του για τον χειμώνα, όπως συνέβη το φθινόπωρο. Εύλογα, ανοίγει η συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης στο «9», εκεί που το Τριφύλλι έμοιαζε καλυμμένο με τις επιλογές του ρόστερ.

Τα νέα για τον τραυματισμό του Ντέσερς είναι φρέσκα στο «πράσινο» στρατόπεδο και ο Μπενίτεθ δεν έχει προλάβει να αναλύσει επί της ουσίας τα δεδομένα με τη διοίκηση. Προς το παρόν, ο 65χρονος προπονητής δεν έχει εισηγηθεί μεταγραφή για τη γραμμή κρούσης, ούτε αποκλείεται να το πράξει στο μέλλον.

Πως επηρρεάζονται οι Πάντοβιτς-Σβιντέρσκι

Η πολύμηνη απουσία του Ντέσερς συνεπάγεται σίγουρα πως πλέον δεν πρόκειται να αναιρεθεί η αλλαγή στη λίστα του Europa League. Ο Μίλος Πάντοβιτς που είχε αντικαταστήσει τον Νιγηριανό τον Σεπτέμβριο, θα συνεχίσει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Επίσης, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού προτίθεντο να εξετάσουν προτάσεις για την πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, το club θα παγώσει κάθε συζήτηση για το μέλλον του Πολωνού στράικερ και έχει ήδη ενημερώσει σχετικά την πλευρά του παίκτη.

Πάντως, η παραμονή του Σβιντέρσκι στο Κορωπί πρέπει να είναι αμφίδρομη. Ο «Σβίντε» ψαχνόταν στο εξωτερικό από τα μέσα Δεκέμβρη, επειδή νιώθει πως δεν απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Μπενίτεθ. Δεν έχει νόημα να μείνει και να παίζει με… μισή καρδιά ή ο προπονητής να μην τον εμπιστεύεται απόλυτα.

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Επιπροσθέτως, ο Ανδρέας Τεττέη θα έχει περισσότερο χώρο στο ροτέισον για να εδραιωθεί στην ενδεκάδα. Ο 24χρονος επιθετικός βρίσκεται λίγες μέρες στο «Γεώργιος Καλαφάτης», όμως ίσως να παίξει βασικός στην επανέναρξη πρωταθλήματος στις 11 Ιανουαρίου. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε 2,2 εκατομμύρια ευρώ στην Κηφισιά για την απόκτηση του Τεττέη και ο διεθνής άσος θα έχει τη δυνατότητα να τα αποσβέσει σύντομα.

Ποσοτικά, ο Μπενίτεθ έχει τρεις λύσεις για τους αγώνες, τους Τεττέη, Σβιντέρσκι και Πάντοβιτς. Το ζητούμενο είναι η τριάδα να τον καλύπτει ποιοτικά και όχι απλώς αριθμητικά. Αυτό εναπόκειται να το αποφασίσει ο Ράφα σε συνεννόηση με τους ιθύνοντες του Παναθηναϊκού.