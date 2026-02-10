newspaper
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
Όλοι εναντίον όλων γύρω από το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών
Ελλάδα 10 Φεβρουαρίου 2026, 18:38

Όλοι εναντίον όλων γύρω από το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

Δυσαρέσκεια κι από τις δύο πλευρές στην κόντρα των ταξί εναντίον των τουριστικών Ι.Χ. - FreeNow εναντίον Uber για ρύθμιση και φορολογία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
A
A
Απροθυμία να προβεί σε καθοριστικές αποφάσεις στη διαμάχη μεταξύ των οδηγών ταξί και των ιδιωτικών οχημάτων των τουριστικών γραφείων δείχνει η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το πολυαναμενόμενο «ερανιστικό» νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε σε διαβούλευση το βράδυ της Παρασκευής.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και πολύ καιρό, μαίνεται ένας πόλεμος ανάμεσα στον κλάδο των ταξί και τον κλάδο των Επαγγελματικών Ι.Χ. με Οδηγό, με τους μεν να υποστηρίζουν ότι τα τουριστικά οχήματα (κυρίως βαν) κάθε χρήσης υποκλέπτουν το μεταφορικό έργο των ταξί και τους δε να υποστηρίζουν ότι υφίστανται άδικα πρόστιμα και υπερβολικούς περιορισμούς στη λειτουργία τους.

Με φόντο τις πολύμηνες και κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί, για τους οποίους το ερανιστικό υπήρξε βασικό αίτημα μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο τελικά έρχεται να θέσει νέους όρους σε μια σειρά ζητημάτων που άπτονται των μεταφορών, χωρίς να μετακινήσει σχεδόν καθόλου την πλάστιγγα στο ερώτημα ποιος θα αναλάβει τις τουριστικές μεταφορές, κυρίως αυτές που αφορούν λιμάνια και αεροδρόμια.

Ταξί στον δρόμο

Οι τόνοι στο ζήτημα ανέβηκαν από τον περασμένο Αύγουστο, όταν η κυβέρνηση μέσω ΚΥΑ ξεκαθάρισε το πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Ι.Χ., προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά των οδηγών ταξί που θεώρησαν την παρέμβαση της κυβέρνησης ευνοϊκή για τους ανταγωνιστές τους.

Παράλληλα, η εφαρμογή της πρόβλεψης του κλιματικού νόμου της κυβέρνησης που προέβλεπε υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση για κάθε νέο ταξί από την 1η Ιανουαρίου του 2026, επίσης προκάλεσε τις ενστάσεις των οδηγών, αν και φαίνεται ότι ο αριθμός των οχημάτων που αφορά είναι σχετικά μικρός. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν σε τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι του κλάδου, τα ηλεκτρικά ταξί αναμένεται να αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα λόγω της σπάνις των σταθμών φόρτισης και του χρόνου που απαιτείται για να γεμίσει η μπαταρία τους.

Ήδη από τον Ιανουάριο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ξεκαθάριζε ότι τα οχήματα που έχουν αγοραστεί τα τελευταία πέντε έτη -η πλειοψηφία του στόλου σύμφωνα με τον ίδιο- θα μπορούν να παραμείνουν σε κυκλοφορία μέχρι και για 15 χρόνια, μετακινώντας κατά πολύ την υποχρέωση μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο προβλέπει μέτρα για την επέκταση του δικτύου των σταθμών φόρτισης σε συνεργασία με τους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών των μεγάλων πόλεων, αλλά και την παύση της υποχρέωσης μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, μέχρι την έναρξη σχετικού προγράμματος επιδότησης.

Στο μέτωπο των Ε.Ι.Χ., το νομοσχέδιο εισάγει από το 2027 την υποχρέωση ηλεκτροκίνησης για κάθε νέο Ε.Ι.Χ. σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία, ενώ μειώνει την ελάχιστη χρέωση για τα ηλεκτροκίνητα Ε.Ι.Χ. σε 50 ευρώ.

Κι ενώ το πρώτο μέτρο φαίνεται να εξισορροπεί τον ανταγωνισμό με τα ταξί που υπόκεινται -έστω και με μεγάλα παράθυρα και περιθώρια- στη σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, το δεύτερο στα σχόλια της διαβούλευσης θεωρείται από την πλευρά των ταξί ως δια της πλαγίας αντικατάσταση των ταξί, καθώς αποτελεί τίμημα κοντινό στο κόστος των μεταφορών με ταξί από και προς τα αεροδρόμια των μεγάλων αστικών κέντρων – ιδίως αν συνδυαστεί με τον ελάχιστο χρόνο προκράτησης στα τριάντα λεπτά όπως προβλέπεται, σε οριακή δηλαδή διαφορά σε χρόνο και κόστος από τις υπηρεσίες των ταξί.

Ταυτόχρονα, σε ομάδες οδηγών ταξί στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν αναρτηθεί εικόνες από διαδικτυακές υπηρεσίες κράτησης Ε.Ι.Χ. για δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο που δίνονται με προσφορά για 50 ή ακόμα και 30 ευρώ.

