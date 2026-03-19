Χειρόφρενο για τρίτο 24ωρο ανέβασαν οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι δείχνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν σε απεργία όσο συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών.

Σήμερα, Πέμπτη θα μεταβούν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου και θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.

Οι οδηγοί εκφράζουν τη διαφωνία τους στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Επέστρεψαν στους δρόμους της περιφέρειας τα ταξί

Στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/3) τα ταξί επέστρεψαν στους δρόμους εκτός Αττικής όπου συνεχίζει τις κινητοποιήσεις το ΣΑΤΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί, τα Σωματεία στην υπόλοιπη Ελλάδα σταματάνε την απεργία και θα επανέλθουν δυναμικά την επόμενη εβδομάδα και την ημέρα που θα ψηφίζεται στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο, που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Νέα συγκέντρωση στη Βουλή την Παρασκευή

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, αύριο Παρασκευή θα γίνει νέα συγκέντρωση στη Βουλή, ενώ οι απεργιακές κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή.

Οι αυτοκινητιστές έχουν ζητήσει να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία ώστε, όπως αναφέρουν, «να μάθουν όλοι ποιοι ψήφισαν να βάλουν τέλος στις ζωές μας».