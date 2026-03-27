Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»

Οι ιταλικές αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατομμυρίων δολάρια (23 εκατομμύρια ευρώ) που φέρεται να είχαν κλαπεί από την Ελβετή ηθοποιό, Ούρσουλα Άντρες.

Οι ιταλικές οικονομικές αρχές, η Guardia di Finanza, επιβεβαίωσαν την είδηση την Πέμπτη 26 Μαρτίου, σε μια ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας ότι είχαν «κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία, έργα τέχνης και χρηματικά διαθέσιμα αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ».

Παράνομες δραστηριότητες

Η 90χρονη Άντρες είναι γνωστή κυρίως για τον ρόλο της ως Χάνι Ράιντερ στην ταινία «Dr. No» (1962), όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Σον Κόνερι ως η πρώτη «κοπέλα του Μποντ».

Η Άντρες ισχυρίστηκε ότι ο πρώην μακροχρόνιος διαχειριστής της περιουσίας της, τον οποίο ταυτοποίησε ως τον Έρικ Φρέιμοντ, φέρεται να διηύθυνε ένα διεθνές κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρησιμοποίησε τα περιουσιακά της στοιχεία για να αγοράσει το Palazzo al Bosco, μια βίλα 44 στρεμμάτων στην Τοσκάνη, ανέφερε η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη το ιταλικό μέσο Corriere Della Sera.

Το ακίνητο είναι γνωστό για την αξιόλογη συλλογή έργων τέχνης που διαθέτει.

Φρικτό άγχος

Ο Φρέιμοντ αρνήθηκε τις διάφορες κατηγορίες ότι καταχράστηκε τα χρήματα αρκετών πελατών. «Πέθανε τον Ιούλιο του 2025 σε μια φαινομενική αυτοκτονία» όπως ήταν η επίσημη ανακοίνωση.

Τον Ιανουάριο, η Άντρες υπέβαλε ποινική καταγγελία κατά της περιουσίας του Φρέιμοντ για υπεξαίρεση στην Ελβετία, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Blick. Είπε τότε στη Blick ότι της είχαν αποσπάσει 18 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια, αφού ο Φρέιμοντ φέρεται να μετέφερε χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό χωρίς τη συγκατάθεσή της για να πραγματοποιήσει δόλιες αγορές.

Πρόσθεσε ότι υπέφερε από φρικτό άγχος επειδή την εκμεταλλεύτηκαν άνθρωποι του στενού της περιβάλλοντος: «Αυτό το αίσθημα ανημποριάς είναι αφόρητο, με σκοτώνει».

«Είμαι ακόμα σε κατάσταση σοκ» παραδέχτηκε η Άντρες. «Με επέλεξαν σκόπιμα ως θύμα. Για οκτώ χρόνια, με φλέρταραν και με κόρταραν. Μου είπαν ψέματα χωρίς ηθικά φραγμούς και εκμεταλλεύτηκαν την καλή μου θέληση και την εμπιστοσύνη μου με δόλιο και πράγματι εγκληματικό τρόπο, προκειμένου να μου πάρουν τα πάντα».

«Δούλεψα σκληρά και πάντα έβαζα στην άκρη τα χρήματά μου», είπε. «Ήλπιζα να περάσω τα τελευταία μου χρόνια ευτυχισμένα και ειρηνικά. Και τώρα συμβαίνει αυτό –με εξαπάτησαν με τον πιο αηδιαστικό τρόπο! Ελπίζω οι δράστες να τιμωρηθούν με όλη τη σφοδρότητα του νόμου. Είμαι συντετριμμένη».

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν έγιναν συλλήψεις.

Εκτός από τον καθοριστικό της ρόλο ως πρώτη «κοπέλα του Μποντ», η Άντρες πρωταγωνίστησε στην παρωδία του Τζέιμς Μποντ «Casino Royale». Η ηθοποιός συνεργάστηκε επίσης με τον Έλβις Πρίσλεϊ στην ταινία «Fun in Acapulco» και με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Ντιν Μάρτιν στην ταινία «4 for Texas».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Ούρσουλα Άντρες συνάντησε τη Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου στην επίδειξη Μόδας Νίκος-Τάκης στην πλατεία Συντάγματος στις 8/10/2001 / PRISMA