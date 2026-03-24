ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τα playoffs της Super League, αλλά παράλληλα ετοιμάζεται και για τη νέα σεζόν, με τους Πράσινους να τσεκάρουν διάφορες περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.
Μία από αυτές, είναι του Βραζιλιάνου εξτρέμ Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο, τον οποίο έχει στα ραντάρ της και η Μπεσίκτας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην χώρα του.
Το συμβόλαιο του Φερεϊρίνια με τη Σάντος έχει ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2027 και η χρηματιστηριακή αξία του φτάνει στα 5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως, ο 28χρονος μετακόμισε στον βραζιλιάνικο σύλλογο πριν δύο χρόνια από την Γκρέμιο έναντι 4,1 εκατ. ευρώ κι μετρά με τη φανέλα του 109 συμμετοχές με 16 γκολ και 6 ασίστ.
Τι γράφουν στη Βραζιλία για Παναθηναϊκό και Φερεϊρίνια
«Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φερειρίνια από τη Σάο Πάολο, με στόχο το επόμενο παράθυρο μεταγραφών. Ο επιθετικός παρακολουθείται και μπορεί να δεχτεί πρόταση τους επόμενους μήνες», αναφέρουν στην Βραζιλία.
Beşiktaş e Panathinaikos manifestaram interesse na contratação de Ferreirinha, do São Paulo, visando a próxima janela de transferências.
O atacante vem sendo monitorado e pode receber proposta nos próximos meses. 👀 pic.twitter.com/lNKqNPhvMl
— Radar da Bola (@Radardabola34) March 24, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις