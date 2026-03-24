Ιστορική πρωτοβουλία για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη του Δήμου Αμυνταίου
Αυτοδιοίκηση 24 Μαρτίου 2026, 12:20

Ιστορική πρωτοβουλία για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη του Δήμου Αμυνταίου

Τέθηκε στο επίκεντρο η ανάδειξη και αξιοποίηση του Κάστρου του Κάλε, ενός ιστορικού τοπόσημου με ιδιαίτερη σημασία για την ταυτότητα της περιοχής.

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Spotlight

Δρομολογείται η δημιουργία νέου, σύγχρονου εκθεσιακού χώρου στο Αμύνταιο, ενώ παράλληλα προχωρά η ανάδειξη και αποκατάσταση της σημαντικής ρωμαϊκής έπαυλης στην περιοχή, ενός μνημείου υψηλής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αμυνταίου ανακοίνωσε ότι  στις 17 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε καθοριστικής σημασίας συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της περιοχής.

Στη συνάντηση, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του δήμου, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γεωργίου Διδασκάλου, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αμυνταίου, Ιωάννης Λιάσης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ψηφιακής Αναβάθμισης, Ιωάννης Αβραμίδης.

Παρόντες ήταν, επίσης, κορυφαία στελέχη του Υπουργείου και των αρμόδιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ο Προϊστάμενος της ΕΔΕΠΟΛ Ιωάννης Μυλωνάς, η Διευθύντρια της ΔΙΠΚΑ Έλενα Κουντούρη, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας Χριστίνα Ζιώγα, ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικών της ΕΦΑ Φλώρινας Γιώργος Κεχαϊδής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων Κωνσταντίνος Φρισήλας, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας PLANET.

Νέος εκθεσιακός χώρος στο Αμύνταιο

Η συνάντηση κατέληξε σε σημαντικές αποφάσεις με έντονο αναπτυξιακό και πολιτιστικό αποτύπωμα για την περιοχή, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του δήμου. Συγκεκριμένα, δρομολογείται η δημιουργία νέου, σύγχρονου εκθεσιακού χώρου στο Αμύνταιο, με την ανάπτυξη των απαραίτητων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα προχωρά η ανάδειξη και αποκατάσταση της σημαντικής ρωμαϊκής έπαυλης στην περιοχή, ενός μνημείου υψηλής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας.

Παράλληλα, τέθηκε στο επίκεντρο η ανάδειξη και αξιοποίηση του Κάστρου του Κάλε, ενός ιστορικού τοπόσημου με ιδιαίτερη σημασία για την ταυτότητα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις αυτές συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα έργων πολιτιστικής ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού που αναμένεται να ξεπεράσει τα 10.000.000 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απτή απόδειξη της στρατηγικής στόχευσης της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής, την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών για τον τόπο.

Σε συνέχεια της συνάντησης, το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Δρομολογείται η αποκατάσταση και η ανάδειξη ρωμαϊκής έπαυλης στο Αμύνταιο της Φλώρινας, με ψηφιδωτά και τοιχογραφίες

Το Υπουργείο Πολιτισμού δρομολογεί την αποκατάσταση και ανάδειξη της ρωμαϊκής έπαυλης, κοντά στο Αμύνταιο, όπου ήταν η αρχαία Εορδαία. Ανακαλύφθηκε στη θέση «Λιβάδια», στον αρχαιολογικό χώρο της ελληνιστικής πόλης Πετρών, που καταλαμβάνει περίπου 8.000 τ.μ. Το συνολικό έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση και ανάδειξη των κτηριακών καταλοίπων, την κατασκευή στεγάστρων προστασίας των ψηφιδωτών, τη διαμόρφωση διαδρομών περιήγησης, την κατασκευή κτηρίων υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών, την εγκατάσταση αποστραγγιστικού δικτύου και φωτισμού. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, έχει ενταχθεί στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Λιμνών – Ποταμών Δυτικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η ρωμαϊκή έπαυλη, μια ασυνήθιστα μεγάλη αστική έπαυλη, που αποκαλύφθηκε το 2017, εκτείνεται σε 5.100 περίπου τ.μ, και χρονολογείται στην υστερορωμαϊκή περίοδο (2ος-5ος αι. μ.Χ.). Βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη του Αμυνταίου, στην περιοχή της Αρχαίας Εορδαίας, η οποία, από τα χρόνια του Φιλίππου Β’ ανήκε διοικητικά στο βασίλειο της Κάτω Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα με εκτεταμένη και σύνθετη κάτοψη, οργανωμένο σε πέντε πτέρυγες, γύρω από αύλειους χώρους.

