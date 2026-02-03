Πορεία προς το Μαξίμου από τους οδηγούς ταξί – Προειδοποιούν με απεργία διαρκείας

Πορεία από τα γραφεία του ΣΑΤΑ με κατεύθυνση το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιούν οι οδηγοί ταξί, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργιακής κινητοπ0ίησής τους.

Ο κλάδος των αυτοκινητιστών ταξί αντιδρά έντονα στα σχέδια της κυβέρνησης για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, κάνοντας λόγο για «βίαιη προσαρμογή» χωρίς υποδομές, ενώ καταγγέλλει αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές και ιδιωτικά συμφέροντα.

Ζητούν απομάκρυνση Κυρανάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προχώρησε σε δηλώσεις λίγο πριν την εκκίνηση της πορείας, ζητώντας συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

«Σήμερα έχουμε μια πορεία και θα ζητήσουμε ότι πρέπει να μας δει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρουμε ότι θα ‘ναι δύσκολο. Ο Μητσοτάκης δεν παίρνει ευθύνες. Τον ξέρουμε εδώ και 7 χρόνια», ανέφερε.

Μάλιστα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να αντικαταστήσει τους αρμόδιους υπουργούς: «Τουλάχιστον, μπορεί όσο αντέχει πολιτικά και παραμένει στην εξουσία, να αλλάξει αυτόν τον άνθρωπο, έστω και να φέρει ξανά πίσω, έναν από τους υπουργούς που χρησιμοποίησε -δυστυχώς ένας μόνος- και καθότανε και συζητούσε μαζί μας, έστω κι αν έλυνε ή δεν έλυνε τα προβλήματά μας, τον κύριο Οικονόμου», είπε.

Δείτε βίντεο:

«Παράλογη απαίτηση η ηλεκτροκίνηση»

Ο κ. Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για νόμους του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», αναφερόμενος στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση. Όπως τόνισε, «αυτής της παράλογης απαίτησης που έχει ο Κυρανάκης να μας εντάξει, κατ’ εξαίρεση όλης της Ευρώπης, σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Χωρίς να έχει υποδομή, χωρίς να έχει δυνατότητα να ανταποκριθεί στο να παρέχουμε καλές υπηρεσίες».

Κατήγγειλε «σχέδιο εξόντωσης» του κλάδου υπέρ μεγάλων συμφερόντων. Σύμφωνα με τον ίδιο, «θέλει να μας στείλει την πελατεία μας στα Ι.Χ. και στη διαπλοκή που εκπροσωπεί ο κύριος Κυρανάκης, ξεκάθαρα. Το καλοκαίρι ο οδηγός δεν θα βγάζει πάνω από 50 ευρώ με τα αυτοκίνητα του Βασιλάκη και του κάθε Βασιλάκη να δουλεύουν σαν ταξί».

Προειδοποιεί με απεργία διαρκείας

Τέλος ο κ. Λυμπερόπουλος τόνισε πως «δεν πάει άλλο. Ο κλάδος δεν αντέχει… Αν κατεβάσει αυτό το νομοσχέδιο που θέλει και έχει ετοιμάσει και εμείς το βρήκαμε, μέχρι και να ψηφιστεί τουλάχιστον, ο κλάδος θα βγει σε διαρκή απεργία. Ο κλάδος δεν θα κωλώσει με τίποτα. Αυτό το κοινωνικό αγαθό δεν θα αφήσουμε να το πάρει ο Βασιλάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Είναι πεντακάθαρο το πράγμα. Η διαπλοκή δεν θα περάσει. Ή αυτοί ή εμείς».