26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
Μαίλι Σάιρους: «Αηδιαστικά» σνακ και παλιοί έρωτες
Fizz 26 Μαρτίου 2026, 23:30

Μαίλι Σάιρους: «Αηδιαστικά» σνακ και παλιοί έρωτες

Η Μάιλι Σάιρους αποκαλύπτει τι έβαζε στο φαγητό της στα χρόνια του Hannah Montana, ενώ μιλά και για παλιούς έρωτες και παρασκήνια

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Μια απρόσμενη –και για πολλούς… σοκαριστική– διατροφική συνήθεια από τα παλιά αποκάλυψε η Μάιλι Σάιρους, γυρνώντας πίσω στα χρόνια της τηλεοπτικής της επιτυχίας.

Στο επετειακό αφιέρωμα για τα 20 χρόνια του Hannah Montana, η τραγουδίστρια θυμήθηκε τι συνήθιζε να τρώει μετά τα γυρίσματα μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της, Έμιλι Όσμεντ — και η αποκάλυψη δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η «περίεργη» συνήθεια που έγινε… αγαπημένη

Όπως είπε, η αγαπημένη της «παραγγελία» δεν είχε καμία σχέση με τα συνηθισμένα: έπαιρνε απλό λευκό ρύζι και αντί για σος σόγιας, έριχνε από πάνω αναψυκτικό τύπου cola χωρίς ζάχαρη. «Το ξέρω ότι ακούγεται αηδιαστικό, αλλά για μένα ήταν ολόκληρη εμπειρία», παραδέχτηκε, σπεύδοντας να υπερασπιστεί τη συνήθειά της.

«Έρχομαι από τον Νότο, με έναν τρόπο που δεν εξηγείται εύκολα», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως τέτοιες επιλογές έχουν και μια πιο προσωπική, σχεδόν πολιτισμική, βάση.

Οι εφηβικοί έρωτες και τα backstage μυστικά

Στο ίδιο αφιέρωμα, η Μάιλι Σάιρους μίλησε και για τις εφηβικές της συμπάθειες, αποκαλύπτοντας ότι είχε αδυναμία τόσο στον Ζακ Έφρον όσο και στον συμπρωταγωνιστή της Μίτσελ Μούσο.

Δεν έλειψαν και οι πιο «παρασκηνιακές» λεπτομέρειες: εξήγησε ότι το γνωστό συγκρότημα Jonas Brothers βρέθηκε να ανοίγει τις συναυλίες της στην περιοδεία του 2006 επειδή τότε ήταν σε σχέση με τον Νικ Τζόνας και δεν ήθελε να αποχωριστεί τον σύντροφό της.

«Έλεγα πως θα πάω περιοδεία μόνο αν μπορεί να έρθει κι εκείνος. Και τελικά βρέθηκε να ανοίγει το σόου», είπε χαρακτηριστικά.

Από την Τέιλορ Σουίφτ μέχρι ένα τραγούδι που άντεξε στον χρόνο

Η συζήτηση έφτασε και στη συμμετοχή της Τέιλορ Σουίφτ στην ταινία Hannah Montana: The Movie, όταν ακόμα βρισκόταν στα πρώτα της βήματα. Η επιλογή της, όπως εξήγησε, έγινε γιατί ταίριαζε απόλυτα στο ύφος της σκηνής.

Τέλος, η Μάιλι Σάιρους στάθηκε και στο τραγούδι που έγραψαν μαζί, το «You’ll Always Find Your Way Back Home», τονίζοντας πως παραμένει μέχρι σήμερα ένα κομμάτι που «κρατάει» και δεν έχει χάσει τη δυναμική του.

*Με πληροφορίες από: People 

Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Τραμπ: Αναστολή για 10 ημέρες των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Τραμπ: Αναστολή για 10 ημέρες των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» - Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26.03.26

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Mama 25.03.26

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; - Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
Φαμίλια 25.03.26

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο

Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Επόμενο Επίπεδο 26.03.26

Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία των ΗΠΑ

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου

Η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου.

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το «κουμπί πανικού» στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο
Ελλάδα 26.03.26

Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο

Τρεις διαφορετικές εστίες σε μπάζα και σκουπίδια εκδηλώθηκαν δίπλα στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο - Με την επέμβαση των Αρχών η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια
Ελλάδα 26.03.26

Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια

Το βίντεο του ΓΕΣ για την εθελοντική θητεία των γυναικών στο Στρατό Ξηράς έγινε «viral» και όλοι περιμένουν τον τελικό αριθμό των αιτήσεων από γυναίκες που θέλουν να ντυθούν στο χακί για 12 μήνες.

LIVE: Πολωνία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Πολωνία – Αλβανία

LIVE: Πολωνία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Αλβανία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουκρανία – Σουηδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι

Με γκολ του Καντίογλου στο 53', η Τουρκία του Μοντέλα νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στο γήπεδο της Μπεσίκτας κι έγινε η πρώτη ομάδα που περνάει στους τελικούς των ευρωπαϊκών πλέι οφ για πρόκριση στο Μουντιάλ

Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Βενεζουέλα 26.03.26

Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε ο Μαδούρο. Θα υπάρξουν κι άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε.

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» - Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 26.03.26

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Σοκαριστικά πλάνα 26.03.26

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές - Τουλάχιστον 24 νεκροί - Η στιγμή της βουτιάς θανάτου

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»

Οι δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη. Τι είπε για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την αποχώρηση του Μάνταλου.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
