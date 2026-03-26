magazin
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
Fizz 26 Μαρτίου 2026, 20:40

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Έφη Αλεβίζου
A
Vita.gr
Η σύντομη απάντηση της Μελάνια Τραμπ στην Μπριζίτ Μακρόν μετά το σχόλιο της δεύτερης για τα «τρελά μάτια» του ανθρωποειδούς έκανε τον γύρο των σόσιαλ μίντια σε επίπεδο κουτσομπολιού.

Τι ακριβώς συνέβη; Σύμφωνα με μια ειδικό στην ανάγνωση των χειλιών η Μελάνια Τραμπ χαρακτήρισε τα μάτια του ανθρωποειδούς ρομπότ, το οποίο τη συνόδευσε στην είσοδό της στην αίθουσα του Λευκού Οίκου, «σατανικά» ενώ μιλούσε ψιθυριστά με τη Μπριζίτ Μακρόν κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της παγκόσμιας συνόδου κορυφής «Fostering the Future Together Global Coalition».

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, περπατά δίπλα σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ, ενώ προεδρεύει σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης κατά τη δεύτερη ημέρα της εναρκτήριας Διάσκεψης Κορυφής της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Fostering the Future Together», στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, στις 25 Μαρτίου 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Ο μυστικός διάλογος

Όπως αναφέρει η Mirror US η Τραμπ συζήτησε για το ανθρωποειδές ρομπότ με την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν και η ειδική στην ανάγνωση των χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ, αποκάλυψε τι φαινόταν να είπαν μεταξύ τους οι δύο γυναίκες.

Το ρομπότ, το οποίο αυτοπροσδιορίστηκε ως «Σχήμα Τρία», προκάλεσε μια απροσδόκητη αντίδραση από την Τραμπ, σύμφωνα με τη Χίκλινγκ, η οποία αποκάλυψε ότι η Μελάνια είπε αρχικά στη Μπριζίτ: «Γεια σου, τι κάνεις;» και η Μακρόν απάντησε μιλώντας για το ανθρωποειδές: «Τα μάτια είναι λίγο τρελά».

«Είναι διαβολικό, ουάου, αυτό είναι άλλη κατηγορία, έτσι δεν είναι;» σχολίασε ως απάντηση η Τραμπ σύμφωνα πάντα με την ειδική στην ανάγνωση χειλιών.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, στη συνέχια, μίλησε στο πλήθος: «Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Λευκό Οίκο».

Η Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγος του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ αντιδρούν κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, τη δεύτερη ημέρα της εναρκτήριας Διάσκεψης Κορυφής της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Fostering the Future Together» στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 25 Μαρτίου 2026. REUTERS/Kylie Cooper

«Σας ευχαριστώ, Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ»

Πριν από την ανταλλαγή του μυστικού διαλόγου μεταξύ των δύο διακεκριμένων συζύγων, το ανθρωποειδές ρομπότ συστήθηκε στους συγκεντρωμένους εκπροσώπους από περισσότερες από 40 χώρες που συνεργάζονται για να βελτιώσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την τεχνολογία για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

«Σας ευχαριστώ, Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, που με προσκαλέσατε στον Λευκό Οίκο» είπε το ρομπότ, αρχικά, στη Μελάνια Τραμπ.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στην εναρκτήρια συνάντηση του παγκόσμιου συνασπισμού Fostering the Future Together», ανέφερε.

«Είμαι το Figure 3, ένα ανθρωποειδές που κατασκευάστηκε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», συνέχισε. «Νιώθω ευγνωμοσύνη που είμαι μέρος αυτού του ιστορικού κινήματος για την ενδυνάμωση των παιδιών με την τεχνολογία και την εκπαίδευση».

«Καλώς ήρθατε», ανέφερε πριν κάνει παρόμοιους χαιρετισμούς σε 10 άλλες γλώσσες. Το ρομπότ στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους και επέστρεψε στο κόκκινο χαλί.

