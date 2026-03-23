Απεργία ταξί: Στιγμές μεγάλης έντασης στο Σύνταγμα – Προπηλακισμός αυτοκινητιστή που δεν απεργούσε
Μεγάλη ένταση στο Σύνταγμα ανάμεσα σε απεργούς και οδηγό ταξί που δεν απεργούσε.
Ακόμη μια ηχηρή συγκέντρωση ιδιοκτητών και οδηγών ταξί πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα, το μεσημέρι της Δευτέρας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών.
Η απεργιακή κινητοποίηση των οδηγών ταξί εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την απόρριψη βασικών αιτημάτων του κλάδου
Στο στόχαστρο των οδηγών βρίσκονται συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, με κυριότερη την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης χωρίς μεταβατική περίοδο, γεγονός που όπως τονίζουν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα προσαρμογής στον κλάδο.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ταξί και οι αντιδράσεις
Παράλληλα, εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τους ίδιους, ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, αλλά και για αλλαγές που αφορούν τις ειδικές άδειες και δυσχεραίνουν την ανανέωσή τους.
Οι επαγγελματίες δηλώνουν πως δεν είναι αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό του κλάδου, επισημαίνουν όμως ότι απαιτούνται ουσιαστικές διορθώσεις, ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο να είναι λειτουργικό και δίκαιο για όλους.
Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια
Οι απεργοί έχουν διαρκώς ανοιχτά τα «ραντάρ» τους για οδηγούς και ιδιοκτήτες που δεν τηρούν την απεργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν ταξί πέρασαν από δρόμους πέριξ του Συντάγματος πυροδοτήθηκε μεγάλη ένταση, με φραστικές επιθέσεις και καφέδες να εκσφενδονίζονται, ενώ σε άλλες στιγμές έφτασαν σχεδόν να πιαστούν στα χέρια.
Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα του orangepress.gr από το Σύνταγμα.
