Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26 Μαρτίου 2026

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Ο Ντομινίκ ΜακΛάφλιν ανέλαβε και επίσημα τον ρόλο του Χάρι Πότερ.

Την Τετάρτη, 25 Μαρτίου, η HBO κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ, μόλις μία μέρα αφότου δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντομινίκ ΜακΛάφλιν ως Χάρι Πότερ.

Η επιλογή του ΜακΛάφιν ανακοινώθηκε τον Μάιο, όπως και η είδηση ότι η Αραμπέλα Στάντον και ο Αλαστάιρ Στάουτ θα πρωταγωνιστήσουν ως Ερμιόνη και Ρον και, η παραγωγή ξεκίνησε τον Ιούλιο.

Η σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

«Ελπίζω να περάσεις ακόμα καλύτερα»

«Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στον Χάρι Πότερ — τουλάχιστον αυτό λέει πάντα η θεία Πετούνια. Στα 11α γενέθλιά του, μια επιστολή εισαγωγής στο Χόγκουαρτς ανοίγει έναν κρυφό κόσμο για τον Χάρι: έναν κόσμο διασκέδασης, φιλίας και μαγείας. Αλλά αυτή η νέα περιπέτεια συνοδεύεται από μεγάλο κίνδυνο, καθώς ο Χάρι αναγκάζεται να αντιμετωπίσει έναν επικίνδυνο εχθρό από το παρελθόν του», αναφέρει η σύνοψη.

Εκτός από τους ΜακΛάφλιν, Στάντον και Στάουτ, ο Τζον Λίθγκοου, η Τζάνετ ΜακΤίρ, ο Πάπα Εσιέντου, ο Νικ Φροστ, η Κάθριν Πάρκινσον και η Μπελ Πάουλι συγκαταλέγονται μεταξύ των υπόλοιπων ηθοποιών που έχουν επιβεβαιωθεί ότι θα πρωταγωνιστήσουν στη σειρά.

Ο ρόλος του Βόλντεμορτ δεν έχει ακόμη ανατεθεί, με τον Κίλιαν Μέρφι να έχει διαψεύσει επανειλημμένα τις φήμες που τον θέλουν να αναλαμβάνει τον ρόλο.

Αφού ξεκίνησε η παραγωγή της σειράς, ο Ντάνιελ Ράντκλιφ επικοινώνησε με τον ΜακΛάφλιν για να του ευχηθεί καλή τύχη.

«Γνωρίζω μερικούς ανθρώπους που εργάζονται στην παραγωγή, οπότε έστειλα ένα γράμμα στον Ντομινίκ και εκείνος μου απάντησε με ένα πολύ γλυκό σημείωμα», είπε ο Ράντκλιφ στο Good Morning America τον Νοέμβριο.

«Απλά ήθελα να του γράψω για να του πω: ‘Ελπίζω να περάσεις υπέροχα, και ακόμα καλύτερα από ό,τι πέρασα εγώ — εγώ πέρασα φανταστικά, αλλά ελπίζω να περάσεις ακόμα καλύτερα’».

Από την πλευρά του, ο ΜακΛάφλιν είπε ότι ήταν «τρελό» το γεγονός ότι έλαβε γράμμα από τον Ράντκλιφ.

Ομόλογα: Γιατί οι αγορές φοβούνται περισσότερο την ακρίβεια από τον πόλεμο

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Αναφορές ότι οι Χούθι ετοιμάζονται να μπουν στον πόλεμο

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα
Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral
Όλα τα βλέμματα τράβηξε ο νεαρός Μάνθος από την ομάδα που χόρεψε ζεϊμπέκικο και χασάπικο στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 έως το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου 2026

Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)
Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν φτιάχνει απλά τον δικό του μύθο στο NBA, αλλά με όσα πετυχαίνει έχει βαλθεί να καταρρίψει και τα μυθικά ρεκόρ των απόλυτων θρύλων του αμερικανικού μπάσκετ.

Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»
Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τα τρέχοντα ποσοστά και να επιτύχει τη νίκη, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη

Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» – Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη
«Υπάρχουν μερικοί που είναι τρομερά επιδέξιοι και δεν καταλαβαίνεις» δήλωσε η Χαρίκλεια Μυταρά αναφερόμενη στην υπόθεση Τσαγκαράκη, ενώ για την υπογραφή είπε ότι είναι εύκολο να πλαστογραφηθεί

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

