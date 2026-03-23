Συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ μετά τις πιέσεις ΗΠΑ Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο η ΕΕ
Επικαιρότητα 23 Μαρτίου 2026, 10:44

Το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει σήμερα 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Αναστολή συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα στις 11:00 το πρωί το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνεδρίαση γίνεται την ώρα που Ισραήλ- ΗΠΑ οδηγούνται σε αδιέξοδο στο Ιράν και πιέζουν τις χώρε της Ευρωπαϊκής ένωσης να εμπλακούν στον πόλεμο.

Το τελεσίγραφο Τραμπ και οι πιέσεις Νετανιάχου στην ΕΕ

Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος  Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τελεσίγραφο 48ωρών στην Τεχεράνη απαιτώντας να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, διαφορετικά απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε στο τελεσίγραφο Τραμπ με απειλές για πλήρη αποκλεισμό του κρίσιμου για τη διεθνή οικονομία θαλάσσιου δίαυλου. Αλλά και για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στον Περσικό Κόλπο. Το τελεσίγραφο λήγει απόψε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους Ευρωπαίους να ακούσουν τον Τραμπ και να μπουν στον πόλεμο με το Ιράν, αναφερόμενος στις επιθέσεις με drones κατά της Κύπρου, κατά την επίσκεψή του την Κυριακή στο σημείο όπου σημειώθηκε ιρανικό πλήγμα στη νότια ισραηλινή πόλη Άραντ.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου από τη στιγμή που ιρανικοί πύραυλοι στόχευσαν την αγγλοαμερικανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, αποδεικνύεται ότι η Τεχεράνη μπορεί να πλήξει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ολική επαναφορά, με ανατροπή του -3%

Κόσμος
«Παγώνει» ο Τραμπ τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

«Παγώνει» ο Τραμπ τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
Πολιτική 23.03.26

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα

«Η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Σύνταξη
Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Πολιτική 23.03.26

Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή

Ο Δένδιας αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θόλο, την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ , τις υποδομές για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper και τα μεταγωγικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου

«Καμία "ασφάλεια" και "σταθερότητα" δεν εξασφαλίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που βρίσκονται, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, στο ελληνικό έδαφος και που αποτελούν ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων» αναφέρει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει
Πολιτική 22.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει

«Αντί ο κ.Μητσοτάκης να θριαμβολογεί για τις… ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσει η χώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μέτρα για πραγματικό έλεγχο της αισχροκέρδειας στα καύσιμα, με επιβολή πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, και με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων όπως ο ΕΦΚ» τονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ΕΕ να είναι έτοιμη σε περίπτωση επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος – Ρίχνει το… μπαλάκι στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση
Πολιτική 22.03.26

Μητσοτάκης: Η ΕΕ να είναι έτοιμη σε περίπτωση επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος – Ρίχνει το… μπαλάκι στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση

Την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται ως απλώς παρατηρητής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται γενικόλογα ότι απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις και ζητά από την Ευρώπη να προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
Επικαιρότητα 21.03.26

Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου;
Επικαιρότητα 21.03.26

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου;

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
Επικαιρότητα 21.03.26

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο

«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Σύνταξη
ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται

«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
Επικαιρότητα 21.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Επικαιρότητα 20.03.26

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια - Δένδια

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
Ακρίβεια 20.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις

«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
«Αισχροκέρδεια» 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αξιοποιούν ένα μέρος των υπερεσόδων για την άμεση ελάφρυνση της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ ανακατανέμουν πόρους από την υπερφορολόγηση προς τη στήριξη των πολιτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο
Πολιτική 19.03.26

ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν με αιχμή τη δήλωση Δένδια για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Έκθεση 23.03.26

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

Σε εξέλιξη η εξειδίκευση των μέτρων για fuel pass και παρεμβάσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Οικονομία 23.03.26

Σε εξέλιξη η εξειδίκευση των μέτρων για fuel pass και παρεμβάσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Σύνταξη
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Σύνταξη
Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford
Ελλάδα 23.03.26

Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Τα Νέα της Αγοράς 23.03.26

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του

Με σεβασμό στον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού και της συλλογικής δέσμευσης για τη διαφύλαξή του.

Σύνταξη
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά
Κάτι ξέρουν 23.03.26

Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά - Και δεν έχουν σταματήσει μετά από 43 χρόνια

Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Άνθρωπος του «τρίτου δρόμου» 23.03.26

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης – «Τα έκανα θάλασσα»

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Σύνταξη
Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»
Κόσμος 23.03.26

Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

