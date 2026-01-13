Ξεκινούν 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί – Τα αιτήματά τους

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν από σήμερα οι οδηγοί ταξί οι οποίοι προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η απεργία για σήμερα και αύριο είχε προκηρυχθεί αρχικά από τον ΣΑΤΑ για την Αττική, ωστόσο επεκτείνονται σε όλη τη χώρα καθώς συμμετέχει και η ΠΟΕΙΑΤΑ.

Οι οδηγοί ταξί θα συγκεντρωθούν με τα οχήματά τους στις 10 το πρωί στη συμβολή των οδών Σπ.Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών.

«Η κυβέρνηση, επιλέγοντας συνειδητά την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, αποδεικνύει καθημερινά την πλήρη αναλγησία της απέναντι στον κλάδο των Ταξί με στόχο την απαξίωση του. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, τα τεκμηριωμένα αιτήματα και τις προτάσεις μας, αρνείται τον διάλογο αποφεύγοντας να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που απειλούν την επιβίωση χιλιάδων αυτοκινητιστών» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Τα αιτήματα

Οι οδηγοί ταξί προβάλουν μία σειρά αιτημάτων καταγγέλλοντας τις πολιτικές της κυβέρνησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

1.️ Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση

Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

Χωρίς επαρκείς υποδομές φόρτισης, με πανάκριβη κιλοβατώρα και εξωφρενικό κόστος κτήσης οχημάτων, η επιβολή της ηλεκτροκίνησης συνιστά οικονομική εξόντωση του κλάδου και όχι πράσινη ανάπτυξη.

2.️ Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Απαιτούμε καθαρό και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Με το Ε.Ι.Χ. ο επιβάτης αγοράζει χρόνο μετακίνησης. Η μεταφορά από το σημείο Α στο σημείο Β είναι αποκλειστικό έργο του Ταξί.

Προτείνουμε ελάχιστη μίσθωση 150€ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών Ταξί.

3. ️Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών

Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί. Δεν είναι δυνατόν Έλληνες επαγγελματίες να λειτουργούν με κανόνες και έλεγχο, ενώ πολυεθνικές να δρουν ανεξέλεγκτα, απομυζώντας την αγορά και τα δημόσια έσοδα, χωρίς να έχουν καν φορολογική έδρα στην χώρα μας.

4. ️Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες) – Αυτονόητο δικαίωμα

Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα Ταξί όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της. Το Ταξί αποτελεί μέσο δημόσιας μεταφοράς και η απαγόρευση κυκλοφορίας του στις ειδικές λωρίδες επιβαρύνει την κίνηση, τον επιβάτη και το περιβάλλον.

5.️ Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή.

Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου. Δεν αντέχουμε άλλη αφαίμαξη σε έναν κλάδο που ήδη πλήττεται από το αυξημένο κόστος καυσίμων, συντήρησης και διαβίωσης. Απαιτούμε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ για όλους.

6.️ Ερανιστικό Νομοσχέδιο ή το Γεφύρι της Άρτας

Τα τελευταία δυόμιση χρόνια ακούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Μεταφορών για το ερανιστικό νομοσχέδιο το οποίο θα λύνει τα προβλήματα που η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε την τελευταία εξαετία