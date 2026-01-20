newspaper
Ελλάδα 20 Ιανουαρίου 2026 | 08:07
Eνσωμάτωση

Τι συμβαίνει με τα ταξί (και γιατί μας αφορά)

Ταξί εναντίον βαν, ηλεκτροκίνηση με εξαιρέσεις και στο βάθος υπερτουρισμός και... αβίωτη κινητικότητα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΡεπορτάζΓιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έρευνα-παρουσίαση: Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Εικονοληψία: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
A
A
Spotlight

«Της Uber τσιράκι Κυρανάκη – της Uber τσιράκι Μητσοτάκη» φώναζαν οι οδηγοί ταξί τη στιγμή που η μικτή πορεία πεζών και οχημάτων περνούσε από το Σύνταγμα το μεσημέρι της Πέμπτης, τρίτης διαδοχικής ημέρας απεργίας και κινητοποιήσεων του κλάδου. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης λίγες ώρες νωρίτερα, δήλωνε στον ΣΚΑΪ ότι η απεργία των οδηγών ταξί έχει «προσχηματικά κίνητρα» και «καθαρά κομματικό όφελος» για τον πρόεδρο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θύμιο Λυμπερόπουλο.

Είναι εμφανές ότι οι τόνοι ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι υψηλοί και ενδεχομένως να ανέβουν κι άλλο, καθώς αυτή τη φορά, οι οδηγοί ταξί έχουν απειλήσει με κυλιόμενες απεργίες μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων τους ή… την πτώση της κυβέρνησης.

Η απεργία αυτής της εβδομάδας που έληξε τα ξημερώματα της Παρασκευής με δέσμευση να συνεχίσει στις 20 του μήνα, ήταν η πολλοστή που πραγματοποιούν φέτος οι οδηγοί ταξί με τα ίδια εν πολλοίς αιτήματα και η πολλοστή φορά που συγκρούονται με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών. Ωστόσο, κάποια από τα αιτήματα τα οποία διατυπώνουν αυτή τη φορά δεν αφορούν μόνο τις ειδικές επιθυμίες και ανάγκες ενός κλάδου, αλλά το μέλλον των αστικών μεταφορών ως τέτοιων.

Η μάχη των βαν

Με νόμο του 2021, η κυβέρνηση θέσπισε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως ταξί μεγαλύτερα οχήματα 6 ως 9 θέσεων. Ωστόσο, στο αμέσως επόμενο άρθρο, ο ίδιος νόμος μείωνε τον ελάχιστο χρόνο χρήσης των Επαγγελματικών Ιδιωτικών Οχημάτων (Ε.Ι.Χ.) -των τουριστικών βαν δηλαδή. Αντί για ελάχιστη μίσθωση διάρκειας έξι ωρών όπως ίσχυε, το όριο έπεσε στις τρεις, με περαιτέρω μείωση στη μισή ώρα για τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν.

Τον Αύγουστο του 2025, στην κορύφωση της επισκεψιμότητας, η κυβερνήση και συγκεκριμένα ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη επανήλθαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία ρύθμιζε το καθεστώς των μεταφορών με Ε.Ι.Χ., προβλέποντας υποχρεώσεις για τις μεταφορές με 6θεσια-9θεσια βαν και απαλλάσσοντας παράλληλα τις εταιρείες από τα πρόστιμα τα οποία δεχόντουσαν -αδίκως σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου- από την τροχαία για υποκλοπή μεταφορικού έργου.

Η εν λόγω ΚΥΑ συγκέντρωσε τα πυρά του κλάδου των ταξί, που προέβη σε απεργίες, με τον ΣΑΤΑ να έρχεται σε έντονη διένεξη με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό (ΠΟΕΕΜΟ). Οι οδηγοί ταξί θεώρησαν ότι η εν λόγω ρύθμιση έπαιρνε τη δουλειά των αστικών μεταφορών 6-9 θέσεων και τη χάριζε στους ιδιώτες των τουριστικών βαν – και μάλιστα, αυτό που παρέδιδε ήταν ενδεχομένως το πιο προσοδοφόρο κομμάτι του μεταφορικού έργου την τουριστική σεζόν. Από την άλλη, η ΠΟΕΕΜΟ θεώρησε ότι η ΚΥΑ ερχόταν απλά να ρυθμίσει μία υπάρχουσα κατάσταση που οδηγούσε σε άδικα πρόστιμα και ενστάσεις τις οποίες κέρδιζαν οι εταιρείες των Ε.Ι.Χ.

Σε κάθε περίπτωση, το επίδικο των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης ήταν ποιος θα αναλάμβανε ένα μεγάλο μέρος των τουριστικών μεταφορών στην πόλη και τους δημοφιλείς προορισμούς, με τις εταιρείες των Ε.Ι.Χ. να βγαίνουν σαφέστατα κερδισμένες.

Ηττημένοι οι κάτοικοι

Σε άρθρο του την άνοιξη του 2025, ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΕΕΜΟ Ιωάννης Γκιβίσης, σημείωνε ότι στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο υπάρχουν αντίστοιχα 31, 39 και 26 ταξί για να εξυπηρετήσουν τους 1,5 με 2 εκατομμύρια τουρίστες που υποδέχεται ο κάθε προορισμός ετησίως – πράγμα που κατά τον ίδιο συνεπάγεται ότι η εξυπηρέτησή τους θα ήταν αδύνατη χωρίς τη δραστηριοποίηση των εταιρειών Ε.Ι.Χ.

Ωστόσο, βάσει πολλών σχετικών εκτιμήσεων, τόσο οι δημοφιλείς προορισμοί των Κυκλάδων, όσο και η Αττική, έχουν υπερβεί κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητά τους, ιδίως όσον αφορά τον άξονα της λεγόμενης «κοινωνικής πίεσης» που σχετίζεται με την αναλογία επισκεπτών με μόνιμους κατοίκους.

Στην Αθήνα, οι πιέσεις αυτές έχουν αποτυπωθεί στην πολυσυζητημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μιλώντας στη Δήμητρα Τριανταφύλλου και το in τον περασμένο Οκτώβριο, ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΠ, Δρ. Ορφέας Καρούντζος, παρατηρούσε τη συνεχιζόμενη αύξηση των χρόνων μετακίνησης στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης από το 2024 στο 2025. Στη δέσμη λύσεων που πρότεινε για την αποσυμφόρηση, ο κ. Καρούντζος έκανε λόγο και για μία ηλεκτρονικά επιτηρούμενη οριοθέτηση των ζωνών και ωρών επιβίβασης και αποβίβασης για τα τουριστικά λεωφορεία, ζήτημα που έχει αποτελέσει μήλον της έριδος όσον αφορά και τα τουριστικά βαν.

Η πάγια θέση που εκφράζει ο κλάδος των Ε.Ι.Χ. είναι ότι ο τύπος των μεταφορών που εκτελούν είναι διαφορετικός από αυτόν των ταξί, με τον ΣΑΤΑ και τους λοιπούς φορείς των οδηγών ταξί να επιμένουν ότι πρόκειται για υποκλοπή των αστικών μεταφορών. Σε κάθε περίπτωση, από το κάδρο της διένεξης και των νομοθετικών πρωτοβουλιών, απουσιάζει παντελώς η διάσταση των επιπτώσεων του υπερτουρισμού, αλλά και αυτή των μέσων μαζικής μεταφοράς, που αποτελούν την εμπροσθοφυλακή κάθε σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας.

Δύο σταθμά

Παρότι στις πιο αψείς τοποθετήσεις του, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έχει φτάσει να λέει ότι «θα το πάμε μέχρι να μην κυκλοφορεί Ι.Χ. στον δρόμο», η επίσημη θέση όλων των οργάνων του κλάδου των ταξί, συμπεριλαμβανομένου του ΣΑΤΑ, είναι ότι ζητούν μία ελάχιστη μίσθωση των Ε.Ι.Χ., η οποία θα διαχωρίζει καθαρά τις μεταφορές από το έργο των ταξί, επιβάλλοντας ελάχιστες διαδρομές της τάξης των 150 ή 180 ευρώ.