YouTube thumbnail

Ανθρωποειδές ρομπότ τρίτης γενιάς

Η Τραμπ ευχαρίστησε το ρομπότ που την συνόδευσε, προσθέτοντας: «Είναι δίκαιο να δηλώσω ότι είστε ο πρώτος μου αμερικανικής κατασκευής ανθρωποειδής καλεσμένος στον Λευκό Οίκο».

Η νεοσύστατη εταιρεία ρομποτικής Figure AI, με έδρα το Sunnyvale της Καλιφόρνια, παρουσίασε το Figure 3 τον Οκτώβριο του 2025 ως το ανθρωποειδές ρομπότ τρίτης γενιάς που μπορούν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στο σπίτι για βοήθεια σε οικιακές εργασίες όπως πλύσιμο ρούχων, καθάρισμα και πλύσιμο πιάτων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της και τα έντυπα της εταιρείας.

Η Τραμπ απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες στη συνάντηση την Τετάρτη, λέγοντας: «Ως άνθρωποι, ονειρευόμαστε. Ως ηγέτες, προοδεύουμε. Ως έθνη, χτίζουμε» και πρόσθεσε: «Από σήμερα, ας επιταχύνουμε τη νέα μας παγκόσμια συμμαχία, αυτόν τον δεσμό, ώστε να επηρεάσουμε θετικά την πρόοδο των παιδιών μας».

Ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν περιφερειακά δίκτυα, να προωθήσουν ερευνητικά προγράμματα και να συνάψουν διατομεακές συνεργασίες για να «καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι νέοι για να επιτύχουν σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο».

«Αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη με εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό» σημείωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, προτρέποντας όλους να «το αξιοποιήσουν» προκειμένου να ενδυναμώσουν τα παιδιά και να τονώσουν τις οικονομίες.

Τεχνολογικοί γίγαντες

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη από τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Microsoft, η Google και η OpenAI, καθώς και οι σύζυγοι αρκετών παγκόσμιων ηγετών, μεταξύ των οποίων η Ολένα Ζελένσκα, σύζυγος του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η Σάρα Νετανιάχου, σύζυγος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία ταξίδεψε αεροπορικώς για την Ουάσινγκτον, «ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που πήραν τον λόγο στη διάρκεια της συνόδου αυτής», δήλωσε η γαλλική προεδρία στο AFP.

Η συμμετοχή της Μπριζίτ Μακρον «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

*Αρχική Φωτό: REUTERS/Kylie Cooper

Headlines:
Markets
Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Κόσμος
Ένα εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream magazin
Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Σύνταξη
Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; - Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Σύνταξη
O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο

Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία των ΗΠΑ

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου

Η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου.

Σύνταξη
Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το «κουμπί πανικού» στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο
Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο

Τρεις διαφορετικές εστίες σε μπάζα και σκουπίδια εκδηλώθηκαν δίπλα στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο - Με την επέμβαση των Αρχών η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Σύνταξη
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια
Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια

Το βίντεο του ΓΕΣ για την εθελοντική θητεία των γυναικών στο Στρατό Ξηράς έγινε «viral» και όλοι περιμένουν τον τελικό αριθμό των αιτήσεων από γυναίκες που θέλουν να ντυθούν στο χακί για 12 μήνες.

Σύνταξη
LIVE: Πολωνία – Αλβανία
LIVE: Πολωνία – Αλβανία

LIVE: Πολωνία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Αλβανία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ουκρανία – Σουηδία
LIVE: Ουκρανία – Σουηδία

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουκρανία – Σουηδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία
LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι
Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι

Με γκολ του Καντίογλου στο 53', η Τουρκία του Μοντέλα νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στο γήπεδο της Μπεσίκτας κι έγινε η πρώτη ομάδα που περνάει στους τελικούς των ευρωπαϊκών πλέι οφ για πρόκριση στο Μουντιάλ

Σύνταξη
Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

Σύνταξη
Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε ο Μαδούρο. Θα υπάρξουν κι άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές - Τουλάχιστον 24 νεκροί - Η στιγμή της βουτιάς θανάτου

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»
Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»

Οι δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη. Τι είπε για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την αποχώρηση του Μάνταλου.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Απόρρητο