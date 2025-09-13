Συνεχίζεται η κόντρα του υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο, με αφορμή την 48ωρη απεργία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών ταξί στις αρχές της εβδομάδας για την οποία ο κ. Κυρανάκης σχολίασε ότι «δεν έχει καταλάβει ακριβώς το λόγο» που έγινε.

Ο Λυμπερόπουλος εξέφρασε έντονη αγανάκτηση για την πολιτική του υπουργού κατηγορώντας τον για «δολοφονία χαρακτήρα»

Στη συνέχεια, αναφόμενος στην κινητοποίηση των ταξιτζήδων, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι ορισμένοι όπως ο κ. Λυμπερόπουλος δεν επιδιώκουν διάλογο και θρέφονται από την ένταση, ενώ ο ίδιος συνεργάζεται με την Ομοσπονδία για την επίλυση προβλημάτων, όπως η ΚΥΑ κατά των «πειρατικών» ταξί που τερματίζει την ασυδοσία και προστατεύει τους νόμιμους επαγγελματίες.

Τέλος, ο ίδιος απέκρουσε τις αιτιάσεις περί «μετατόπισης του μεταφορικού έργου σε πολυεθνικές», χαρακτηρίζοντάς τες ανακριβείς.

Τηλεφωνική παρέμβαση Λυμπερόπουλου

Λίγα λεπτά αργότερα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή δίνοντας τη δική του απάντηση στις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Μεταξύ άλλων ο κ. Λυμπερόπουλος εξέφρασε έντονη αγανάκτηση για την πολιτική του υπουργού, κατηγορώντας τον για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση καταργεί παλαιό νόμο του 2018 που ρύθμιζε τον ανταγωνισμό μεταξύ Ι.Χ. και ταξί, υποβαθμίζει την αξία της δημόσιας χρήσης, και απελευθερώνει το επάγγελμα χωρίς έλεγχο, μέσω ψηφιοποίησης ειδικών αδειών, πολλών εκ των οποίων χαρακτήρισε παράνομες.

«Η ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί να κάνει» σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι το κάνει από άγνοια.

Τέλος, κατήγγειλε ότι δεν υπάρχει διάλογος με τον υπουργό και ότι οι πολιτικές αυτές θέτουν σε κίνδυνο το επάγγελμα των οδηγών ταξί, υπονομεύοντας την υπεραξία των οχημάτων και το μέλλον του κλάδου.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, σε δηλώσεις κατά την ανακοίνωση της απόφασης για την 48ωρη απεργία είχε τονίσει ότι το υπουργείο παραχωρεί μέσω της ΚΥΑ συγκοινωνιακό έργο στα βαν. Παράλληλα κατηγόρησε τους ιδιώτες των βαν ότι «θέλουν να κλέψουν τη δουλειά από τα ταξί», προσθέτοντας ότι «μέχρι 9 άτομα, το μεταφορικό έργο το κάνει το ταξί». Επίσης ανέφερε ότι ακόμα και στα πρόστιμα, υπάρχει μεγάλη διαφορά υπέρ των βαν.

Τότε είχε κάνει λόγο και για μια κυβέρνηση ευάλωτη στη διαπλοκή, καθώς όλοι οι ιδιώτες εξυπηρετούνται για να πάρουν έργο εις βάρος του ταξί. Ωστόσο, συμπλήρωσε, «’χασάπηδες’ και ‘φραπέδες’ δεν υπάρχουν στον κλάδο μας να τους εξαγοράσετε».