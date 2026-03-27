magazin
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Fizz 27 Μαρτίου 2026, 12:20

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»

Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Spotlight

Οι ιταλικές αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατομμυρίων δολάρια (23 εκατομμύρια ευρώ) που φέρεται να είχαν κλαπεί από την Ελβετή ηθοποιό, Ούρσουλα Άντρες.

Οι ιταλικές οικονομικές αρχές, η Guardia di Finanza, επιβεβαίωσαν την είδηση την Πέμπτη 26 Μαρτίου, σε μια ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας ότι είχαν «κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία, έργα τέχνης και χρηματικά διαθέσιμα αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Blair (Breitenstein) Williams (@blairz)

Παράνομες δραστηριότητες

Η 90χρονη Άντρες είναι γνωστή κυρίως για τον ρόλο της ως Χάνι Ράιντερ στην ταινία «Dr. No» (1962), όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Σον Κόνερι ως η πρώτη «κοπέλα του Μποντ».

Η Άντρες ισχυρίστηκε ότι ο πρώην μακροχρόνιος διαχειριστής της περιουσίας της, τον οποίο ταυτοποίησε ως τον Έρικ Φρέιμοντ, φέρεται να διηύθυνε ένα διεθνές κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρησιμοποίησε τα περιουσιακά της στοιχεία για να αγοράσει το Palazzo al Bosco, μια βίλα 44 στρεμμάτων στην Τοσκάνη, ανέφερε η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη το ιταλικό μέσο Corriere Della Sera.

Το ακίνητο είναι γνωστό για την αξιόλογη συλλογή έργων τέχνης που διαθέτει.

«Είμαι ακόμα σε κατάσταση σοκ. Με επέλεξαν σκόπιμα ως θύμα. Για οκτώ χρόνια, με φλέρταραν και με κόρταραν»

YouTube thumbnail

Φρικτό άγχος

Ο Φρέιμοντ αρνήθηκε τις διάφορες κατηγορίες ότι καταχράστηκε τα χρήματα αρκετών πελατών. «Πέθανε τον Ιούλιο του 2025 σε μια φαινομενική αυτοκτονία» όπως ήταν η επίσημη ανακοίνωση.

Τον Ιανουάριο, η Άντρες υπέβαλε ποινική καταγγελία κατά της περιουσίας του Φρέιμοντ για υπεξαίρεση στην Ελβετία, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Blick. Είπε τότε στη Blick ότι της είχαν αποσπάσει 18 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια, αφού ο Φρέιμοντ φέρεται να μετέφερε χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό χωρίς τη συγκατάθεσή της για να πραγματοποιήσει δόλιες αγορές.

Πρόσθεσε ότι υπέφερε από φρικτό άγχος επειδή την εκμεταλλεύτηκαν άνθρωποι του στενού της περιβάλλοντος: «Αυτό το αίσθημα ανημποριάς είναι αφόρητο, με σκοτώνει».

«Μου είπαν ψέματα χωρίς ηθικά φραγμούς και εκμεταλλεύτηκαν την καλή μου θέληση και την εμπιστοσύνη μου με δόλιο και πράγματι εγκληματικό τρόπο, προκειμένου να μου πάρουν τα πάντα»

Με τον πιο αηδιαστικό τρόπο!

«Είμαι ακόμα σε κατάσταση σοκ» παραδέχτηκε η Άντρες. «Με επέλεξαν σκόπιμα ως θύμα. Για οκτώ χρόνια, με φλέρταραν και με κόρταραν. Μου είπαν ψέματα χωρίς ηθικά φραγμούς και εκμεταλλεύτηκαν την καλή μου θέληση και την εμπιστοσύνη μου με δόλιο και πράγματι εγκληματικό τρόπο, προκειμένου να μου πάρουν τα πάντα».

«Δούλεψα σκληρά και πάντα έβαζα στην άκρη τα χρήματά μου», είπε. «Ήλπιζα να περάσω τα τελευταία μου χρόνια ευτυχισμένα και ειρηνικά. Και τώρα συμβαίνει αυτό –με εξαπάτησαν με τον πιο αηδιαστικό τρόπο! Ελπίζω οι δράστες να τιμωρηθούν με όλη τη σφοδρότητα του νόμου. Είμαι συντετριμμένη».

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν έγιναν συλλήψεις.

Εκτός από τον καθοριστικό της ρόλο ως πρώτη «κοπέλα του Μποντ», η Άντρες πρωταγωνίστησε στην παρωδία του Τζέιμς Μποντ «Casino Royale». Η ηθοποιός συνεργάστηκε επίσης με τον Έλβις Πρίσλεϊ στην ταινία «Fun in Acapulco» και με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Ντιν Μάρτιν στην ταινία «4 for Texas».

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Ούρσουλα Άντρες συνάντησε τη Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου στην επίδειξη Μόδας Νίκος-Τάκης στην πλατεία Συντάγματος στις 8/10/2001 / PRISMA

Headlines:
Τράπεζες
Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Κόσμος
Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

Σύνταξη
«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» - Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Έφη Αλεβίζου
Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Χόγκουαρτς 26.03.26

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Σύνταξη
Mama 25.03.26

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; - Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Έφη Αλεβίζου
64 χρόνια μετά 25.03.26

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Ακίνητα 27.03.26

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική

Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Σύνταξη
Euroleague 27.03.26

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ελλάδα 27.03.26

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα - Ο ρόλος της μητέρας

Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Σύνταξη
Κόσμος 27.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Σύνταξη
Fizz 27.03.26

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» - Τι λέει για την επανασύνδεση

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

Σύνταξη
ΕΣΥ 27.03.26

«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Σύνταξη
Δεν είναι οικόπεδο 27.03.26

Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία

Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Παναγιώτης Σωτήρης
Κόσμος 27.03.26

Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο