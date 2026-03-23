Χωρίς ταξί σήμερα Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Νέα 24ωρη απεργία

Οι επαγγελματίες του κλάδου των ταξί απεργούν σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τους τελευταίους να ετοιμάζονται να κατέβουν στην πρωτεύουσα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν μαζί με συναδέλφους τους από όλη τη χώρα, την ημέρα ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η απεργιακή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την απόρριψη βασικών αιτημάτων του κλάδου.

Στο στόχαστρο των οδηγών βρίσκονται συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, με κυριότερη την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης χωρίς μεταβατική περίοδο, γεγονός που όπως τονίζουν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα προσαρμογής στον κλάδο.

Παράλληλα, εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τους ίδιους, ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, αλλά και για αλλαγές που αφορούν τις ειδικές άδειες και δυσχεραίνουν την ανανέωσή τους.

Οι επαγγελματίες δηλώνουν πως δεν είναι αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό του κλάδου, επισημαίνουν όμως ότι απαιτούνται ουσιαστικές διορθώσεις, ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο να είναι λειτουργικό και δίκαιο για όλους.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Ανακοίνωση απεργίας, από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας έως της 06:00 το πρωί της Τρίτης:

«Όλοι παρόντες στη μεγάλη συγκέντρωση την Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 10:30 στο ΣΑΤΑ (χωρίς αυτοκίνητα) – με την συμμετοχή χιλιάδων συναδέλφων από ολόκληρη την Ελλάδα.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Έστω και την ύστατη στιγμή ο κλάδος των Ταξί θα αντιδράσει σύσσωμος απέναντι στις κατάπτυστες διατάξεις του «ερανιστικού νομοσχεδίου» που φέρνει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών με την στήριξη της κυβέρνησης.

Με την μαζική συμμετοχή μας καταδικάζουμε τα επαίσχυντα άρθρα του σχεδίου νόμου του κ. Κυρανάκη και ειδικότερα τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον κατά του κλάδου – με υπουργικές αποφάσεις.

Το ΣΑΤΑ έχει ζητήσει την ονομαστική ψηφοφορία κατά άρθρο, για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι και ολόκληρη η κοινωνία ονομαστικά πλέον ποιοι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου θα στηρίξουν την «μεταρρύθμιση» – απορρύθμιση των επιβατικών μεταφορών υπέρ συγκεκριμένων ιδιωτικών και πολυεθνικών συμφερόντων και κατά χιλιάδων οικογενειών που ζουν από το Ταξί.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι ψηλά το ηθικό,

Την Δευτέρα βροντοφωνάζουμε με μια φωνή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των Ταξί για να ακουστεί από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα,

Το ταξί είναι εδώ ενωμένο δυνατό

Κάτω τα χέρια από τη δημόσια επιβατική μεταφορά

…. από την επόμενη μέρα θα έχουμε τον χρόνο ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους αυτούς που καθησύχαζαν τον κλάδο τους τελευταίους μήνες.

Το ΣΑΤΑ ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα».