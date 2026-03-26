Μήτογλου: «Όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε πολύ καλύτερα»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (27/3, 21:15) τη Μονακό, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Ντίνο Μήτογλου να μιλά για την αναμέτρηση.

Ο Έλληνας φόργουορντ στάθηκε επίσης στη νίκη επί της Dubai BC, ενώ ξεκαθάρισε ότι όταν οι Πράσινοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο τότε παίζουν το καλύτερό τους μπάσκετ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ντίνος Μήτογλου:

Για το παιχνίδι κόντρα στη Μονακό: «Έχουμε δει το βίντεό μας, ξέρουμε ποιοι παίκτες παίζουν και τον τρόπο που παίζει ο κάθε ένας, την τεχνική τους. Σήμερα κάναμε μια πάρα πολύ καλή προπόνηση και θεωρώ πως μπορούμε να κρατήσουμε το momentum μας καθώς και η ψυχολογία μας είναι ανεβασμένη από την προχθεσινή νίκη. Θεωρώ πως αύριο όμως είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι και πως η Μονακό είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα γιατί παίζει με μεγάλη ελευθερία αυτή την στιγμή και είναι πολύ σημαντικό να το κερδίσουμε στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε όλους τους φιλάθλους δίπλα μας».

Για τη νίκη επί της Dubai BC και την αυτοπεποίθηση τους μετά από αυτήν τη νίκη: «Φυσικά και πήραμε ώθηση για τη συνέχεια, αποδείξαμε για ακόμα μια φορά το πόσο ταλαντούχοι παίκτες είμαστε και πόσο καλή ομάδα έχουμε και πως όλο το σύνολο γενικά είναι εκπληκτικό. Είναι στο χέρι μας να ενώσουμε τα δικά μας κομμάτια και να δέσουμε σωστά όλοι μαζί και να φτάσουμε το “ταβάνι” μας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα αλλά σίγουρα μας δίνει ψυχολογία και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό».

Για το τι έχει αλλάξει: «Θεωρώ γενικά, και το έχουμε αποδείξει και με την ιστορία, πως όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε πολύ καλύτερο μπάσκετ. Έχουμε πολλούς παίκτες που όταν μας πιέζει το σκορ και ο χρόνος μπορούμε να βάλουμε μεγάλα σουτ και να παίξουμε σωστά. Το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές και θεωρώ πως αυτό είναι πολύ σημαντικό, βγήκαμε μπροστά σε αυτήν την κατάσταση και πιστεύω πως έχουμε βελτιωθεί και αμυντικά».

Για το αν έχουν επικεντρωθεί στη νίκη ή ψάχνουν και τη διαφορά: «Μας ενδιαφέρει ξεκάθαρα η νίκη και τίποτα άλλο, αν έρθει φυσικά θα το δεχτούμε αλλά θέλουμε τη νίκη πάση θυσία».

Για το sold out: «Ανυπομονούμε. Ο κόσμος ξέρει την αγάπη μου για αυτόν και φυσικά είναι πάντα δίπλα μας, είναι ο έκτος παίκτης μας. Η φωνή τους και η ενέργειά τους μας δίνει ώθηση κάθε φορά, και ξέρω πως θα είναι κάθε στιγμή εκεί δίπλα μας».