Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
26.03.2026 | 20:36
Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Μήτογλου: «Όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε πολύ καλύτερα»
Μπάσκετ 26 Μαρτίου 2026

Μήτογλου: «Όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε πολύ καλύτερα»

Ο Ντίνος Μήτογλου αναφέρθηκε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μονακό, για τη νίκη επί της Ντουμπάι, αλλά και για το γεγονός ότι το ΟΑΚΑ θα είναι πιθανότατα κατάμεστο.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (27/3, 21:15) τη Μονακό, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Ντίνο Μήτογλου να μιλά για την αναμέτρηση.

Ο Έλληνας φόργουορντ στάθηκε επίσης στη νίκη επί της Dubai BC, ενώ ξεκαθάρισε ότι όταν οι Πράσινοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο τότε παίζουν το καλύτερό τους μπάσκετ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ντίνος Μήτογλου:

Για το παιχνίδι κόντρα στη Μονακό: «Έχουμε δει το βίντεό μας, ξέρουμε ποιοι παίκτες παίζουν και τον τρόπο που παίζει ο κάθε ένας, την τεχνική τους. Σήμερα κάναμε μια πάρα πολύ καλή προπόνηση και θεωρώ πως μπορούμε να κρατήσουμε το momentum μας καθώς και η ψυχολογία μας είναι ανεβασμένη από την προχθεσινή νίκη. Θεωρώ πως αύριο όμως είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι και πως η Μονακό είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα γιατί παίζει με μεγάλη ελευθερία αυτή την στιγμή και είναι πολύ σημαντικό να το κερδίσουμε στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε όλους τους φιλάθλους δίπλα μας».

Για τη νίκη επί της Dubai BC και την αυτοπεποίθηση τους μετά από αυτήν τη νίκη: «Φυσικά και πήραμε ώθηση για τη συνέχεια, αποδείξαμε για ακόμα μια φορά το πόσο ταλαντούχοι παίκτες είμαστε και πόσο καλή ομάδα έχουμε και πως όλο το σύνολο γενικά είναι εκπληκτικό. Είναι στο χέρι μας να ενώσουμε τα δικά μας κομμάτια και να δέσουμε σωστά όλοι μαζί και να φτάσουμε το “ταβάνι” μας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα αλλά σίγουρα μας δίνει ψυχολογία και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό».

Για το τι έχει αλλάξει: «Θεωρώ γενικά, και το έχουμε αποδείξει και με την ιστορία, πως όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε πολύ καλύτερο μπάσκετ. Έχουμε πολλούς παίκτες που όταν μας πιέζει το σκορ και ο χρόνος μπορούμε να βάλουμε μεγάλα σουτ και να παίξουμε σωστά. Το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές και θεωρώ πως αυτό είναι πολύ σημαντικό, βγήκαμε μπροστά σε αυτήν την κατάσταση και πιστεύω πως έχουμε βελτιωθεί και αμυντικά».

Για το αν έχουν επικεντρωθεί στη νίκη ή ψάχνουν και τη διαφορά: «Μας ενδιαφέρει ξεκάθαρα η νίκη και τίποτα άλλο, αν έρθει φυσικά θα το δεχτούμε αλλά θέλουμε τη νίκη πάση θυσία».

Για το sold out: «Ανυπομονούμε. Ο κόσμος ξέρει την αγάπη μου για αυτόν και φυσικά είναι πάντα δίπλα μας, είναι ο έκτος παίκτης μας. Η φωνή τους και η ενέργειά τους μας δίνει ώθηση κάθε φορά, και ξέρω πως θα είναι κάθε στιγμή εκεί δίπλα μας».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά θετικά κατάφερε και έκλεισε η αγορά

Κόσμος
Ένα εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Ένα εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»

Οι δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη. Τι είπε για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την αποχώρηση του Μάνταλου.

Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου – Ποια παιχνίδια θα χάσει
Μπάσκετ 26.03.26

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου - Ποια παιχνίδια θα χάσει

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Euroleague: «Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη – Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο
Euroleague 26.03.26

«Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη - Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο

Στο πρόγραμμα της Euroleague ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Εφές που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό – «Μάχη» απόψε και για τις Ντουμπάι, Μακάμπι και Αρμάνι Μιλάνο, που θέλουν να μείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης στα play in.

Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague
Euroleague 26.03.26

Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague

Στα χέρια του κρατάει ο Ολυμπιακός την παραμονή στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Euroleague - Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες και τι χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»
Euroleague 25.03.26

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»

Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί νικών, όμως το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την εξάδα της Euroleague. Τι χρειάζονται οι «πράσινοι» ως το φινάλε της regular season.

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» - Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Έφη Αλεβίζου
Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Σοκαριστικά πλάνα 26.03.26

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές - Τουλάχιστον 24 νεκροί - Η στιγμή της βουτιάς θανάτου

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»

Οι δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη. Τι είπε για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την αποχώρηση του Μάνταλου.

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Σταγόνα στον ωκεανό 26.03.26

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια

Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του
Ελλάδα 26.03.26

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του

Για τη διαδρομή που ακολούθησαν από τις Συκιές μέχρι την Καλαμαριά και τη γνωριμία του Κλεομένη με τον καθ'ομολογία δράστη μίλησε ο 19χρονος στην απολογία του.

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα
Τελικός Κυπέλλου 26.03.26

ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα

Σε έντονους ρυθμούς «φεύγουν» τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή τής η ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4.700 «κομμάτια» που έχουν ήδη βρει κατόχους

Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Παναθηναϊκός: Τα δύο «πρέπει» του Μπενίτεθ στα Play Off
Super League 26.03.26

Τα δύο «πρέπει» του Ράφα Μπενίτεθ στα Play Off

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την 3η θέση στα Play Off, αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους δικούς του στόχους για να ενισχύσει τη δουλειά του.

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

