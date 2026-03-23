Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς
Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα και εξελέγη νέος αρχηγός Λιμενικού
- Στον ανακριτή ο δράστης που ξυλοκόπησε άγρια την 24χρονη στη Βέροια - Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της
- Data center και καθρέπτες σε τροχιά – Οι αστρονόμοι ανησυχούν ότι ο ουρανός θα αλλάξει για πάντα
- Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν
- Σοβαρό επεισόδιο βίας ανηλίκων στην Πάτρα – Συνελήφθη 17χρονος
Συνεδρίασε, σήμερα Δευτέρα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).
Στη διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκαν επί τάπητος οι τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής άμυνας Νίκο Δένδια.
Το ΚΥΣΕΑ, ενέκρινε εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων
Νέος αρχηγός Λιμενικού Σώματος
Το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά.
Ο απερχόμενος Αρχηγός του ΛΣ, αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, του οποίου η θητεία κρίνεται ευδόκιμη, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
- Ποιος ήταν ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο μυστικοπαθής ιδιοκτήτης του OnlyFans
- Fuel pass: Ολες οι λεπτομέρειες για την επιδότηση
- Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
- Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
- Σταντάλ: Ένας επικούρειος και σκεπτικιστής γραφομανής
- ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
- Μπαρτζώκας: «Για αυτό έμεινε εκτός ο Τζόσεφ – Από τις καλύτερες ομάδες στη Euroleague η Βαλένθια»
- Δεν είναι ψέμα: Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ επιστέφει την 1η Απριλίου παρέα με τον Χρήστο Μάστορα
