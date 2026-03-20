Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Δυναμική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας έδωσαν για ακόμη μία φορά οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι απεργούν από την Τρίτη, αντιδρώντας έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Περνώντας από τη Σταδίου, λίγο πριν φτάσουν στο Σύνταγμα, οι οδηγοί φώναζαν χαρακτηριστικά: «Της Uber τσιράκι Κυρανάκη», στρεφόμενοι για ακόμη μία φορά κατά του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Στη συνέχεια επρόκειτο να κατευθυνθούν προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντούσαν τους συνταξιούχους.

Την ατμόσφαιρα χρωμάτισε ακόμη παραπάνω καπνογόνο που άναψε ένας από τους οδηγούς, πάντοτε, στο κίτρινο χρώμα των οχημάτων τους.

