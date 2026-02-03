Νέα 48ωρη απεργία από τους οδηγούς ταξί – Συγκέντρωση και πορεία προς το Μαξίμου
Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι οδηγοί ταξί στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας διεκδικώντας την επίλυση μιας σειράς αιτημάτων
«Χειρόφρενο» τραβούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα στις έξι το πρωί και για 48 ώρες όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.
Οι οδηγοί ταξί μάλιστα θα συγκεντρωθούν αρχικά στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και εν συνεχεία θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Κατά τα λοιπά, σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής». Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Τα αιτήματα
Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
Ερανιστικό Νομοσχέδιο
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:
στην απαξίωση του επαγγέλματος,
στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.
- Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου
- Βάργκα: «Ρεαλιστικός στόχος της ΑΕΚ η κατάκτηση του πρωταθλήματος»
- Ενεργοποίησε τη «βόμβα» με Μπενζεμά η Αλ-Χιλάλ (pic)
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στη Σίνδο – Τι συνέβη
- Frida Kahlo Beyond the Icon: Στο μυαλό και το έργο της Φρίντα Κάλο
- Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
- Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο το 2026 – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
- Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις