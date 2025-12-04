Χωρίς ταξί μέχρι και το Σάββατο τα ξημερώματα
Παράταση απεργίας των ταξί μέχρι και το Σάββατο.
- Η ΕΕ προετοιμάζεται για σενάριο πανδημίας εν μέσω έξαρσης γρίπης των πτηνών
- Τι λέει ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα οχτώ παιδιά στο Ηράκλειο - Από τι προήλθαν τα σημάδια στα σώματά τους
- Δημοσιογράφος την «έπεσε» στη «μυστική κόρη» του Πούτιν - «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου»
- Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Παρατείνεται μέχρι το Σάββατο 6 τα ξημερώματα η απεργία των ταξί.
Όπως φαίνεται τα ταξί θα παραμείνουν ακινητοποιημένα για τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με το ertnews.
Απεργία στα ταξί: Τα αιτήματα
Ο κλάδος ζητά να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά του, ενώ παράλληλα, η Ομοσπονδία τους προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.
Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
- Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί στην Αττική
- Κακοκαιρία: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα σχολεία που θα μείνουν κλειστά την Παρασκευή
- Κακοκαιρία Byron: «Δύσκολη νύχτα» προβλέπεται για την Αττική – Πότε θα ενταθούν τα φαινόμενα
- Στον «αέρα» η συμμετοχή του Μέσι στο Μουντιάλ! – Τι λέει ο ίδιος
- Νέα στοιχεία για τη «συμμορία των καζίνο» – Τι αποκαλύπτει φίλος του Μαρτίκα
- Η doggy πόζα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του άλμπουμ της δεν έχει να κάνει με το σεξ
- Χωρίς ταξί μέχρι και το Σάββατο τα ξημερώματα
- Μεντιλίμπαρ: «Υπέροχο που το γήπεδο θα μεγαλώσει – Τσικίνιο και Ποντένσε προπονήθηκαν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις