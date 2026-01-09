Με αφορμή τις επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις στις οποίες προχωρούν οι οδηγοί ταξί από την ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος εξαπέλυσε πυρά προς την κυβέρνηση και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, κάνοντας λόγο για «συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου» και μάλιστα «προαναγγελθέντα».

«Ο κλάδος κατακρημνύζεται με τον πιο βρώμικο τρόπο» τονίζει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι η απόφαση για τις νέες απεργίες ελήφθη από το Δ.Σ. του ΣΑΤΑ λόγω της διαχρονικής απαξίωσης του κλάδου, ενώ ήδη από το 2019 είχε προειδοποιήσει ότι η κυβερνητική πολιτική θα οδηγούσε σε υποβάθμιση της δημόσιας μεταφοράς προς όφελος μεγάλων ιδιωτικών και εταιρικών σχημάτων.

«Χθες αποφασίσαμε, με συσσωρευμένα προβλήματα και μάλιστα θα έλεγα προαναγελθέντα προβλήματα απαξίωσης του κλάδου από τον ίδιο τον Μητσοτάκη, από το 2019. Εμείς ως συνδικάτο και ως ομοσπονδία τότε είχαμε εκφράσει ότι η πολιτική που θα εφαρμοστεί στη χώρα μας για τα ταξί θα είναι η απαξίωση του δημοσίας χρήσεως, της δημόσιας μεταφοράς προς όφελος μεγάλων εταιρικών σχημάτων είτε επενδυτών και τα αποτελέσματα βγαίνουν τώρα» τόνισε.

Λυμπερόπουλος: «Όλοι οι ταξιτζήδες είναι ανάστατοι»

Και πρόσθεσε: «Όλοι οι ταξιτζήδες σε όλη τη χώρα είναι ανάστατοι. Όταν ο Μητσοτάκης πήγαινε το 2019 προεκλογικά στις πιάτσες ταξί ανά τη χώρα, όλοι οι ταξιτζήδες του έλεγαν ‘γιατί δεν μιλάς με τον κ. Λυμπερόπουλο, τον πρόεδρό μας’ και τους απαντούσε ‘σας λέει ψέματα, εγώ δεν πρόκειται να πειράξω το ταξί’. Δυστυχώς δικαιωθήκαμε».

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα, αμφισβητώντας τα επιχειρήματα περί χαμηλότερου κόστους. Όπως υποστήριξε, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει σημαντικά το κόστος ανά χιλιόμετρο για τον οδηγό ταξί, ενώ παράλληλα έθεσε ζήτημα ασφάλισης των ηλεκτρικών οχημάτων και υψηλού κόστους αντικατάστασης μπαταριών.

«Σήμερα δεν υπάρχει συνάδελφος στη χώρα που δεν αισθάνεται ότι ο κλάδος κατακρημνύζεται με τον πιο βρώμικο τρόπο: Εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων από τον Κυρανάκη, ο οποίος δεν έχει σχέση καθόλου με τον κλάδο, πόσα ταξί έχουμε στη χώρα, και βγαίνει σήμερα και μας λέει ψέματα για το χειρότερο πρόβλημα που δημιουργεί με τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά, ότι έχει συμφέρον ο ταξιτζής και θα έχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση κέρδους», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Λυμπερόπουλος επικαλέστηκε και πρόσφατες ευρωπαϊκές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι λόγω υποδομών, η υποχρεωτική μετάβαση στα οχήματα μηδενικών εκπομπών μετατίθεται χρονικά σε αρκετές χώρες, κάτι που «θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και στην Ελλάδα».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα είναι επαναλαμβανόμενες 48ωρες προσθέτοντας ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή της που θεωρείται σχεδόν δεδομένη.