Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία από τις 6 το πρωί της Δευτέρας
Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί πανελλαδική συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ, στην οδό Μάρνης, με τη συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου από όλη τη χώρα
Χειρόφρενο τραβούν πάλι τα ταξί με τον ΣΑΤΑ να ανακοινώνει νέα 24ωρη απεργία για αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου, καλώντας μάλιστα τα μέλη του σε συγκέντρωση.
Η απεργία των ταξί θα διαρκέσει από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης.
Παράλληλα, τη Δευτέρα στις 10:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί πανελλαδική συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ, στην οδό Μάρνης, με τη συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου από όλη τη χώρα.
Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής σε ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε άρθρα του σχεδίου νόμου, κάνοντας λόγο για ρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα σε βάρος του κλάδου.
Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ
Ανακοίνωση απεργίας, από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας έως της 06:00 το πρωί της Τρίτης
Όλοι παρόντες στη μεγάλη συγκέντρωση την Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 10:30 στο ΣΑΤΑ (χωρίς αυτοκίνητα) – με την συμμετοχή χιλιάδων συναδέλφων από ολόκληρη την Ελλάδα.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Έστω και την ύστατη στιγμή ο κλάδος των Ταξί θα αντιδράσει σύσσωμος απέναντι στις κατάπτυστες διατάξεις του «ερανιστικού νομοσχεδίου» που φέρνει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών με την στήριξη της κυβέρνησης.
Με την μαζική συμμετοχή μας καταδικάζουμε τα επαίσχυντα άρθρα του σχεδίου νόμου του κ. Κυρανάκη και ειδικότερα τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον κατά του κλάδου – με υπουργικές αποφάσεις.
Το ΣΑΤΑ έχει ζητήσει την ονομαστική ψηφοφορία κατά άρθρο, για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι και ολόκληρη η κοινωνία ονομαστικά πλέον ποιοι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου θα στηρίξουν την «μεταρρύθμιση» – απορρύθμιση των επιβατικών μεταφορών υπέρ συγκεκριμένων ιδιωτικών και πολυεθνικών συμφερόντων και κατά χιλιάδων οικογενειών που ζουν από το Ταξί.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι ψηλά το ηθικό,
Την Δευτέρα βροντοφωνάζουμε με μια φωνή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των Ταξί για να ακουστεί από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα,
Το ταξί είναι εδώ ενωμένο δυνατό
Κάτω τα χέρια από τη δημόσια επιβατική μεταφορά
…. από την επόμενη μέρα θα έχουμε τον χρόνο ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους αυτούς που καθησύχαζαν τον κλάδο τους τελευταίους μήνες.
Το ΣΑΤΑ ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα.
