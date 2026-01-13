Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών

Χειρόφρενο τράβηξαν από σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι ιδιοκτήτες ταξί, ξεκινώντας 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών και πραγματοποιούν μαζική μηχανοκίνητη πορεία. Η πομπή των ταξί, υπό τους ήχους κορναρισμάτων και με καπνογόνα, διασχίζει κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Περνώντας από το Μεταξουργείο, την οδό Μάρνης, την Πατησίων και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα κίτρινα οχήματα αναμένεται να καταλήξουν στο Υπουργείο Μεταφορών.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48ωρης απεργίας των οδηγών ταξί είναι:

1. Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.

2. Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.

3. Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

4. Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.

5. Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».

Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».