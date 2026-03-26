Μια απρόσμενη –και για πολλούς… σοκαριστική– διατροφική συνήθεια από τα παλιά αποκάλυψε η Μάιλι Σάιρους, γυρνώντας πίσω στα χρόνια της τηλεοπτικής της επιτυχίας.

Στο επετειακό αφιέρωμα για τα 20 χρόνια του Hannah Montana, η τραγουδίστρια θυμήθηκε τι συνήθιζε να τρώει μετά τα γυρίσματα μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της, Έμιλι Όσμεντ — και η αποκάλυψη δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η «περίεργη» συνήθεια που έγινε… αγαπημένη

Όπως είπε, η αγαπημένη της «παραγγελία» δεν είχε καμία σχέση με τα συνηθισμένα: έπαιρνε απλό λευκό ρύζι και αντί για σος σόγιας, έριχνε από πάνω αναψυκτικό τύπου cola χωρίς ζάχαρη. «Το ξέρω ότι ακούγεται αηδιαστικό, αλλά για μένα ήταν ολόκληρη εμπειρία», παραδέχτηκε, σπεύδοντας να υπερασπιστεί τη συνήθειά της.

«Έρχομαι από τον Νότο, με έναν τρόπο που δεν εξηγείται εύκολα», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως τέτοιες επιλογές έχουν και μια πιο προσωπική, σχεδόν πολιτισμική, βάση.

Οι εφηβικοί έρωτες και τα backstage μυστικά

Στο ίδιο αφιέρωμα, η Μάιλι Σάιρους μίλησε και για τις εφηβικές της συμπάθειες, αποκαλύπτοντας ότι είχε αδυναμία τόσο στον Ζακ Έφρον όσο και στον συμπρωταγωνιστή της Μίτσελ Μούσο.

Δεν έλειψαν και οι πιο «παρασκηνιακές» λεπτομέρειες: εξήγησε ότι το γνωστό συγκρότημα Jonas Brothers βρέθηκε να ανοίγει τις συναυλίες της στην περιοδεία του 2006 επειδή τότε ήταν σε σχέση με τον Νικ Τζόνας και δεν ήθελε να αποχωριστεί τον σύντροφό της.

«Έλεγα πως θα πάω περιοδεία μόνο αν μπορεί να έρθει κι εκείνος. Και τελικά βρέθηκε να ανοίγει το σόου», είπε χαρακτηριστικά.

Από την Τέιλορ Σουίφτ μέχρι ένα τραγούδι που άντεξε στον χρόνο

Η συζήτηση έφτασε και στη συμμετοχή της Τέιλορ Σουίφτ στην ταινία Hannah Montana: The Movie, όταν ακόμα βρισκόταν στα πρώτα της βήματα. Η επιλογή της, όπως εξήγησε, έγινε γιατί ταίριαζε απόλυτα στο ύφος της σκηνής.

Τέλος, η Μάιλι Σάιρους στάθηκε και στο τραγούδι που έγραψαν μαζί, το «You’ll Always Find Your Way Back Home», τονίζοντας πως παραμένει μέχρι σήμερα ένα κομμάτι που «κρατάει» και δεν έχει χάσει τη δυναμική του.

*Με πληροφορίες από: People