Εκεί όμως που για τον κλάδο των Ε.Ι.Χ. ρυθμίζεται το πλαίσιο λειτουργίας ευνοώντας τις δραστηριότητές τους, στα ταξι εμφανίζεται μία τάση αυστηροποίησης των κανόνων. Στη συνέντευξή του το πρωί της Πέμπτης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα της ηλεκτροκίνησης των ταξί και τα παράπονα που εκφράζει επ’ αυτού ο κλάδος. Συγκεκριμένα, βάσει του κλιματικού νόμου που είχε ψηφιστεί το 2022, προβλεπόταν ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2026, όλα τα νέα οχήματα ταξί θα όφειλαν να είναι αποκλειστικά ηλεκτροκίνητα.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, μόλις 270 είναι οι οδηγοί με παλαιά οχήματα που θα πρέπει στο άμεσο διάστημα να αγοράσουν ηλεκτρικά ταξί, καθώς οι πρόσφατες αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους περισσότερους οδηγούς στον κλάδο σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες οχήματα δεν χρήζουν αλλαγής μέχρι και για τα επόμενα 15 χρόνια – υπερβαίνοντας κατά πολύ το αίτημα του ΣΑΤΑ για παράταση μέχρι το 2035.

Κι ενώ η πλευρά του ΣΑΤΑ δηλώνει ότι αφενός 270 επαγγελματίες δεν είναι αμελητέος αριθμός και αφετέρου ότι υπάρχει πρόβλημα τόσο με το κόστος, όσο και με τη διαθεσιμότητα των σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, κανένας αντίστοιχος περιορισμός δεν υφίσταται για τα Ε.Ι.Χ..

Επίσης, σύμφωνα με έκθεση της ICAP για τον ΣΑΤΑ το 2023, μέχρι το 2022 δεν υπήρχε ούτε ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο ταξί, ενώ ακόμα και τα υβριδικά ανέρχονταν μόλις στο 1,08% του συνολικού στόλου. Με τα νούμερα αυτά να εκτιμάται ότι ελάχιστα έχουν αλλάξει έκτοτε -περίπου 60-75 ηλεκτρικά ταξί υπολογίζεται πως κινούνται αυτή τη στιγμή στην Αττική- μπορεί να θεωρηθεί βάσιμο ότι κατά πλειοψηφία, τα ταξί που θα μείνουν στην κυκλοφορία για τα επόμενα πολλά χρόνια, θα καίνε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, με προφανείς επιπτώσεις τόσο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όσο και στον ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένο αέρα της Αθήνας.

Ταυτόχρονα, οι οδηγοί ταξί εγείρουν και το ζήτημα των πολυεθνικών πλατφορμών όπως η Uber και η FreeNow, οι οποίες έχουν χτυπήσει συστηματικά και συνεχίζουν να υποσκελίζουν τις υπηρεσίες ραδιοταξί, ενώ παράπονα έχουν εγερθεί από τους οδηγούς ταξί για τις πρακτικές που ακολουθούν σε χρεώσεις και εκπτώσεις.

Στη μεγάλη εικόνα, τα ταξί πλήττονται ως προς το κόστος λειτουργίας τους (πράγμα που ανέδειξε από νωρίς και η έρευνα της ICAP), το μεταφορικό τους έργο και το πλαίσιο λειτουργίας τους, ενώ ως προς τη βιώσιμη κινητικότητα και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στην πόλη, κανένα μερίδιο δεν φαίνεται να αναλογεί από τη συζήτηση στους κατοίκους που επηρεάζονται.

Κοινώς, η μέχρι τώρα πολιτική δείχνει να αναδιανέμει μέρος τουλάχιστον της πίτας των τουριστικών μεταφορών από τα ταξί στα βαν, χωρίς μέριμνα για τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν μόνιμα στη χώρα.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα
43 αγνοοούμενοι 19.01.26 Upd: 22:46

Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Οι αρχές στην Ισπανία υπόσχονται ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Συνεχίζονται οι έρευνες σε βαγόνια των τρένων που εκτροχιάστηκαν για τυχόν περισσότερα θύματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο Τατόι
Φωτογραφίες 19.01.26 Upd: 14:02

