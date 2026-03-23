Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς

Συνεδρίασε, σήμερα Δευτέρα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Στη διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκαν επί τάπητος οι τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής άμυνας Νίκο Δένδια.

Το ΚΥΣΕΑ, ενέκρινε εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων

Νέος αρχηγός Λιμενικού Σώματος

Το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά.

Ο απερχόμενος Αρχηγός του ΛΣ, αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, του οποίου η θητεία κρίνεται ευδόκιμη, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.