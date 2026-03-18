Επιστρέφουν ταξί από αύριο στην περιφέρεια – Συνεχίζει την απεργία το ΣΑΤΑ στην Αττική

Ολοκληρώνεται αύριο στις 5 τα ξημερώματα η πανελλαδική απεργία των ταξί και επιστρέφουν στους δρόμους εκτός από την Αττική όπου συνεχίζει τις κινητοποιήσεις το ΣΑΤΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί τα Σωματεία στην υπόλοιπη Ελλάδα σταματάνε την απεργία και θα επανέλθουν δυναμικά την επόμενη εβδομάδα και την ημέρα που θα ψηφίζεται στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Μεγάλη συγκέντρωση την επόμενη εβδομάδα

«Συνεχίστηκε και σήμερα η Πανελλαδική Απεργία του κλάδου, με τη συμμετοχή στις επιτροπές των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καταθέτοντας τις ενστάσεις, τις αλλαγές και τις προτάσεις του κλάδου για τη διόρθωση όλων των αδικιών που υπάρχουν μέσα στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

Έξω από το Κοινοβούλιο συγκεντρώθηκαν ιδιοκτήτες ταξί από την Αθήνα, την Πάτρα και άλλα κοντινά Σωματεία Ταξί, δηλώνοντας με τη συμμετοχή τους την αγανάκτηση και την αντίδραση τους για όλα τα αρνητικά σημεία του νομοσχεδίου.

Η ψήφιση θα γίνει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα και την ημέρα που θα ανακοινωθεί θα υπάρξει οργάνωση και καθολική κάθοδος των Σωματείων όλης της χώρας στη Βουλή.

Η Πανελλαδική απεργία ισχύει έως τις 05.00 το πρωί, όμως στηρίζουμε και θα συνεχιστεί στην Αθήνα και αύριο. Τα υπόλοιπα Σωματεία θα ετοιμαστούμε για τις ημέρες της ψήφισης όπου θα υπάρξουν σύντομα νέες ανακοινώσεις.

Ο κλάδος είναι ανάστατος και δεν θα ηρεμήσει αν δεν δικαιωθεί»

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο από το ΣΑΤΑ

Όσον αφορά το ΣΑΤΑ αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι επαναλαμβανόμενες 24ωερες απεργίας. Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, την Παρασκευή (20/3) θα γινει νέα συγκέντρωση στη Βουλή, ενώ οι απεργιακές κινητοποιήσεις τους θα συνεχίστουν και θα κορυφωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή.

Οι αυτοκινητιστές έχουν ζητήσει να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία ώστε, όπως αναφέρουν, «να μάθουν όλοι ποιοι ψήφισαν να βάλουν τέλος στις ζωές μας». Υπενθυμίζεται ότι εκφράζουν τη διαφωνία τους στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.