Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.
- Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
- ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Δυναμική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας έδωσαν για ακόμη μία φορά οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι απεργούν από την Τρίτη, αντιδρώντας έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.
Περνώντας από τη Σταδίου, λίγο πριν φτάσουν στο Σύνταγμα, οι οδηγοί φώναζαν χαρακτηριστικά: «Της Uber τσιράκι Κυρανάκη», στρεφόμενοι για ακόμη μία φορά κατά του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Στη συνέχεια επρόκειτο να κατευθυνθούν προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντούσαν τους συνταξιούχους.
Την ατμόσφαιρα χρωμάτισε ακόμη παραπάνω καπνογόνο που άναψε ένας από τους οδηγούς, πάντοτε, στο κίτρινο χρώμα των οχημάτων τους.
Βίντεο:
- Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
- Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 79-75: Δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε τη νίκη
- Ομοφοβικός, μιλιταριστής, ορκισμένος εχθρός του Oμπάμα – Ο αληθινός Τσακ Νόρις μισούσε πολύ
- Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
- Όταν ο Μουρίνιο άκουσε τη συμβουλή του πατέρα του
- Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
- LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
