Χωρίς ταξί μέχρι και το Σάββατο τα ξημερώματα

Παρατείνεται μέχρι το Σάββατο 6 τα ξημερώματα η απεργία των ταξί.

Όπως φαίνεται τα ταξί θα παραμείνουν ακινητοποιημένα για τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με το ertnews.

Απεργία στα ταξί: Τα αιτήματα

Ο κλάδος ζητά να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά του, ενώ παράλληλα, η Ομοσπονδία τους προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί: