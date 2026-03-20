Συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα σήμερα Παρασκευή η απεργία των ταξί, με τους οδηγούς να αντιδρούν στο προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και να προγραμματίζουν νέες κινητοποιήσεις.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) καλεί σε συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στα γραφεία του, χωρίς τη συμμετοχή οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απεργία των ταξί θα πάψει το Σάββατο και τα ταξί θα δουλέψουν κανονικά το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, από την Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη (ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου) αναμένεται να προκηρύξουν νέα απεργία.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Υπενθυμίζεται ότι στα αιτήματα του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) είναι η παράταση του μέτρου για την ηλεκτροκίνηση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035, καθότι υποστηρίζουν πως είναι πολύ ακριβά τα οχήματα και δεν υπάρχουν και οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των οχημάτων.

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, είναι το άρθρο 52 που αφορά τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.

Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν πως αυτή η ρύθμιση, ανοίγει το δρόμο σε εταιρείες ενοικιαζόμενων με οδηγό, δημιουργώντας, όπως αναφέρουν, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς θα πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Παράλληλα, ανησυχία έχει προκαλέσει και η πρόταση για χρήση QR code ως μέσο αξιολόγησης.

Νέες κινητοποιήσεις

Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί η πεζή πορεία στο Σύνταγμα ενώ χθες Πέμπτη οι οδηγοί ταξί μετέβησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση.

Υπενθυμίζεται ότι και προχθές πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.

Οι αυτοκινητιστές προειδοποιούν με νέες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα το επόμενο διάστημα, οι οποίες ενδέχεται να επεκταθούν σε αεροδρόμια, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες.