Euroleague: Νίκες για Ρεάλ, Μακάμπι, Μπάγερν και Μιλάνο – Η βαθμολογία (pic)
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τα αποψινά παιχνίδια – Αποτελέσματα και πρόγραμμα.
Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.
Στις αποψινές αναμετρήσεις, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε στην παράταση την Ντουμπάι με 104-100, η Μιλάνο επικράτησε εντός έδρας της Βίρτους Μπολόνια με 103-87, η Μπάγερν της Βιλερμπάν με 93-83 και η Ρεάλ Μαδρίτης της Αναντολού Εφές με 82-71.
Με αυτή τη νίκη η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβηκε στο 22-12 και έπιασε στη δεύτερη θέση τον Ολυμπιακό.
Αύριο (27/3) είναι προγραμματισμένα τα παιχνίδια: Παναθηναϊκός – Μονακό (21:15), Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας (19:45), Παρτίζαν – Βαλένθια (21:30), Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (21:30) και Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30).
Αποτελέσματα/πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής
Παρί – Ολυμπιακός 87-104
Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν 93-83
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC 104-100 (παρ., 88-88 κ.δ)
Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-71
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 27/3 στις 19:45
Παναθηναϊκός – Μονακό 27/3 στις 21:15
Παρτίζαν – Βαλένθια 27/3 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 27/3 στις 21:30
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 27/3 στις 21:30
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής
Μπάγερν Μονάχου – Φενέρμπαχτσε 1/4 στις 20:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπαρτσελόνα 2/4 στις 20:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 2/4 στις 20:00
Dubai BC – Μονακό 2/4 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν 2/4 στις 21:00
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 2/4 στις 21:45
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 2/4 στις 22:00
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 3/4 στις 21:00
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια 3/4 στις 21:30
Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 3/4 στις 21:30
