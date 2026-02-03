Νέα 48ωρη απεργία από τους οδηγούς ταξί – Συγκέντρωση και πορεία προς το Μαξίμου

«Χειρόφρενο» τραβούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα στις έξι το πρωί και για 48 ώρες όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Οι οδηγοί ταξί μάλιστα θα συγκεντρωθούν αρχικά στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και εν συνεχεία θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τα λοιπά, σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής». Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Τα αιτήματα

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.