Συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ μετά τις πιέσεις ΗΠΑ Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο η ΕΕ
Το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει σήμερα 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό
Με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Αναστολή συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα στις 11:00 το πρωί το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η συνεδρίαση γίνεται την ώρα που Ισραήλ- ΗΠΑ οδηγούνται σε αδιέξοδο στο Ιράν και πιέζουν τις χώρε της Ευρωπαϊκής ένωσης να εμπλακούν στον πόλεμο.
Το τελεσίγραφο Τραμπ και οι πιέσεις Νετανιάχου στην ΕΕ
Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τελεσίγραφο 48ωρών στην Τεχεράνη απαιτώντας να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, διαφορετικά απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.
Η Τεχεράνη απάντησε στο τελεσίγραφο Τραμπ με απειλές για πλήρη αποκλεισμό του κρίσιμου για τη διεθνή οικονομία θαλάσσιου δίαυλου. Αλλά και για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στον Περσικό Κόλπο. Το τελεσίγραφο λήγει απόψε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.
Ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους Ευρωπαίους να ακούσουν τον Τραμπ και να μπουν στον πόλεμο με το Ιράν, αναφερόμενος στις επιθέσεις με drones κατά της Κύπρου, κατά την επίσκεψή του την Κυριακή στο σημείο όπου σημειώθηκε ιρανικό πλήγμα στη νότια ισραηλινή πόλη Άραντ.
Σύμφωνα με τον Νετανιάχου από τη στιγμή που ιρανικοί πύραυλοι στόχευσαν την αγγλοαμερικανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, αποδεικνύεται ότι η Τεχεράνη μπορεί να πλήξει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