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο Τατόι

Το τελευταίο «αντίο» είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας συγγενείς και φίλοι στην πριγκίπισσα Ειρήνη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Οι «κόκκινες γραμμές» 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Τι είπε στις Αρχές 18.01.26

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Σύνταξη
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Τι ζητούν 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Παραμένει άφαντος 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο
Στην Ιαπωνία 16.01.26

Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο (βίντεο)

Η φωτιά που προκάλεσε το μπλακ άουτ στο δίκτυο του τρένων του Τόκιο φαίνεται να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή - Επιβάτες απεγκλωβίστηκαν περπατώντας για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες

Σύνταξη
«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος
Αγρότες 16.01.26

«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος

Τη θέση του στην επιτροπή των αγροτών που θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Μαξίμου φαίνεται πως χάνει -μετά τη διαρροή βίντεο με απαράδεκτες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη- ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Υποκλοπές: Το ψέμα της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το «ξερίζωμα» μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS
Υποκλοπές 20.01.26

Το ψέμα της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η απόσυρση μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS

Η αντίφαση της Intellexa που δεν γνώριζε για τον έλεγχο στην εταιρεία που φιλοξενούσε τους σέρβερ της. Τι εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πώς στάλθηκαν τα τουλάχιστον 395 SMS που ήταν μολυσμένα με Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα
«Δώσαμε, δώσαμε» 20.01.26

Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα

Η κυβέρνηση φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε μία μεγάλη αντίφαση, υψηλού πολιτικού κόστους. Από την αρχή ζητούσε διάλογο με τους αγρότες, όμως εμμένει στα ίδια μέτρα, τα οποία αποφάσισε μονομερώς.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Εικόνες και βίντεο 20.01.26

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη
Καιρός 20.01.26

Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη, με ισχυρά φαινόμενα

Καμπανάκι της ΕΜΥ για τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά - Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού
«Ήταν κόλαση» 20.01.26

– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού

«Ήταν νευρικός, οξύθυμος, με απότομες αλλαγές διάθεσης. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του Μελ Μπρουκς

Σύνταξη
Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελληνοτουρκικός διάλογος 20.01.26

Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης θα έχουν συνομιλίες με την τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός
Φουσκώνει το κύμα 20.01.26

Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός

Γιατί είναι φέτος τόσο μεγάλη η διεισδυτικότητα της γρίπης στην κοινότητα; Μιλούν στο in οι πνευμονολόγοι Μάτα Τσικρικά και Σοφία Πουρίκη και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, Απόστολος Βαλτάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της
Πολιτική 20.01.26

Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της

Η Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων με τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και τα όσα είπε περί δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα. Κι όμως, αποδεικνύεται πως όσα έχει στο μυαλό της κι εκφράζει σε συνεντεύξεις της, απέχουν έτη φωτός από εκείνα των προοδευτικών πολιτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Οικονομία 20.01.26

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσοι πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες ακινήτων που έριξαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση κλειστές κατοικίες.

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ισημερινός: Ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ανταλλαγή πληροφοριών 20.01.26

Συνεργασία Ισημερινού με ευρωπαϊκό κέντρο στη μάχη κατά των ναρκωτικών

Ο Ισημερινός ξεκινά συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο MAOC-N «στις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», με έμφαση και στη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επίπεδο 4 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη

Γεωμαγνητική καταιγίδα, που τοποθετείται στο επίπεδο 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλήττει τη Γη, έπειτα από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες».

Σύνταξη
Γροιλανδία: Την ανάγκη «σεβασμού της κυριαρχίας της» τονίζει η φον ντερ Λάιεν σε μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ
Νταβός 20.01.26

Φον ντερ Λάιεν σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου: Σεβασμός στη Γροιλανδία

Τον «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με την οποία συναντήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύνταξη
Συρία: Τραμπ και Σάρα συζήτησαν για τις εγγυήσεις των δικαιωμάτων των Κούρδων
Συρία 20.01.26

Επικοινωνία Τραμπ και Σάρα για τα δικαιώματα των Κούρδων

Τραμπ και Σάρα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν για τα δικαιώματα των Κούρδων και «τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους».

Σύνταξη
Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας
Κόσμος 20.01.26

Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας

Σύμφωνα με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