Περιλαμβάνει μεγάλα και μικρά δωμάτια, στοές και διαδρόμους, λουτρά, οικιακό ιερό αφιερωμένο στον Δία, πολυτελείς χώρους κοσμημένους με τοιχογραφίες, γλυπτά και εξαιρετικής τέχνης ψηφιδωτά δάπεδα, ευρείας σύνθεσης και θεματολογίας. Το Υπουργείο Πολιτισμού διέθεσε τα απαραίτητα κονδύλια, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ώστε η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας να ωριμάσει τις μελέτες προκειμένου το έργο να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Στόχος μας είναι να καταστεί το μνημείο αναγνώσιμο και ελκυστικό στους επισκέπτες, καθώς η ανάδειξη, κάθε μνημείου και κάθε αρχαιολογικού χώρου, λειτουργεί όχι μόνον ως εκπαιδευτικό εργαλείο και στοιχείο ενίσχυσης της ατομικής και της συλλογικής μας ταυτότητας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί εργαλείο τοπικής ανάπτυξης. Για το Υπουργείο Πολιτισμού η ανάδειξη και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι άμεσα συνυφασμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών».

Η Εορδαία κατοικούνταν ήδη από τα ύστερα ελληνιστικά χρόνια, όπως μαρτυρούν τα κατάλοιπα ενός αγροτοβιοτεχνικού κτηρίου. Κατά τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο, η περιοχή γνώρισε ακμή, με μεταβολές στις οικονομικές και κοινωνικές δομές και ενίσχυση των μεγάλων γαιοκτησιών. Η ανάπτυξη της έπαυλης συνδέεται τόσο με αυτές τις αλλαγές όσο και με τη στρατηγική της θέση κοντά στην Εγνατία Οδό και στην αρχαία πόλη Κέλλη (οικισμός με ρόλο οργανωμένου ρωμαϊκού σταθμού, του οποίου η ακριβής θέση δεν έχει ακόμη ταυτιστεί), που επέτρεπε την ευχερή επικοινωνία με διάφορες περιοχές της ρωμαϊκής επικράτειας.

Η ρωμαϊκή έπαυλη εκτείνεται σε περίπου 5.100 τ.μ. και διαρθρώνεται σε πέντε διακριτές πτέρυγες —βόρεια, ανατολική, κεντρική, νότια και δυτική— που χωρίζονται μεταξύ τους από αυλές και από επιμήκεις διαδρόμους ή στοές. Η κεντρική πτέρυγα αποτελεί τον πολυτελέστερο πυρήνα με πλούσιο διάκοσμο, ψηφιδωτά δάπεδα και αίθουσες υποδοχής. Φαίνεται ότι κατείχε κεντρικό ρόλο την περίοδο ακμής της έπαυλης, αποτελώντας τον βασικό πυρήνα του συγκροτήματος.

Η δυτική πτέρυγα φιλοξενεί μεγάλο λουτρικό συγκρότημα. Η βόρεια έχει κυρίως ιδιωτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει μικρό λουτρό και αγάλματα θεοτήτων, ενώ η ανατολική και η νότια πτέρυγα παρουσιάζουν σύνθετη οικοδομική ιστορία με μεταγενέστερες προσθήκες. Οι χώροι της έπαυλης διακρίνονται σε τμήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης: Οι χώροι των λουτρών στη δυτική πτέρυγα και οι πολυτελείς αίθουσες της κεντρικής φαίνεται να εξυπηρετούσαν δημόσιες λειτουργίες, ενώ η νότια πτέρυγα πιθανότατα λειτουργούσε ως ιδιωτικό συγκρότημα. Συνολικά έχουν εντοπιστεί περίπου 175 διακριτοί χώροι, εκ των οποίων πολλοί, εμβαδού 610 τ.μ., κοσμούνται με ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Για την προστασία του μνημείου έχουν τοποθετηθεί προσωρινά στέγαστρα και συστήματα απορροής υδάτων.

Η ρωμαϊκή έπαυλη έχει υποστεί σοβαρή φθορά, με μεγάλη απώλεια δομικού υλικού, ειδικά στην ανατολική και βόρεια πτέρυγα, όπου διασώζονται μόνο τα θεμέλια. Οι φθορές οφείλονται σε φυσικούς, ανθρωπογενείς και χρονικά διαδοχικούς παράγοντες. Επιπλέον, έχουν καταστραφεί οι λιθοδομές, τα κονιάματα, τα κεραμικά, τα δάπεδα και τα ψηφιδωτά, με τμήματα αυτών να έχουν αποσπαστεί λόγω μεταγενέστερης ταφικής χρήσης.»

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8

Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο
Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα
Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

