Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Ο Ντομινίκ ΜακΛάφλιν ανέλαβε και επίσημα τον ρόλο του Χάρι Πότερ.

Την Τετάρτη, 25 Μαρτίου, η HBO κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ, μόλις μία μέρα αφότου δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντομινίκ ΜακΛάφλιν ως Χάρι Πότερ.

Η επιλογή του ΜακΛάφιν ανακοινώθηκε τον Μάιο, όπως και η είδηση ότι η Αραμπέλα Στάντον και ο Αλαστάιρ Στάουτ θα πρωταγωνιστήσουν ως Ερμιόνη και Ρον και, η παραγωγή ξεκίνησε τον Ιούλιο.

Η σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

«Ελπίζω να περάσεις ακόμα καλύτερα»

«Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στον Χάρι Πότερ — τουλάχιστον αυτό λέει πάντα η θεία Πετούνια. Στα 11α γενέθλιά του, μια επιστολή εισαγωγής στο Χόγκουαρτς ανοίγει έναν κρυφό κόσμο για τον Χάρι: έναν κόσμο διασκέδασης, φιλίας και μαγείας. Αλλά αυτή η νέα περιπέτεια συνοδεύεται από μεγάλο κίνδυνο, καθώς ο Χάρι αναγκάζεται να αντιμετωπίσει έναν επικίνδυνο εχθρό από το παρελθόν του», αναφέρει η σύνοψη.

Εκτός από τους ΜακΛάφλιν, Στάντον και Στάουτ, ο Τζον Λίθγκοου, η Τζάνετ ΜακΤίρ, ο Πάπα Εσιέντου, ο Νικ Φροστ, η Κάθριν Πάρκινσον και η Μπελ Πάουλι συγκαταλέγονται μεταξύ των υπόλοιπων ηθοποιών που έχουν επιβεβαιωθεί ότι θα πρωταγωνιστήσουν στη σειρά.

Ο ρόλος του Βόλντεμορτ δεν έχει ακόμη ανατεθεί, με τον Κίλιαν Μέρφι να έχει διαψεύσει επανειλημμένα τις φήμες που τον θέλουν να αναλαμβάνει τον ρόλο.

Αφού ξεκίνησε η παραγωγή της σειράς, ο Ντάνιελ Ράντκλιφ επικοινώνησε με τον ΜακΛάφλιν για να του ευχηθεί καλή τύχη.

«Γνωρίζω μερικούς ανθρώπους που εργάζονται στην παραγωγή, οπότε έστειλα ένα γράμμα στον Ντομινίκ και εκείνος μου απάντησε με ένα πολύ γλυκό σημείωμα», είπε ο Ράντκλιφ στο Good Morning America τον Νοέμβριο.

«Απλά ήθελα να του γράψω για να του πω: ‘Ελπίζω να περάσεις υπέροχα, και ακόμα καλύτερα από ό,τι πέρασα εγώ — εγώ πέρασα φανταστικά, αλλά ελπίζω να περάσεις ακόμα καλύτερα’».

Από την πλευρά του, ο ΜακΛάφλιν είπε ότι ήταν «τρελό» το γεγονός ότι έλαβε γράμμα από τον Ράντκλιφ.

* Με πληροφορίες από το People