Βαν διαμαρτυρόμενα

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό (ΠΟΕΕΜΟ), σε ανακοίνωσή της ευχαριστεί τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη για τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις τους, ωστόσο θεωρεί ότι αυτές αφορούν «δευτερεύοντα ζητήματα» και ότι η κυβέρνηση «όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν τόλμησε να κάνει το απαιτούμενο βήμα μπροστά και να προχωρήσει επιτέλους στην επίλυσή τους».

Ζητώντας «φιλελεύθερο οικονομικό πνεύμα» και «αίσθημα δικαίου», η ΠΟΕΕΜΟ ζητά την άρση περιορισμών όπως η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης και το ελάχιστο μίσθωμα, ενώ μεγάλο ζήτημα τίθεται για την Κρήτη και την Εύβοια, όπου δεν εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις που ισχύουν στα μικρότερα νησιά, με ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τη μισή ώρα – εξαίρεση που εισήχθη για την εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκου τουριστών, δεδομένης της αναντίστοιχα μικρής διαθεσιμότητας σε ταξί.

Ότι η σχετική διάταξη «αντιβαίνει ξεκάθαρα στο συμφέρον του τουρισμού του νησιού της Κρήτης», αναφέρει η ΠΟΕΕΜΟ, ενώ τη χαρακτηρίζει «κόκκινη γραμμή» του κλάδου προαναγγέλλοντας ότι θα ασκήσει πιέσεις για την αλλαγή της. «Η ‘μάχη της Κρήτης’ πρέπει να κερδηθεί και θα κερδηθεί», λένε χαρακτηριστικά.

Οι διαμαρτυρίες του κλάδου των Ε.Ι.Χ. εκτείνονται σε κάθε περιορισμό που έχει τεθεί στη λειτουργία τους. Ενώ μέχρι τώρα οι εκπρόσωποι του κλάδου διατείνονταν στις δημόσιες τοποθετήσεις τους ότι ο κλάδος τους ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες από αυτές των ταξί, ισχυρισμό που επαναλαμβάνουν και στην ανακοίνωση, ζητούν να εφαρμοστούν και για τους οδηγούς ταξί οι υποχρεώσεις κατοχής Απολυτηρίου Λυκείου και πιστοποίησης ξένης γλώσσας που ισχύουν και για τους ίδιους.

Τρίτο μέτωπο

Πέρα από τη διαμάχη των τουριστικών μεταφορών, ωστόσο, η δημοσίευση του ερανιστικού νομοσχεδίου στο opengov φαίνεται να έχει φέρει και στην επιφάνεια μία ακόμα διαμάχη, που αφορά τις πλατφόρμες μίσθωσης ταξί.

Με ανακοίνωσή της την Τρίτη, η εταιρεία Freenow, μία από τις δύο ηγεμονικές παίκτριες στην αγορά μαζί με την Uber, βλέπει κενά και ασάφειες στο νομοσχέδιο που «ανοίγουν παράθυρα άνισης μεταχείρισης». Η εταιρεία κάνει λόγο για ανεξέλεγκτη αύξηση των Ε.Ι.Χ., η οποία έχει πραγματοποιηθεί χωρίς καμία μέριμνα για την επιβάρυνση της κυκλοφορίας, ενώ ζητά την «εισαγωγή ενός αυστηρού και διαφανούς Μητρώου Ε.Ι.Χ., αντίστοιχου με αυτό των Ε.Δ.Χ, που θα επιτρέπει την ουσιαστική εποπτεία του στόλου, τη φορολογική διαφάνεια και την ορθολογική κατανομή των οχημάτων ανά γεωγραφική ενότητα».

Ωστόσο, το βασικό ζήτημα που θέτει η ανακοίνωση αφορά την απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης στο ερανιστικό νομοσχέδιο για το φορολογικό πλαίσιο στο οποίο υπόκεινται οι πλατφόρμες, καθώς επίσης και για τις «υποχρεώσεις διαφάνειας για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτών».

Παρότι η εταιρεία δεν αναφέρεται ρητά στον βασικό ανταγωνιστή της, το στόχαστρο της σχετικής αναφοράς για υποψία «άνισης μεταχείρισης» φαίνεται να αφορά τον βασικό ανταγωνιστή της Freenow, δηλαδή την Uber. Αντίστοιχες διαμαρτυρίες για την Uber έχουν εκφράσει στο παρελθόν και οι εκπρόσωποι του κλάδου των ταξί, ιδίως όσον αφορά τον αθέμιτο ανταγωνισμό με τις υπηρεσίες Ραδιοταξί, καθώς η Uber δεν έχει την έδρα της στην Ελλάδα και άρα υπόκειται σε άλλο φορολογικό πλαίσιο από αυτό των ανταγωνιστών της.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει η εξαγγελία της Freenow ότι «είναι έτοιμη να φέρει όλους τους φορείς στο ίδιο τραπέζι, να διευκολύνει ουσιαστικό διάλογο και να καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις προς όφελος της κοινωνίας», προμηνύοντας εξελίξεις στο θέμα της ρύθμισης των πλατφορμών.

