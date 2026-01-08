Τραβούν χειρόφρενο τα ταξί – Νέος γύρος 48ωρων κινητοποιήσεων από την Τρίτη
Οι αυτοκινητιστές είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Χωρίς ταξί θα μείνει και πάλι η Αθήνα, καθώς οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές «επιστρέφουν» στις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος «ο κλάδος βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση μεταπολεμικά», υπογραμμίζοντας πως όλο το έργο των ταξιτζήδων καταλήγει σε «μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες», κάτι που αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης.
«Υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν να αφανίσουν τον κλάδο. Είναι οι τράπεζες, οι μεγάλες εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων, οι πολυεθνικές που κλέβουν το έργο των ταξιτζήδων» πρόσθεσε ο κ. Λυμπερόπουλος.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, ο οποίος μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1, από την Τρίτη θα ξεκινήσουν «48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες χωρίς ορίζοντα».
«Καθημερινά, θα κάνουμε διαδηλώσεις στην Καβάλας μέχρι ο κ. Κυρανάκης να μας δει και να λύσει τα προβλήματα», τόνισε επίσης ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, που υπογράμμισε πως «όλοι συμφωνούν ότι ο κλάδος καταστρέφεται».
Στο επίκεντρο τα ηλεκτρικά οχήματα
Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερόπουλο, αυτοκινητιστές και υπουργείο Μεταφορών βρίσκονται σε… διάσταση για το ζήτημα της αντικατάστασης του στόλου των οχημάτων με ηλεκτρικά.
«Σήμερα, ο κ. Κυρανάκης μας έχει επιβάλει να πάμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υποχρεώνοντας τους οδηγούς να το κάνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», είπε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ και πρόσθεσε: «Υπάρχουν 31 φορτιστές και το κόστος έχει φτάσει τα 0,65 ευρώ. 0,14 λεπτά/χιλιόμετρο κοστίζει το ρεύμα, ενώ στα 8 λεπτά είναι το πετρέλαιο, και αυτό γίνεται με φόντο την αγορά πανάκριβων αυτοκινήτων, 15.000-20.000 ευρώ πιο ακριβό από το αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης», σημείωσε.
«Στη Γερμανία, τα ταξί θα αλλάξουν το 2035 και πάρθηκε πρόσφατα απόφαση από τον κ. Τζιτζικώστα να πάει η εφαρμογή στο 2045», ανέφερε για το ζήτημα.
«Ζητάμε να πάμε πιο μετά στην ηλεκτροκίνηση, να εφαρμοστεί με ορίζοντα το 2035, όπως σε όλη την Ευρώπη. Παίζεται ένα παιχνίδι πολύ βρόμικο, μας κλέβουν τη ζωή μας, τη δουλειά μας», επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.
«Δεν είπαμε να μη γίνει προαιρετικά, για την υποχρεωτικότητα είναι το θέμα. Άλλοι συνάδελφοι έχουν οφέλη με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο (π.χ. κάποιος ζει σε μονοκατοικία και έχει πιλωτή, φορτίζει το αυτοκίνητο εκμεταλλευόμενος το οικιακό ρεύμα), αλλά άλλοι όχι», πρόσθεσε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος.
