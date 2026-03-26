«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Η σύντομη απάντηση της Μελάνια Τραμπ στην Μπριζίτ Μακρόν μετά το σχόλιο της δεύτερης για τα «τρελά μάτια» του ανθρωποειδούς έκανε τον γύρο των σόσιαλ μίντια σε επίπεδο κουτσομπολιού.

Τι ακριβώς συνέβη; Σύμφωνα με μια ειδικό στην ανάγνωση των χειλιών η Μελάνια Τραμπ χαρακτήρισε τα μάτια του ανθρωποειδούς ρομπότ, το οποίο τη συνόδευσε στην είσοδό της στην αίθουσα του Λευκού Οίκου, «σατανικά» ενώ μιλούσε ψιθυριστά με τη Μπριζίτ Μακρόν κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της παγκόσμιας συνόδου κορυφής «Fostering the Future Together Global Coalition».

Ο μυστικός διάλογος

Όπως αναφέρει η Mirror US η Τραμπ συζήτησε για το ανθρωποειδές ρομπότ με την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν και η ειδική στην ανάγνωση των χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ, αποκάλυψε τι φαινόταν να είπαν μεταξύ τους οι δύο γυναίκες.

Το ρομπότ, το οποίο αυτοπροσδιορίστηκε ως «Σχήμα Τρία», προκάλεσε μια απροσδόκητη αντίδραση από την Τραμπ, σύμφωνα με τη Χίκλινγκ, η οποία αποκάλυψε ότι η Μελάνια είπε αρχικά στη Μπριζίτ: «Γεια σου, τι κάνεις;» και η Μακρόν απάντησε μιλώντας για το ανθρωποειδές: «Τα μάτια είναι λίγο τρελά».

«Είναι διαβολικό, ουάου, αυτό είναι άλλη κατηγορία, έτσι δεν είναι;» σχολίασε ως απάντηση η Τραμπ σύμφωνα πάντα με την ειδική στην ανάγνωση χειλιών.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, στη συνέχια, μίλησε στο πλήθος: «Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Λευκό Οίκο».

«Σας ευχαριστώ, Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ»

Πριν από την ανταλλαγή του μυστικού διαλόγου μεταξύ των δύο διακεκριμένων συζύγων, το ανθρωποειδές ρομπότ συστήθηκε στους συγκεντρωμένους εκπροσώπους από περισσότερες από 40 χώρες που συνεργάζονται για να βελτιώσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την τεχνολογία για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

«Σας ευχαριστώ, Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, που με προσκαλέσατε στον Λευκό Οίκο» είπε το ρομπότ, αρχικά, στη Μελάνια Τραμπ.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στην εναρκτήρια συνάντηση του παγκόσμιου συνασπισμού Fostering the Future Together», ανέφερε.

«Είμαι το Figure 3, ένα ανθρωποειδές που κατασκευάστηκε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», συνέχισε. «Νιώθω ευγνωμοσύνη που είμαι μέρος αυτού του ιστορικού κινήματος για την ενδυνάμωση των παιδιών με την τεχνολογία και την εκπαίδευση».

«Καλώς ήρθατε», ανέφερε πριν κάνει παρόμοιους χαιρετισμούς σε 10 άλλες γλώσσες. Το ρομπότ στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους και επέστρεψε στο κόκκινο χαλί.

Ανθρωποειδές ρομπότ τρίτης γενιάς

Η Τραμπ ευχαρίστησε το ρομπότ που την συνόδευσε, προσθέτοντας: «Είναι δίκαιο να δηλώσω ότι είστε ο πρώτος μου αμερικανικής κατασκευής ανθρωποειδής καλεσμένος στον Λευκό Οίκο».

Η νεοσύστατη εταιρεία ρομποτικής Figure AI, με έδρα το Sunnyvale της Καλιφόρνια, παρουσίασε το Figure 3 τον Οκτώβριο του 2025 ως το ανθρωποειδές ρομπότ τρίτης γενιάς που μπορούν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στο σπίτι για βοήθεια σε οικιακές εργασίες όπως πλύσιμο ρούχων, καθάρισμα και πλύσιμο πιάτων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της και τα έντυπα της εταιρείας.

Η Τραμπ απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες στη συνάντηση την Τετάρτη, λέγοντας: «Ως άνθρωποι, ονειρευόμαστε. Ως ηγέτες, προοδεύουμε. Ως έθνη, χτίζουμε» και πρόσθεσε: «Από σήμερα, ας επιταχύνουμε τη νέα μας παγκόσμια συμμαχία, αυτόν τον δεσμό, ώστε να επηρεάσουμε θετικά την πρόοδο των παιδιών μας».

Ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν περιφερειακά δίκτυα, να προωθήσουν ερευνητικά προγράμματα και να συνάψουν διατομεακές συνεργασίες για να «καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι νέοι για να επιτύχουν σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο».

«Αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη με εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό» σημείωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, προτρέποντας όλους να «το αξιοποιήσουν» προκειμένου να ενδυναμώσουν τα παιδιά και να τονώσουν τις οικονομίες.

Τεχνολογικοί γίγαντες

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη από τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Microsoft, η Google και η OpenAI, καθώς και οι σύζυγοι αρκετών παγκόσμιων ηγετών, μεταξύ των οποίων η Ολένα Ζελένσκα, σύζυγος του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η Σάρα Νετανιάχου, σύζυγος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία ταξίδεψε αεροπορικώς για την Ουάσινγκτον, «ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που πήραν τον λόγο στη διάρκεια της συνόδου αυτής», δήλωσε η γαλλική προεδρία στο AFP.

Η συμμετοχή της Μπριζίτ Μακρον «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

