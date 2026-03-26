Euroleague: Νίκες για Ρεάλ, Μακάμπι, Μπάγερν και Μιλάνο – Η βαθμολογία (pic)

Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στις αποψινές αναμετρήσεις, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε στην παράταση την Ντουμπάι με 104-100, η Μιλάνο επικράτησε εντός έδρας της Βίρτους Μπολόνια με 103-87, η Μπάγερν της Βιλερμπάν με 93-83 και η Ρεάλ Μαδρίτης της Αναντολού Εφές με 82-71.

Με αυτή τη νίκη η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβηκε στο 22-12 και έπιασε στη δεύτερη θέση τον Ολυμπιακό.

Αύριο (27/3) είναι προγραμματισμένα τα παιχνίδια: Παναθηναϊκός – Μονακό (21:15), Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας (19:45), Παρτίζαν – Βαλένθια (21:30), Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (21:30) και Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30).

Αποτελέσματα/πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν 93-83

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC 104-100 (παρ., 88-88 κ.δ)

Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-71

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 27/3 στις 19:45

Παναθηναϊκός – Μονακό 27/3 στις 21:15

Παρτίζαν – Βαλένθια 27/3 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 27/3 στις 21:30

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 27/3 στις 21:30

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής

Μπάγερν Μονάχου – Φενέρμπαχτσε 1/4 στις 20:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπαρτσελόνα 2/4 στις 20:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 2/4 στις 20:00

Dubai BC – Μονακό 2/4 στις 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν 2/4 στις 21:00

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 2/4 στις 21:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 2/4 στις 22:00

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 3/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια 3/4 στις 21:30

Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 3/4 στις 21:30